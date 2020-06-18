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Будущее
Галина Мубаракшина
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IKEA займётся производством энергии — ритейлер покроет крышу своего гипермаркета в Австралии солнечными панелями Материал редакции

В будущем компания хочет продавать не только мебель, но и электричество.

12 комментариев
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IКЕА планирует оборудовать крышу одного из своих гипермаркетов в Австралии солнечными панелями, пишет Bloomberg. В сочетании с системами хранения энергии и другими технологиями они позволят полностью обеспечить магазин электричеством.

«Мы приспосабливаем наши коммерческие объекты для производства чистой энергии. По сути, мы станем производителем электричества», — рассказал изданию гендиректор IКЕА в Австралии Ян Гардберг.

IКЕА планирует запустить пилотный проект в одном из городов в партнёрстве с местными властями, рассказал Гардберг, но отказался раскрывать детали. К 2025 году компания намерена полностью перейти на использование альтернативных источников энергии, утверждает Bloomberg.

Выбор Австралии не удивителен: благодаря большому количеству солнца и сильным ветрам в стране в последние годы было запущено множество проектов с альтернативными источниками энергии. Их развитие тормозят угольные электростанции, вокруг которых были построены новые сети, указывает издание.

В июне 2020 года IКЕА начала продавать в Австралии солнечные панели для домов. Компания вышла на переполненный рынок: здесь панели есть почти на каждом четвёртом доме, отмечает Bloomberg. Гендиректор IKEA в Австралии уверен, что она сможет выделиться благодаря высокому уровню обслуживания, гарантии на товар и узнаваемости бренда.

Шведский производитель мебели инвестирует в использование возобновляемых источников энергии больше десяти лет, напоминает Bloomberg. За всё время крупнейший франчайзи компании, Ingka Group, вложил €2,5 млрд ($2,8 млрд) в строительство ветряных и солнечных электростанций.

Солнечные панели на крыше магазина IКЕА в Сиднее IKEA

#новость #ikea

Галина Мубаракшина
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0
12 комментариев
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Я не скажу свое имя машине

0

IKEA вообще молодцы

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Sergei Timofeyev

Я
0

Особенно её менеджеры в России по отношению к арендаторам Меги (это всё Икея).

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Дмитрий О

Sergei
0

что там с ними?

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Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

На снижения аренды не пошли. Ещё кучу условий выдвинули. Мол, мы тут никого не держим - валите. Очень хороший подход.

Ответить

Эмилия Теплова

0

 IКЕА планирует оборудовать крышу одного из своих гипермаркетов в Австралии солнечными панелями

продавать

Хотя бы самим бы хватило энергии. Интересны также цифры окупаемости.

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Арсен Саакян

0
Ответить

Арсен Саакян

Арсен
0
Ответить

vlad krasnoff

0

Сколько раз уже считали, что солнечные панели не окупаются (как минимум, в России) - классическая электроэнергетика, как ни крути, дешевле. Не думаю, что в Австралии все кардинально отличается. Более того, оптовые цены на электроэнергию там периодически уходят в минус.

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Вадим Клюев

vlad
0

не в том дело, что дешевле, а в том, что по зеленому тарифу продавцы обычной обязаны попукать езленую по мировым ценам, которые в несколько раз дороже и себистоимости, и обычноей енергии

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Sergei Timofeyev

Вадим
0

У нас вроде как 1 кВт - 1 рубль на аплоад, на даунлоад - 6,39. Так и живём :))

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Sergei Timofeyev

vlad
0

У них в зависимости от расположения на континенте может быть до 320 солнечных дней в году. 

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vlad krasnoff

Sergei
0

При чем тут это? Речь про цены.

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