Вице-премьер Юрий Борисов объявил о планах восстановить плавучий космодром «Морской старт» — S7 заморозила проект Материал редакции
Инвестиции в проект оцениваются в 35 млрд рублей, кто заплатит за восстановление, пока неизвестно.
Правительство России планирует восстановить плавучий космодром «Морской старт» и создать оператора для пусков с него, пишет РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова. По его словам, стоимость работ предварительно составит 35 млрд рублей.
«Специализированный оператор должен быть точно заточен на коммерческий успех "Морского старта". Кто будет учредителем этого оператора — вопрос ещё открытый, но я думаю, что там есть место и "Роскосмосу", и "Росатому", и S7. Возможно, [среди учредителей] будут еще какие-либо фонды или банки. Потому что нужны деньги», — цитирует чиновника агентство.
Вице-премьер отметил, что коммерчески успешным проект станет при выполнении пяти пусков в год, как минимум половина из них должны быть коммерческими. Борисов уточнил, что американская сторона демонтировала с платформы JPS-оборудование, но его можно заменить на ГЛОНАСС. Пусковая система осталась, она российская, добавил он.
- «Морской старт» — плавучий ракетно-космический комплекс для запуска космических спутников из экваториальных вод Тихого океана. Проект был запущен в 1995 году с участием компаний Boeing, РКК «Энергия», норвежской Kvaerner и других.
- В 2016 году космодром купила S7, компания перебазировала объект на Дальний Восток. В апреле 2020 года она заморозила проект до «лучших времён».
- В июне 2020 года ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что S7 планирует продать космодром как непрофильный актив, на содержание которого нет денег.
- В числе перспективных покупателей агентство называло «Росатом». В госкорпорации сочли покупку неразумной из-за долгов, необходимости инвестиций и конкуренции со стороны «Роскосмоса», писало «РИА Новости».
кто заплатит за восстановление, пока неизвестно
Пенсионеры, ну что, угадаете ответ?
Объясню ситуацию:
В России Роскосмос финансируется по принципу "чтоб не сдох", на него выделяют раз в 5 меньше денег чем в ЕС и раз в 10 меньше, чем США.
Отсюда и результат, десятилетиями не создаётся новая техника, за 30 лет не была создана ни одна новая ракета и ни один исследовательский межпланетный аппарат.
В отрасли навязывается мантра о "коммерческости" космических разработок, от чего волосы дыбом становятся у любого, кто в этом понимает - это просто оправдания того, что руководство страны откровенно презирает эту сферу и не видит ее важной частью машины пропаганды.
Борисов это такой себе инвестор от МинОбороны, его слова о Морском Старте S7 это как заявления, что Суперджет будут использовать в военных целях.
Для морского космодрома нет ни ракет, ни клиентов, проект имеет перспективы только для воровства, или какой-то военной дичи, вроде Калибров на ледоколах.
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