Neuralink поможет улучшить способности обычных людей и расширить возможности тех, кто болен, считает бизнесмен.

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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал в своём аккаунте в Twitter о деталях проекта нейроинтерфейса Neuralink.

В частности, отвечая на вопрос пользователя Остина Ховарда, Маск написал, что люди, которые подключили Neuralink, смогут слушать музыку прямо с чипа.

Предприниматель добавил, что чип поможет людям контролировать уровень гормонов и использовать их «для собственного блага» — например, чтобы справляться с тревогой и лучше соображать, указывает The Independent.

По словам Маска, операция по установке чипа в мозг будет полностью автоматизированной, как коррекция зрения с помощью эксимерного лазера. В 2020 году компания провела испытания устройств на животных, уточняет The Independent. Эксперименты на людях она планирует начать после получения разрешения от Министерства здравоохранения США.

Neuralink была создана в 2016 году и провела только одно публичное мероприятие с описанием технологии нейронного интерфейса, отмечает издание. На презентации в июле 2019 года Маск рассказал, что чипы будет вживлять в мозг «швейный» робот-хирург, который соединит их с помощью «нитей»-имплантов для считывания информации.

Маск подчёркивал, что технология поможет людям с неврологическими заболеваниями, например, болезнью Паркинсона или Альцгеймера, а также расширит возможности обычных людей. В описании технологии говорится про подключение к мозгу кабеля USB-C, который обеспечит «полную пропускную способность передачи данных», подчёркивает The Independent.

Сейчас на сайте Neuralink опубликованы 11 вакансий для инженеров-механиков, специалистов по робототехнике и гистологии и других. 18 июля Маск сообщил, что компании нужны люди с опытом работы с носимыми устройствами и смартфонами.