Он приземлится на планете в середине февраля 2021 года.

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Космический корабль с вездеходом Perseverance и небольшим вертолётом Ingenuity успешно стартовал 30 июля из Флориды, передаёт CNN.

Вездеход Perseverance

«Впервые в истории мы отправляемся на Марс с явной миссией найти жизнь в другом мире — древнюю жизнь на Марсе», — заявил администратор NASA Джим Брайденстин. Perseverance должен приземлиться на планете примерно через семь месяцев — 18 февраля 2021 года.

В подготовке запуска на протяжении десяти лет участвовали «тысячи» инженеров, ученых и специалистов NASA. Perseverance оснащён семью приборами для проведения научных и технологических исследований, двумя микрофонами и 23 камерами. Микрофоны впервые позволят «услышать Марс».

Это одна из трёх миссий на Марс летом 2020 года. Возможность запуска на эту планету появляется каждые 26 месяцев, когда Земля и Марс находятся на одной стороне Солнца, что позволяет сократить время полёта и расход топлива.

Вездеход перевезёт на Марс имена 11 млн человек, подавших заявки на участие в кампании «Отправь своё имя на Марс», а также мемориальную доску в честь медработников, боровшихся с пандемией, и некоторые произведения искусства, пишет издание.

Кроме того, на Марсе вездеход будет изучать кратер Джезеро — место расположения древнего озера и дельты реки. Озеро существовало между 3,5 и 4 млрд лет назад, когда Марс был более влажным, тёплым и пригодным для жизни. Perseverance будет искать следы микробов, которые могли когда-то существовать на планете.

Устройство также выкопает грунт и соберёт его в специальные пробирки, которые оставит на поверхности Марса. Они смогут хранить грунт без повреждения до 20 лет. За это время учёные планируют придумать способ вернуть пробирки назад на Землю. Вертолёт Ingenuity выполнит пять тестовых полётов.

Вертолёт Ingenuity