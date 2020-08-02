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Будущее
Галина Мубаракшина
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Где смотреть трансляцию посадки SpaceX Crew Dragon с астронавтами: официально и с комментариями Материал редакции

Космонавты приводнятся 2 августа около 21:48 мск.

4 комментария
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2 августа 2020 года астронавты Боб Бенкен и Даг Херли вернутся с Международной космической станции на Землю на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon.

Это событие — историческое, как для главы SpaceX Илона Маска, так и для всей отрасли. Впервые астронавты используют для полёта транспорт частной космической компании.

Космонавты приводнятся в Мексиканском заливе у побережья Пенсакола, штат Флорида, США. Расчётное время посадки — 21:48 мск (2:48 p.m. EDT). Вот сайты, на которых можно будет следить за событием:

NASA TV

Официальный канал Национального аэрокосмического агентства (NASA) с комментариями специалистов NASA. Трансляция стартовала в 14.25 мск (7:25 a.m. EDT), вопросы можно задавать в чате на YouTube и в Twitter-аккаунте NASA.

Overlook Horizon

Некоммерческая образовательная организация, которая объединяет любителей науки и технологий, а также поклонников воздухоплавания. Трансляция с комментариями стартует в 20:00 мск.

Alpha Centauri

Трансляция на русском языке от некоммерческого образовательного проекта, стартует в 20.55 мск. Участники проекта делают синхронный перевод и дают комментарии.

30 мая Crew Dragon благополучно доставил Бенкена и Херли на МКС. Успешная миссия Crew Dragon может сделать SpaceX основным подрядчиком NASA и закончить многолетнюю монополию России на доставку астронавтов на МКС, а в будущем ускорить коммерциализацию космических полётов.

#nasa #crewdragon #nasa

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4 комментария
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Bobo Momo

0

Ого, зачем нам несколько каналов, которые ретранслируют оф. канал СпейсИкс? 

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Балкон.ру

Bobo
7

Альфа Центавра хороший канал. Помимо самой трансляции выдают очень много дополнительной полезной и интересной информации. Официальный канал смотреть не так интересно, так как там освещается в принципе одна ситуация. А так как там в основном не очень много экшена, то скучновато, большие паузы и все такое. А эфиры альфовцев пересекаются с прошлыми и будущими выпусками, которые о другом были или будут на их канале. Так что для интересующихся - очень удобно и интересно.

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Комментарий удален

Александр Макаров

Bobo
1

Послушать синхронный перевод?

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Laugh Radiant

0

God speed you Dragon 🚀

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