Всего Google готова инвестировать $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско.

В закладки

Alphabet (материнская компания Google) рассказала о планах построить новый многофункциональный кампус площадью 40 акров (около 4000 м²) в Маунтин-Вью, Калифорния. Об этом пишет CNBC со ссылкой на компанию.

Проект Middlefield Park Google

Центр будет включать жилые дома, торговые помещения и общественные пространства. В частности, запланировано строительство 1,33 млн квадратных футов (123,5 тысяч м²) офисов и до 1850 квартир. Около 20% домов компания рассчитывает выделить по программе доступного жилья.

Проект Middlefield Park Google

Проект Middlefield Park Google

Большая часть территории кампуса будет открыта и для горожан. Она объединит несколько парков и базу отдыха, пишет CNBC. «Одна из идей — создать район, в котором необходимые услуги и пространства находятся в нескольких минутах ходьбы от места жительства и работы», — отметил директор по недвижимости Google Майкл Тимофф.

Проект Middlefield Park Google

Google работает вместе с австралийским девелопером LendLease.

CNBC напоминает, что у компании есть и другие проекты общественных пространств: например, кампус недалеко от Маунтин-Вью. Проект пока находится на согласовании.