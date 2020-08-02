Где смотреть трансляцию посадки SpaceX Crew Dragon с астронавтами: официально и с комментариями Материал редакции
Космонавты приводнятся 2 августа около 21:48 мск.
2 августа 2020 года астронавты Боб Бенкен и Даг Херли вернутся с Международной космической станции на Землю на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Это событие — историческое, как для главы SpaceX Илона Маска, так и для всей отрасли. Впервые астронавты используют для полёта транспорт частной космической компании.
Космонавты приводнятся в Мексиканском заливе у побережья Пенсакола, штат Флорида, США. Расчётное время посадки — 21:48 мск (2:48 p.m. EDT). Вот сайты, на которых можно будет следить за событием:
NASA TV
Официальный канал Национального аэрокосмического агентства (NASA) с комментариями специалистов NASA. Трансляция стартовала в 14.25 мск (7:25 a.m. EDT), вопросы можно задавать в чате на YouTube и в Twitter-аккаунте NASA.
Overlook Horizon
Некоммерческая образовательная организация, которая объединяет любителей науки и технологий, а также поклонников воздухоплавания. Трансляция с комментариями стартует в 20:00 мск.
Alpha Centauri
Трансляция на русском языке от некоммерческого образовательного проекта, стартует в 20.55 мск. Участники проекта делают синхронный перевод и дают комментарии.
30 мая Crew Dragon благополучно доставил Бенкена и Херли на МКС. Успешная миссия Crew Dragon может сделать SpaceX основным подрядчиком NASA и закончить многолетнюю монополию России на доставку астронавтов на МКС, а в будущем ускорить коммерциализацию космических полётов.
Ого, зачем нам несколько каналов, которые ретранслируют оф. канал СпейсИкс?
Альфа Центавра хороший канал. Помимо самой трансляции выдают очень много дополнительной полезной и интересной информации. Официальный канал смотреть не так интересно, так как там освещается в принципе одна ситуация. А так как там в основном не очень много экшена, то скучновато, большие паузы и все такое. А эфиры альфовцев пересекаются с прошлыми и будущими выпусками, которые о другом были или будут на их канале. Так что для интересующихся - очень удобно и интересно.
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