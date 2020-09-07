Конкурс Selectel: техника Apple за лучшую инструкцию
Будущее
Галина Мубаракшина
479

«Начало туризма в космосе»: Virgin Galactic запланировала запуск корабля с Ричардом Брэнсоном на борту в 2021 году Материал редакции

Это произойдёт, если два тестовых полёта SpaceShipTwo пройдут успешно.

5 комментариев
В закладки

Virgin Galactic подала заявку на проведение тестового запуска космического корабля SpaceShipTwo с экипажем на борту 22 октября 2020 года, передаёт CNBC.

В компании уточнили агентству, что 22 октября — это начало временного окна для выполнения полёта, то есть тестовый запуск может состояться в последующие дни.

Полёт будет первым из двух, которыми компания планирует завершить испытания SpaceShipTwo, уточняет CNBC. Во время первого полёта на борту будут два пилота-испытателя, во время второго экипаж увеличится до четырёх человек.

Если оба теста пройдут успешно, Virgin Galactic рассчитывает выполнить в первом квартале 2021 года запуск SpaceShipTwo с основателем компании Ричардом Брэнсоном на борту. Это будет отправная точка для начала космического туризма компании, отмечает агентство.

До 22 октября Virgin Galactic намерена также провести четёрхчасовые испытания самолёта-носителя WhiteKnightTwo, они запланированы на 1 и 7 октября, указывает CNBC.

  • Virgin Galactic впервые провела суборбитальный полёт с пассажиром на борту в феврале 2019 года. На борту корабля находились два пилота и пассажир.
  • В 2019 году компания планировала провести первый коммерческий космический полёт до середины 2020 года. Стоимость двухчасового полёта на SpaceShipTwo составит около $250 тысяч. Пассажиры увидят космос и смогут ощутить невесомость.
  • В августе 2019 года компания показала интерьер космодрома для коммерческих полётов в Нью-Мексико, а в июле 2020 года — интерьер корабля.

#новость #virgingalactic

Галина Мубаракшина
+16 176
1
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","virgingalactic"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 156296, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Sep 2020 16:12:11 +0300", "is_special": false }
Продуктовые идеи за 24 часа
Исследовательское решение для поиска продуктовых идей и гипотез
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Konstantin_Andreevich

3

А ведь наступят времена, когда полёты в космос станут массовым аттракционом. Отстоял очередь, взлетел, посмотрел космос, послушал гида, ощутил невесомость - обратно, следующий.

Ответить

Александр Кучеряев

1

Зато авиа линии обанкротились) но кому они нужны, будем сразу в космос летать)

https://www.google.com/amp/s/secretmag.ru/amp/news/aviakompaniya-virgin-atlantic-zayavila-o-svoyom-bankrotstve.htm

Ответить

Сергей Подливчук

0

Здоровья покойным.

Ответить

Алексей Ларин

0

У российского частного космическо-туристического стартапа от российского олигарха тоже вроде дела идут
https://www.facebook.com/PushkinPS/posts/2823131131121910

Ответить

Андрей Волхонский

0

Инженера под мост, 10 камазов со щебнем на мост! Все правильно!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Медиалогия
Подписан
Отписаться
Как пользователи соцсетей реагировали на баннерную баталию Альфа-Банка и МТС Банка
Недавно Альфа-Банк представил обновленный офис для своих сотрудников, где появились кофейни, фуд-корт и фитнес-клуб. От…
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Как «Тинькофф» помешал грабителям вывести деньги со счета: история с похищенным франчайзи «Додо пиццы»
Недавно в СМИ попала история похищения крупнейшего партнера-франчайзи сети ресторанов «Додо Пицца». Грабители похитили…
19
Ситимобил
Подписан
Отписаться
«Если бы Google и Facebook запустили сервисы такси»: что происходит на российском рынке агрегаторов такси после пандемии
Колонка исполнительного директора Ситимобил Виталия Бедарева для издания Intelligent Transport о том, как российский ры…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergey Khohlachev
за день
Правильный поступок Unilever.
Unilever и «Лавка» отказались от работы с YouTube-шоу Comment Out после эпизода с шутками про Белоруссию и Хабаровск
Диана Роднина
за неделю
В Delivery Club сообщили, что курьер уже уволен - Привет, ты одна дома? - Это кто, почему спрашиваете? - Это курьер, меня только что уволили из-за тебя
«Мог бы зайти на полчасика»: Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров после жалобы пользовательницы на сообщения

Комментарии

Aleksandr Umnov

EA извинилась за полноэкранный…

Evrone

Марафон кейсов Evrone — День 3…

Сергей Бобков

Я остался без товара и денег…

Евгений Х

Я остался без товара и денег…

Андрей Ивженко

«В СНГ нам сказали: фигня и не…

Spiker Spunreal

EA извинилась за полноэкранный…

Spiker Spunreal

EA извинилась за полноэкранный…

selecadm

Сооснователь издания Baza…

Антон Пархачев

Курс евро на Мосбирже превысил…

Алексей Вихров

Лучшие стартапы лета…

Андрей Волхонский

Альфа-банк теряет заявления на…

Борис Васильев

Unilever и «Лавка» отказались…

Mikhail Che

Unilever и «Лавка» отказались…

Art Kha

Unilever и «Лавка» отказались…

Dozer Bam

Информационная безопасность…

Лучезарный Смех

Курс евро на Мосбирже превысил…

Женя Хо

Курс евро на Мосбирже превысил…

Yan Purvenes

Huawei в России стал просить…

Yaroslav Mikhaylov

Как «Тинькофф» помешал…

Dozer Bam

Информационная безопасность…