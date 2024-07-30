Разработчик мозговых чипов Synchron рассказал о своём пациенте, который использует Apple Vision Pro

И показала, как он управляет гарнитурой «силой мысли».Пациент с Vision Pro / Источник: Synchron, CNBCSynchron, которая занимается разработкой нейроинтерфейсов (brain-computer interface, BCI), объявила, что один из её пациентов смог использовать гарнитуру смешанной реальности Vision Pro от Apple «силой мысли».Этот пациент — 64-летний мужчина по имени Марк (фамилию компания не называет) с боковым амиотрофическим склерозом. Из-за заболевания у него ограничена подвижность плеч, рук и кистей, но он может говорить и передвигаться, пишет CNBC.Марк рассказал изданию, что время от времени тестировал Vision Pro с апреля 2024 года. Он использует «силу мысли» для управления курсором в гарнитуре — например, при просмотре Apple TV или отправке сообщений.По словам пациента, управление в гарнитуре не сильно отличается от управления iPhone или компьютером. «Для меня это просто ещё один способ обрести некоторую независимость», — сказал он. Марк добавил, что без усталости может носить гарнитуру в течение двух часов.Гендиректор Synchron Томас Оксли отметил в разговоре с CNBC, что компания начала с Vision Pro, но, вероятно, будет работать над подключением своего устройства и к другим гарнитурам. Он добавил, что Applе «очень поддерживает» интеграцию с Vision Pro. В компании не ответили на запрос издания о комментарии.Всего Synchron имплантировала нейрочипы шести пациентам в США и четырём в Австралии, пишет CNBC.#новости
Этот пациент — Вадим Д. (фамилию компания не называет) с боковым комментосклерозом. Из-за заболевания он постоянно оставляет комменты на VC.
@Сломалось тут видео не вписалось
Прикольно. Мне нравится, как они придумали использовать этот шлем. Жаль что шлем тяжелый, всего 2 часа мужик носить может