Стартап Allergy Amulet привлёк $3,3 млн от фонда Microsoft и других — он создаёт брелоки-тесты для пищевых аллергиков Материал редакции
«Брелок» позволяет определить наличие аллергена в еде за секунды, утверждают в компании.
Американская компания Allergy Amulet, которая разрабатывает тесты для обнаружения аллергенов в пище, привлекла $3,3 млн в рамках посевного раунда, передаёт Crunchbase News.
Лид-инвестором выступил венчурный фонд TitletownTech — совместное предприятие Microsoft и футбольного клуба Green Bay Packers, отмечает издание. В раунде также участвовали венчурные компании Great North Labs, Colle Capital и другие.
Устройства Allergy Amulet выглядят как брелоки, их можно носить на связке ключей или в кармане, рассказала Crunchbase News глава и сооснователь компании Эбигейл Барнс. «Брелок» определяет наличие аллергена в пище за секунды, утверждает она.
Чтобы проверить еду, человек должен взять образец с помощью специальной палочки и поместить её в «брелок». В нём установлен сенсор, который определяет наличие аллергена. Если аллерген есть, брелок подаёт световой сигнал, указано в описании технологии на сайте стартапа.
Компания использует инвестиции для выпуска бета-версии продукта, расширение списка аллергенов, которые может выявить тест, наём новых сотрудников, поиск партнёров и другие цели, пояснила Барнс.
Allergy Amulet планирует предлагать свои тесты 32 млн американцев, а также потребителям в других странах, количество которых стартап оценивает в 220-520 млн человек. Компания также отмечает интерес со стороны бизнеса, в частности, ресторанов, говорит глава Allergy Amulet.
Стартап начнёт принимать предзаказы в октябре 2020 года, а продажи планирует запустить осенью 2021 года, уточняет издание.
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