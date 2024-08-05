Маск рассказал об успешном вживлении мозгового чипа Neuralink второму пациенту

Об операции первого пациента компания рассказала в начале 2024-го — с помощью чипа он играет, читает комиксы и общается в соцсетях.Нейротехнологическая Neuralink, которая делает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером, успешно имплантировала своё устройство второму пациенту, рассказал Илон Маск в подкасте Лекса Фридмана. Его слова приводит Bloomberg.Предприниматель не раскрыл много подробностей об операции, которую пришлось отложить из-за проблем со здоровьем у кандидата. «Много сигналов, много электродов. Всё работает очень хорошо», — лишь отметил Маск.По его словам, до конца 2024 года Neuralink планирует суммарно вживить чипы десяти пациентам. Об операции первого пациента, 29-летнего Ноланда Арбо, компании рассказала в начале 2024 года.Он смог использовать имплант для управления курсором мыши «силой мысли», играть на компьютере в шахматы и Civilization VI, а также вести трансляции. Следующим продуктом Neuralink должен стать чип Blindsight для незрячих.Евгения ЕвсееваБудущее27 мая«Я чувствую, что делаю значимую работу»: первый пациент с вживлённым имплантом Neuralink — о своих впечатлениях С помощью чипа он играет, читает комиксы, общается в соцсетях и учит японский.#новости #neurolink
Всё работает очень хорошо.Надеюсь что так, а то объяснение очень похоже на заявления в России: «отечественный автопром работает очень хорошо», «лунная программа продвигается очень хорошо», «средний класс беднеет очень хорошо и бурно этому радуется».
Можешь себе позволить доширак каждый день и уже средний класс.
Российский чип.
Либералы: Не хочу, не буду! 🙅♀️
Чип от Маска.
Либералы: Дайте два! 🙋♀️
🤦♀️
Разве там не было проблемы, что со временем импланты просто отторгаются организмом?
Её уже как-то побороли?
Там всё инертное: силикон, титан, золото
проблема была в том, что мозг болтается внутри головы и эти золотые нитки-электроды стали выдёргиваться. Как они решили это во втором подопытном - хз.
Да, нет тела-нет дела.
Да, теперь организм отторгается имплантом. Шаг вперед.