Космонавты приводнятся 2 августа около 21:48 мск.

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2 августа 2020 года астронавты Боб Бенкен и Даг Херли вернутся с Международной космической станции на Землю на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon.

Это событие — историческое, как для главы SpaceX Илона Маска, так и для всей отрасли. Впервые астронавты используют для полёта транспорт частной космической компании.

Космонавты приводнятся в Мексиканском заливе у побережья Пенсакола, штат Флорида, США. Расчётное время посадки — 21:48 мск (2:48 p.m. EDT). Вот сайты, на которых можно будет следить за событием:

NASA TV

Официальный канал Национального аэрокосмического агентства (NASA) с комментариями специалистов NASA. Трансляция стартовала в 14.25 мск (7:25 a.m. EDT), вопросы можно задавать в чате на YouTube и в Twitter-аккаунте NASA.

Overlook Horizon

Некоммерческая образовательная организация, которая объединяет любителей науки и технологий, а также поклонников воздухоплавания. Трансляция с комментариями стартует в 20:00 мск.

Alpha Centauri

Трансляция на русском языке от некоммерческого образовательного проекта, стартует в 20.55 мск. Участники проекта делают синхронный перевод и дают комментарии.