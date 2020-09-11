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Татьяна Боброва
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Создатель электростанций на воздушных змеях Makani закроет проект: после Alphabet в поддержке стартапу отказала Shell Материал редакции

Alphabet выпустила двухчасовой документальный фильм о проекте.

  • Компания Makani, которая занимается созданием вырабатывающих электричество воздушных змеев, закрывает проект, пишет Business Insider.
  • Бывший главный инженер стартапа Паула Эчеверри сообщила, что Makani не смогла получить необходимые инвестиции. В начале 2020 года от проекта отказалась Alphabet, но тогда компания рассчитывала на поддержку Shell.
  • Представитель X (ранее Google X, подразделение Alphabet) подтвердил BI, что Shell отказалась от развития Makani, а команда не смогла найти деньги на работу. В Shell не ответили на запрос издания.
  • X выпустила двухчасовой документальный фильм о Makani, а сам проект — почти 1200 страниц документации, пишет BI.
  • Основанная в 2006 году Makani изучала возможности использования силы ветра для получения более дешёвого электричества. В 2013 году она стала частью Alphabet, но в 2019 году вышла из проекта X, чтобы стать отдельным бизнесом внутри холдинга.

#новость #alphabet

Татьяна Боброва
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