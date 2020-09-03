Google рассказала о проекте технополиса в Калифорнии — с доступным жильём, офисами, магазинами и парками Материал редакции
Всего Google готова инвестировать $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско.
Alphabet (материнская компания Google) рассказала о планах построить новый многофункциональный кампус площадью 40 акров (около 4000 м²) в Маунтин-Вью, Калифорния. Об этом пишет CNBC со ссылкой на компанию.
Центр будет включать жилые дома, торговые помещения и общественные пространства. В частности, запланировано строительство 1,33 млн квадратных футов (123,5 тысяч м²) офисов и до 1850 квартир. Около 20% домов компания рассчитывает выделить по программе доступного жилья.
Большая часть территории кампуса будет открыта и для горожан. Она объединит несколько парков и базу отдыха, пишет CNBC. «Одна из идей — создать район, в котором необходимые услуги и пространства находятся в нескольких минутах ходьбы от места жительства и работы», — отметил директор по недвижимости Google Майкл Тимофф.
Google работает вместе с австралийским девелопером LendLease.
CNBC напоминает, что у компании есть и другие проекты общественных пространств: например, кампус недалеко от Маунтин-Вью. Проект пока находится на согласовании.
- В июне 2019 года глава компании Сундар Пичаи объявил о планах Google инвестировать $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско. В частности, он отмечал недостаток доступного жилья в регионе.
- Однако в 2020 году цены на недвижимость в Сан-Франциско начали падать на фоне пандемии, писала WSJ. Например, в Маунтин-Вью, где находится офис Google, средняя арендная плата упала более чем на 15%.
Потренировались бы в Cities Skyline, а то может не получится, как задумано 😁
доступное жильё может выглядеть как-либо иначе кроме как в виде серых панельных многоэтажек ?
Интересно, сколько шуток про Иннополис будет в комментариях?
Одна уже есть.
с одной стороны это странно с учетом повального перехода на удалёнку,
а с другой стороны это как раз оправдано с учётом местных космических цен на аренду
Да никто на удаленку не перейдет, разве что битрикс разработчики и клепальщики форм.
Почему бы и нет? Они могут обкатывать в нём всякие фичи для умных городов. Идеальная поляна для теста.
На рендерах пешеходная и велоинфраструктура никак не отделены друг от друга :0) Такое ощущение. что это не совместный проект Гугла и модного архбюро, а презентация МосСтройЗаказчика
Во многих городах Европы велодорожка идет рядом с узеньким тротуаром, и людий как то живут. а это чисто рисунки, реальные планы должны быть получше. Хотя ж это гугл, про совместимость там не очень парятся
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