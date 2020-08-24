Инвестиции в проект оцениваются в 35 млрд рублей, кто заплатит за восстановление, пока неизвестно.

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Правительство России планирует восстановить плавучий космодром «Морской старт» и создать оператора для пусков с него, пишет РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова. По его словам, стоимость работ предварительно составит 35 млрд рублей.

«Специализированный оператор должен быть точно заточен на коммерческий успех "Морского старта". Кто будет учредителем этого оператора — вопрос ещё открытый, но я думаю, что там есть место и "Роскосмосу", и "Росатому", и S7. Возможно, [среди учредителей] будут еще какие-либо фонды или банки. Потому что нужны деньги», — цитирует чиновника агентство.

Вице-премьер отметил, что коммерчески успешным проект станет при выполнении пяти пусков в год, как минимум половина из них должны быть коммерческими. Борисов уточнил, что американская сторона демонтировала с платформы JPS-оборудование, но его можно заменить на ГЛОНАСС. Пусковая система осталась, она российская, добавил он.

«Морской старт» — плавучий ракетно-космический комплекс для запуска космических спутников из экваториальных вод Тихого океана. Проект был запущен в 1995 году с участием компаний Boeing, РКК «Энергия», норвежской Kvaerner и других.

В 2016 году космодром купила S7, компания перебазировала объект на Дальний Восток. В апреле 2020 года она заморозила проект до «лучших времён».



В июне 2020 года ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что S7 планирует продать космодром как непрофильный актив, на содержание которого нет денег.

В числе перспективных покупателей агентство называло «Росатом». В госкорпорации сочли покупку неразумной из-за долгов, необходимости инвестиций и конкуренции со стороны «Роскосмоса», писало «РИА Новости».