Роскосмос запланировал отправить на МКС космических туристов

Первый полёт рассчитывают провести в третьем-четвёртом квартале 2025 года.Запуск корабля «Союз МС» пройдёт с космодрома Байконур. Он рассчитан на троих: двух туристов и одного профессионального космонавта, говорится на сайте. Стоимость полёта не указана.Кандидаты должны будут пройти медосвидетельствование — в том числе «под нагрузкой», — а также тренировки и испытания на наземном оборудовании, но особые знания и навыки не нужны. Основная часть подготовки пройдёт в Звёздном городке. В сумме приготовления продлятся десять месяцев.Путь до Международной космической станции (МКС) займёт около трёх часов. На станции туристы пробудут десять дней. Скафандры изготовят по индивидуальным заказам — после полёта можно будет оставить их себе.Источник фото: «РИА Новости»#роскосмос #новости
Бедный Котя...
"Роскосмос запланировал..."
И на этом этапе опять наверное деньги закончились...
Ты знаешь как сложно планировать?! Все силушки на это идут. Ну и на банкеты с попилами.
Что за писс мистические взгляды? Где гордость за страну?)
У Рогозина которого там в одно место ужалили🤣
интересно, кто рискнет?))