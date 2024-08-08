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Полина Лааксо
Будущее

Роскосмос запланировал отправить на МКС космических туристов

Первый полёт рассчитывают провести в третьем-четвёртом квартале 2025 года.

  • Запуск корабля «Союз МС» пройдёт с космодрома Байконур. Он рассчитан на троих: двух туристов и одного профессионального космонавта, говорится на сайте. Стоимость полёта не указана.
  • Кандидаты должны будут пройти медосвидетельствование — в том числе «под нагрузкой», — а также тренировки и испытания на наземном оборудовании, но особые знания и навыки не нужны. Основная часть подготовки пройдёт в Звёздном городке. В сумме приготовления продлятся десять месяцев.
  • Путь до Международной космической станции (МКС) займёт около трёх часов. На станции туристы пробудут десять дней. Скафандры изготовят по индивидуальным заказам — после полёта можно будет оставить их себе.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

#роскосмос #новости

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11
38
38 комментариев
Пес Дюк
7
4
1
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Po...

Бедный Котя...

9
Ответить
Po...

"Роскосмос запланировал..."
И на этом этапе опять наверное деньги закончились...

10
1
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Вадим Д.

Ты знаешь как сложно планировать?! Все силушки на это идут. Ну и на банкеты с попилами.

2
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Casey Dat

Что за писс мистические взгляды? Где гордость за страну?)

3
2
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Mr Black

У Рогозина которого там в одно место ужалили🤣

3
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Дмитрий Шолохов

интересно, кто рискнет?))

5
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