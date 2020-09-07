Это произойдёт, если два тестовых полёта SpaceShipTwo пройдут успешно.

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Virgin Galactic подала заявку на проведение тестового запуска космического корабля SpaceShipTwo с экипажем на борту 22 октября 2020 года, передаёт CNBC.

В компании уточнили агентству, что 22 октября — это начало временного окна для выполнения полёта, то есть тестовый запуск может состояться в последующие дни.

Полёт будет первым из двух, которыми компания планирует завершить испытания SpaceShipTwo, уточняет CNBC. Во время первого полёта на борту будут два пилота-испытателя, во время второго экипаж увеличится до четырёх человек.

Если оба теста пройдут успешно, Virgin Galactic рассчитывает выполнить в первом квартале 2021 года запуск SpaceShipTwo с основателем компании Ричардом Брэнсоном на борту. Это будет отправная точка для начала космического туризма компании, отмечает агентство.

До 22 октября Virgin Galactic намерена также провести четёрхчасовые испытания самолёта-носителя WhiteKnightTwo, они запланированы на 1 и 7 октября, указывает CNBC.