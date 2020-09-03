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Будущее
Татьяна Боброва
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Google рассказала о проекте технополиса в Калифорнии — с доступным жильём, офисами, магазинами и парками Материал редакции

Всего Google готова инвестировать $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско.

14 комментариев
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Alphabet (материнская компания Google) рассказала о планах построить новый многофункциональный кампус площадью 40 акров (около 4000 м²) в Маунтин-Вью, Калифорния. Об этом пишет CNBC со ссылкой на компанию.

Проект Middlefield Park Google

Центр будет включать жилые дома, торговые помещения и общественные пространства. В частности, запланировано строительство 1,33 млн квадратных футов (123,5 тысяч м²) офисов и до 1850 квартир. Около 20% домов компания рассчитывает выделить по программе доступного жилья.

Проект Middlefield Park Google
Проект Middlefield Park Google

Большая часть территории кампуса будет открыта и для горожан. Она объединит несколько парков и базу отдыха, пишет CNBC. «Одна из идей — создать район, в котором необходимые услуги и пространства находятся в нескольких минутах ходьбы от места жительства и работы», — отметил директор по недвижимости Google Майкл Тимофф.

Проект Middlefield Park Google

Google работает вместе с австралийским девелопером LendLease.

CNBC напоминает, что у компании есть и другие проекты общественных пространств: например, кампус недалеко от Маунтин-Вью. Проект пока находится на согласовании.

  • В июне 2019 года глава компании Сундар Пичаи объявил о планах Google инвестировать $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско. В частности, он отмечал недостаток доступного жилья в регионе.
  • Однако в 2020 году цены на недвижимость в Сан-Франциско начали падать на фоне пандемии, писала WSJ. Например, в Маунтин-Вью, где находится офис Google, средняя арендная плата упала более чем на 15%.

#новость #google

Татьяна Боброва
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14 комментариев
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Mykola Petiukh

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Построят, а через год закроют. Это же Гугл

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Pavel Voronkov

1

Потренировались бы в Cities Skyline, а то может не получится, как задумано 😁

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Светослав Димитров

1
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Артем Артём

1

доступное жильё может выглядеть как-либо иначе кроме как в виде серых панельных многоэтажек ?

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Илья Посаженников

0

Интересно, сколько шуток про Иннополис будет в комментариях?

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Илья Посаженников

Илья
0

Одна уже есть.

Ответить

Pavel Ivanov

Илья
0

По-моему, ни одной нет.

(=

Ответить

Andrey Selikoff

0

с одной стороны это странно с учетом повального перехода на удалёнку, 
а с другой стороны это как раз оправдано с учётом местных космических цен на аренду 

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Сергей Подливчук

Andrey
0

Да никто на удаленку не перейдет, разве что битрикс разработчики и клепальщики форм.

Ответить

Люц Шнайдер

Andrey
0

Почему бы и нет? Они могут обкатывать в нём всякие фичи для умных городов. Идеальная поляна для теста.

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Sht_Anton

0

На рендерах пешеходная и велоинфраструктура никак не отделены друг от друга :0) Такое ощущение. что это не совместный проект Гугла и модного архбюро, а презентация МосСтройЗаказчика 

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Yevhenii Oliinyk

Sht_Anton
0

Во многих городах Европы велодорожка идет рядом с узеньким тротуаром, и людий как то живут. а это чисто рисунки, реальные планы должны быть получше. Хотя ж это гугл, про совместимость там не очень парятся

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Mike Kosulin

0

Гугл построит Сколково.
/s

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