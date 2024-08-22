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Артур Томилко
Будущее

«Через день после операции смог играть в Counter-Strike 2 “силой мысли”»: Neuralink рассказала о состоянии второго пациента со вживлённым нейрочипом

Освоить управление курсором ему удалось за несколько часов.

  • Операция по вживлению импланта второму участнику испытаний Neuralink прошла в июле 2024 года, сообщает компания. Его зовут Алекс, до травмы спинного мозга он работал автомехаником.
  • Пациента выписали на следующий день после операции. Алекс подключил свой имплант к компьютеру и «через пять минут» начал управлять курсором «силой мысли». В течение несколько часов он смог превзойти максимальную скорость и точность, которой достигал с помощью других устройств для управления компьютером.
  • После завершения первой исследовательской сессии Алекс продолжил самостоятельно тестировать имплант, используя его для игры в шутер Counter-Strike 2 в комбинации с Quadstick (джойстиком, который управляется ртом). «Я был впечатлён тем, как это работает», — говорит он.
Алекс с помощью импланта играет в Counter-Strike 2, видео Neuralink 
  • Помимо этого, Алекс хотел научиться проектировать 3D-объекты с помощью программы CAD (Сomputer aided design). Однако уровень контроля, предлагаемый другими вспомогательными технологиями, усложнял эту задачу, пишет Neuralink.
  • На второй день использования импланта Алекс с помощью CAD смог спроектировать индивидуальное крепление для своего зарядного устройства Neuralink, которое затем напечатали на 3D-принтере.
  • В компании добавили, что работают над дополнительными возможностями импланта, которые могут повысить функциональность в видеоиграх, а также ускорить ввод текста.
Евгения Евсеева
Будущее
«Я чувствую, что делаю значимую работу»: первый пациент с вживлённым имплантом Neuralink — о своих впечатлениях

С помощью чипа он играет, читает комиксы, общается в соцсетях и учит японский.

Ноланд Арбо. Фото: <a href="https://www.wired.com/story/neuralink-first-patient-interview-noland-arbaugh-elon-musk/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Wired</a>
  • Neuralink получила разрешение на испытания нейрочипов на людях в сентябре 2023 года. В конце января 2024 года компания рассказала, что впервые имплантировал мозговой чип человеку.
  • Он смог использовать имплант для управления курсором мыши «силой мысли», играть на компьютере в шахматы и Civilization VI, а также вести трансляции. Следующим продуктом Neuralink должен стать чип Blindsight для незрячих.
  • В августе 2024-го глава компании Илон Маск рассказал, что до конца года Neuralink планирует вживить мозговые импланты десяти пациентам.

#новости #neuralink

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112 комментария
Бегите, глупцы!

А через 42 секунды его кикнули со словами "syka blyat nub ebani"

62
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1
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Отрицательный Веган

Kurwa

2
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Нейрослав Жепетеев

Не, наши не кикают. Скорее провоцируют на френдли фаер и репортят.
Это к полякам.

1
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Альвар

Куда записываться для вживления чипа?
Хочу силой мысли писать комменты на VC

11
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Дед Мазай и зануды

Как минимум надо иметь силу мысли... Но комментаторы висишки в этом плане импотенты ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

15
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Виктор Бодренков

это нужно у Вадима Д уточнять ,он явно свои комменты так и пишет, иначе как объяснить он везде успевает

5
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Евгений В.

Это тебе лучше обратиться к запопу кусь. Там правда мысли нет, только сила))

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