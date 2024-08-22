«Через день после операции смог играть в Counter-Strike 2 “силой мысли”»: Neuralink рассказала о состоянии второго пациента со вживлённым нейрочипом

Освоить управление курсором ему удалось за несколько часов. Операция по вживлению импланта второму участнику испытаний Neuralink прошла в июле 2024 года, сообщает компания. Его зовут Алекс, до травмы спинного мозга он работал автомехаником.Пациента выписали на следующий день после операции. Алекс подключил свой имплант к компьютеру и «через пять минут» начал управлять курсором «силой мысли». В течение несколько часов он смог превзойти максимальную скорость и точность, которой достигал с помощью других устройств для управления компьютером.После завершения первой исследовательской сессии Алекс продолжил самостоятельно тестировать имплант, используя его для игры в шутер Counter-Strike 2 в комбинации с Quadstick (джойстиком, который управляется ртом). «Я был впечатлён тем, как это работает», — говорит он.Алекс с помощью импланта играет в Counter-Strike 2, видео Neuralink Помимо этого, Алекс хотел научиться проектировать 3D-объекты с помощью программы CAD (Сomputer aided design). Однако уровень контроля, предлагаемый другими вспомогательными технологиями, усложнял эту задачу, пишет Neuralink.На второй день использования импланта Алекс с помощью CAD смог спроектировать индивидуальное крепление для своего зарядного устройства Neuralink, которое затем напечатали на 3D-принтере.В компании добавили, что работают над дополнительными возможностями импланта, которые могут повысить функциональность в видеоиграх, а также ускорить ввод текста.Евгения ЕвсееваБудущее27 мая«Я чувствую, что делаю значимую работу»: первый пациент с вживлённым имплантом Neuralink — о своих впечатлениях С помощью чипа он играет, читает комиксы, общается в соцсетях и учит японский.Neuralink получила разрешение на испытания нейрочипов на людях в сентябре 2023 года. В конце января 2024 года компания рассказала, что впервые имплантировал мозговой чип человеку.Он смог использовать имплант для управления курсором мыши «силой мысли», играть на компьютере в шахматы и Civilization VI, а также вести трансляции. Следующим продуктом Neuralink должен стать чип Blindsight для незрячих.В августе 2024-го глава компании Илон Маск рассказал, что до конца года Neuralink планирует вживить мозговые импланты десяти пациентам.#новости #neuralink
А через 42 секунды его кикнули со словами "syka blyat nub ebani"
Kurwa
Не, наши не кикают. Скорее провоцируют на френдли фаер и репортят.
Это к полякам.
Куда записываться для вживления чипа?
Хочу силой мысли писать комменты на VC
Как минимум надо иметь силу мысли... Но комментаторы висишки в этом плане импотенты ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
это нужно у Вадима Д уточнять ,он явно свои комменты так и пишет, иначе как объяснить он везде успевает
Это тебе лучше обратиться к запопу кусь. Там правда мысли нет, только сила))