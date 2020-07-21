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Будущее
Галина Мубаракшина
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Контроль гормонов и установка не сложнее коррекции зрения: Илон Маск раскрыл некоторые детали нейроинтерфейса Neuralink Материал редакции

Neuralink поможет улучшить способности обычных людей и расширить возможности тех, кто болен, считает бизнесмен.

10 комментариев
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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал в своём аккаунте в Twitter о деталях проекта нейроинтерфейса Neuralink.

В частности, отвечая на вопрос пользователя Остина Ховарда, Маск написал, что люди, которые подключили Neuralink, смогут слушать музыку прямо с чипа.

Предприниматель добавил, что чип поможет людям контролировать уровень гормонов и использовать их «для собственного блага» — например, чтобы справляться с тревогой и лучше соображать, указывает The Independent.

По словам Маска, операция по установке чипа в мозг будет полностью автоматизированной, как коррекция зрения с помощью эксимерного лазера. В 2020 году компания провела испытания устройств на животных, уточняет The Independent. Эксперименты на людях она планирует начать после получения разрешения от Министерства здравоохранения США.

Neuralink была создана в 2016 году и провела только одно публичное мероприятие с описанием технологии нейронного интерфейса, отмечает издание. На презентации в июле 2019 года Маск рассказал, что чипы будет вживлять в мозг «швейный» робот-хирург, который соединит их с помощью «нитей»-имплантов для считывания информации.

Маск подчёркивал, что технология поможет людям с неврологическими заболеваниями, например, болезнью Паркинсона или Альцгеймера, а также расширит возможности обычных людей. В описании технологии говорится про подключение к мозгу кабеля USB-C, который обеспечит «полную пропускную способность передачи данных», подчёркивает The Independent.

Сейчас на сайте Neuralink опубликованы 11 вакансий для инженеров-механиков, специалистов по робототехнике и гистологии и других. 18 июля Маск сообщил, что компании нужны люди с опытом работы с носимыми устройствами и смартфонами.

Предприниматель планирует рассказать больше о проекте 28 августа 2020 года, отмечает издание.

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#новость #neuralink #илонмаск

Галина Мубаракшина
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0
10 комментариев
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Ильяс Гарифуллин

3

Neuralink поможет улучшить способности обычных людей и расширить возможности тех, кто болен

А еще можно будет делать так:

Если крысе предоставить выбор между стимулированием переднего мозга или едой, то она будет стимулировать передний мозг до истощения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Центр_удовольствия

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Dear Moscow,

2

установка не сложнее коррекции зрения

Ответить

Вик Григ

1

Маск остановись! Я не готов к такому быстрому будущему физически и морально. Я только начал свои проекты сайтики, приложухи всякие. 

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Shlomo Goldenberg

1

Так вот кто злодей настоящий, а они всё гейц, гейц.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Shlomo
0

Комментарий выше как доказательство (и ведь она, похоже, не шутит)

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maria ivanov

Shlomo
0

Это страховочный вариант Гейтса для мировой закулисы. Маск теперь строит прививочный завод в Германии вместо Гейтса.

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Денис Демидов

0

Жаль, что чип в мозг предложил не Касперский, такой знатный срач был бы....

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From Siberia to London

0

Лучше бы он про просмотр порно прямо с чипа рассказал.

Ответить

maria ivanov

0

Это заход с другого угла программой Гейтса по чипированию. В принципе Маск использован как  страховочный вариант Гейтса. Гейтс предлагал вводить наночастицы вместе с вакциной и затеи через воздействие 5G вызывать у людей панику или удовольствие, теперь Маск с то же идеей, потому как неизвестно, что они в итоге хотят вызывать на самом деле. Собрать бы этих уродов и отправить далеко в космос в один конец.

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Я не скажу свое имя машине

maria
0

Вам точно не установят такой чип - подсоединять-то не к чему

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