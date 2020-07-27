Попытка обмануть сотрудника оказалась неудачной, но преступники могли использовать её для проверки технологии, считают эксперты.

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Американская компания Nisos, которая специализируется на кибербезопасности, рассказала о попытке мошенничества с использованием синтезированного человеческого голоса, пишет Motherboard.

В Nisos обратилась неназванная фирма, сотрудник которой в июне 2020 года получил аудиосообщение якобы от гендиректора — он просил помочь срочно закрыть сделку. Сотрудник не поверил звонившему и сообщил компании о подозрительном вызове, указывает издание.

В Nisos проанализировали аудиозапись с помощью программы, чтобы найти в ней аномалии. «В записи было нечто странное. Кажется, они взяли отдельные слова, поделили их на фрагменты, а затем склеили вместе», — рассказал изданию исследователь Nisos Дев Бадлу.

По словам исследователя, он понял, что голос ненастоящий, из-за обилия пауз и резкого изменения интонации, которых нет в обычной речи. Когда он убавил громкость дорожки с голосом, на остальных дорожках оказалась абсолютная тишина, также указывающая на подделку.

Этот звонок означает, что преступники начали отрабатывать новую технологию и таких попыток будет больше, считают в Nisos. «Голос определённо похож на человеческий […]. Но недостаточно похожий на гендиректора», — добавил исследователь компании Роб Волкерт.