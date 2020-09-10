Главная миссия проекта — отправить людей жить и работать в космос. С 2016 года предприниматель сам спонсирует Blue Origin, ежегодно вкладывая в неё $1 млрд.

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Пересказ материала Engadget.

Основание и первые разработки

В 2000 году, когда Джефф Безос основал Blue Origin, Amazon приблизила его состояние к $6 млрд. Первые три года о стартапе никто не знал. Только когда предприниматель стал скупать земли в Техасе для частной суборбитальной площадки, проект привлёк внимание.

Первую разработку компания протестировала в 2005 году. Ей стала Charon — модуль-платформа для вертикального взлёта и посадки на реактивном двигателе. Спустя год стартап протестировал суборбитальный корабль Goddard.

Charon

Goddard

Из этих разработок появился суборбитальный корабль New Shepard, который может доставлять пассажиров и грузы к линии Кармана — границе между Землёй и космосом на высоте 100 км. Этот проект Blue Origin разрабатывала с 2006 года, но лишь к началу 2010-х смогла его воплотить в жизнь.

Корабль New Shepard

New Shepard состоит из двух частей: разгоночного модуля и шестиместной капсулы. На высоте 100 км первая ступень отстыковывается и направляется на землю, где приземляется сама, капсула возвращается позже, раскрыв три парашюта.

Всего компания создала три таких корабля. Первый частично разрушился во время испытательного запуска в 2015 году. Второй совершил пять успешных полётов. Третий New Shepard с 2016 года пережил шесть запусков и переправил на нижнюю орбиту несколько научных грузов.

С 2018-го Blue Origin планирует запуск четвёртого корабля, но с пассажирами. Однако запуск постоянно откладывается, компания не раскрывает причины.

Также Blue Origin готовит к пробному запуску тяжёлую ракету New Glenn в 2021 году. Будут версии с двумя и тремя ступенями, причём крупная сможет выйти за пределы околоземной орбиты. За один рейс New Glenn вывезет на орбиту Земли до 13 тонн груза.

Иллюстрация New Glenn

Конкуренция со SpaceX в миссии на Луну

Blue Origin участвует в миссии NASA «Назад на Луну», которая отправит астронавтов на Южный полюс спутника в 2024 году.

В апреле 2020 года организация выделила финансирование Blue Origin, SpaceX и Dynetics — на аппараты для спуска грузов на Луну с корабля Orion, им занимается сама NASA. Представить проекты они должны до февраля 2021 года.

Компания Безоса получила $579 млн и назвала свой аппарат Blue Moon. Она разрабатывает его вместе с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

Blue Origin конструирует посадочный модуль, Lockheed — элемент, который поднимет астронавтов обратно на орбиту, Northrop — модуль, соединяющий Blue Moon с кораблём Orion, а Draper отвечает за авионику. В основе конструкции — оригинальный спускаемый модуль времён миссий «Аполлон» в конце 1960-х — начале 1970-х.

Компания представила макет судна NASA в августе 2020 года. Прототип поможет сравнить дизайн и функции с теми, что есть у конкурентов.

У Blue Moon будет два варианта: для перевозки людей и для вездеходов и жилых блоков

Во время презентации Безос заметил, что одной из причин покинуть Землю — нехватка энергии в будущем. И если человечество хочет развиваться, а не стоять на месте, придётся переселиться в космос.