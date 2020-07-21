Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Neuralink поможет улучшить способности обычных людей и расширить возможности тех, кто болен, считает бизнесмен.
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал в своём аккаунте в Twitter о деталях проекта нейроинтерфейса Neuralink.
В частности, отвечая на вопрос пользователя Остина Ховарда, Маск написал, что люди, которые подключили Neuralink, смогут слушать музыку прямо с чипа.
Предприниматель добавил, что чип поможет людям контролировать уровень гормонов и использовать их «для собственного блага» — например, чтобы справляться с тревогой и лучше соображать, указывает The Independent.
По словам Маска, операция по установке чипа в мозг будет полностью автоматизированной, как коррекция зрения с помощью эксимерного лазера. В 2020 году компания провела испытания устройств на животных, уточняет The Independent. Эксперименты на людях она планирует начать после получения разрешения от Министерства здравоохранения США.
Neuralink была создана в 2016 году и провела только одно публичное мероприятие с описанием технологии нейронного интерфейса, отмечает издание. На презентации в июле 2019 года Маск рассказал, что чипы будет вживлять в мозг «швейный» робот-хирург, который соединит их с помощью «нитей»-имплантов для считывания информации.
Маск подчёркивал, что технология поможет людям с неврологическими заболеваниями, например, болезнью Паркинсона или Альцгеймера, а также расширит возможности обычных людей. В описании технологии говорится про подключение к мозгу кабеля USB-C, который обеспечит «полную пропускную способность передачи данных», подчёркивает The Independent.
Сейчас на сайте Neuralink опубликованы 11 вакансий для инженеров-механиков, специалистов по робототехнике и гистологии и других. 18 июля Маск сообщил, что компании нужны люди с опытом работы с носимыми устройствами и смартфонами.
Предприниматель планирует рассказать больше о проекте 28 августа 2020 года, отмечает издание.
Neuralink поможет улучшить способности обычных людей и расширить возможности тех, кто болен
А еще можно будет делать так:
Если крысе предоставить выбор между стимулированием переднего мозга или едой, то она будет стимулировать передний мозг до истощения.
Маск остановись! Я не готов к такому быстрому будущему физически и морально. Я только начал свои проекты сайтики, приложухи всякие.
Так вот кто злодей настоящий, а они всё гейц, гейц.
Комментарий выше как доказательство (и ведь она, похоже, не шутит)
Это страховочный вариант Гейтса для мировой закулисы. Маск теперь строит прививочный завод в Германии вместо Гейтса.
Жаль, что чип в мозг предложил не Касперский, такой знатный срач был бы....
Это заход с другого угла программой Гейтса по чипированию. В принципе Маск использован как страховочный вариант Гейтса. Гейтс предлагал вводить наночастицы вместе с вакциной и затеи через воздействие 5G вызывать у людей панику или удовольствие, теперь Маск с то же идеей, потому как неизвестно, что они в итоге хотят вызывать на самом деле. Собрать бы этих уродов и отправить далеко в космос в один конец.
Вам точно не установят такой чип - подсоединять-то не к чему
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