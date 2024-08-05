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Таня Боброва
Будущее

Маск рассказал об успешном вживлении мозгового чипа Neuralink второму пациенту

Об операции первого пациента компания рассказала в начале 2024-го — с помощью чипа он играет, читает комиксы и общается в соцсетях.

  • Нейротехнологическая Neuralink, которая делает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером, успешно имплантировала своё устройство второму пациенту, рассказал Илон Маск в подкасте Лекса Фридмана. Его слова приводит Bloomberg.
  • Предприниматель не раскрыл много подробностей об операции, которую пришлось отложить из-за проблем со здоровьем у кандидата. «Много сигналов, много электродов. Всё работает очень хорошо», — лишь отметил Маск.
  • По его словам, до конца 2024 года Neuralink планирует суммарно вживить чипы десяти пациентам. Об операции первого пациента, 29-летнего Ноланда Арбо, компании рассказала в начале 2024 года.
  • Он смог использовать имплант для управления курсором мыши «силой мысли», играть на компьютере в шахматы и Civilization VI, а также вести трансляции. Следующим продуктом Neuralink должен стать чип Blindsight для незрячих.
Евгения Евсеева
Будущее
«Я чувствую, что делаю значимую работу»: первый пациент с вживлённым имплантом Neuralink — о своих впечатлениях

С помощью чипа он играет, читает комиксы, общается в соцсетях и учит японский.

Ноланд Арбо. Фото: <a href="https://www.wired.com/story/neuralink-first-patient-interview-noland-arbaugh-elon-musk/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Wired</a>

#новости #neurolink

33
22
22 комментария
Вадим Д.

Всё работает очень хорошо.Надеюсь что так, а то объяснение очень похоже на заявления в России: «отечественный автопром работает очень хорошо», «лунная программа продвигается очень хорошо», «средний класс беднеет очень хорошо и бурно этому радуется».

3
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Эдуард Ашин

Можешь себе позволить доширак каждый день и уже средний класс.

2
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Запопу Кусь

Российский чип.
Либералы: Не хочу, не буду! 🙅‍♀️

Чип от Маска.
Либералы: Дайте два! 🙋‍♀️

🤦‍♀️

1
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Hox

Разве там не было проблемы, что со временем импланты просто отторгаются организмом?
Её уже как-то побороли?

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Бонифаций на каникулах

Там всё инертное: силикон, титан, золото
проблема была в том, что мозг болтается внутри головы и эти золотые нитки-электроды стали выдёргиваться. Как они решили это во втором подопытном - хз.

2
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Переехавшие - Крым

Да, нет тела-нет дела.

1
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Дед Мазай

Да, теперь организм отторгается имплантом. Шаг вперед.

1
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