«Начало туризма в космосе»: Virgin Galactic запланировала запуск корабля с Ричардом Брэнсоном на борту в 2021 году Материал редакции
Это произойдёт, если два тестовых полёта SpaceShipTwo пройдут успешно.
Virgin Galactic подала заявку на проведение тестового запуска космического корабля SpaceShipTwo с экипажем на борту 22 октября 2020 года, передаёт CNBC.
В компании уточнили агентству, что 22 октября — это начало временного окна для выполнения полёта, то есть тестовый запуск может состояться в последующие дни.
Полёт будет первым из двух, которыми компания планирует завершить испытания SpaceShipTwo, уточняет CNBC. Во время первого полёта на борту будут два пилота-испытателя, во время второго экипаж увеличится до четырёх человек.
Если оба теста пройдут успешно, Virgin Galactic рассчитывает выполнить в первом квартале 2021 года запуск SpaceShipTwo с основателем компании Ричардом Брэнсоном на борту. Это будет отправная точка для начала космического туризма компании, отмечает агентство.
До 22 октября Virgin Galactic намерена также провести четёрхчасовые испытания самолёта-носителя WhiteKnightTwo, они запланированы на 1 и 7 октября, указывает CNBC.
- Virgin Galactic впервые провела суборбитальный полёт с пассажиром на борту в феврале 2019 года. На борту корабля находились два пилота и пассажир.
- В 2019 году компания планировала провести первый коммерческий космический полёт до середины 2020 года. Стоимость двухчасового полёта на SpaceShipTwo составит около $250 тысяч. Пассажиры увидят космос и смогут ощутить невесомость.
- В августе 2019 года компания показала интерьер космодрома для коммерческих полётов в Нью-Мексико, а в июле 2020 года — интерьер корабля.
А ведь наступят времена, когда полёты в космос станут массовым аттракционом. Отстоял очередь, взлетел, посмотрел космос, послушал гида, ощутил невесомость - обратно, следующий.
Зато авиа линии обанкротились) но кому они нужны, будем сразу в космос летать)
https://www.google.com/amp/s/secretmag.ru/amp/news/aviakompaniya-virgin-atlantic-zayavila-o-svoyom-bankrotstve.htm
У российского частного космическо-туристического стартапа от российского олигарха тоже вроде дела идут
https://www.facebook.com/PushkinPS/posts/2823131131121910
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