Фонд Юрия Мильнера профинансирует исследования по поиску жизни в облаках Венеры Материал редакции
Накануне группа учёных объявила, что нашла на Венере газ фосфин, который может указывать на наличие живых организмов.
Российский бизнесмен и филантроп Юлий Мильнер профинансирует научные поиски возможной жизни в облаках Венеры. Об этом сообщается на сайте фонда поддержки космических исследований Breakthrough Initiatives, открытого Мильнером.
Исследования будет проводить группа физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров «мирового класса», а возглавит проект профессор Массачусетского технологического института, доктор Сара Сигер.
Учёные изучат научные обоснования возможности жизни на Венере и, если найдут этому убедительные доказательства, начнут подготовку к миссии.
Запуск новой программы в рамках Breakthrough Initiatives вдохновило открытие американских и европейских учёных: они нашли в атмосфере Венеры фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. Одним из тех, кто сделал открытие, была Сигер.
- В 2015 году Юрий Мильнер анонсировал астрономическую программу Breakthrough Listen на $100 млн для поиска внеземного разума во Вселенной. Идеологом проекта Мильнер назвал астрофизика Стивена Хокинга.
- В 2016 году фонд запустил программу Breakthrough Starshot также на $100 млн, направленную на разработку новой технологии для беспилотных межзвездных путешествий.
- Россия планирует направить к Венере две экспедиции, пишет «Медуза» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Пуск экспедиции «Венера-Д» запланирован на конец 2020-х годов, уточняет издание.
Венера после колонизации Россией
Прошу направить к Венере экспедицию в составе - Дмитрия Рогозина с целью поиска жизни в облаках Венеры
А каким образом Мильнер стал миллиардером и строит из себя Илона Маска? Крутил бюджетные бабки вместе с Усмановым, а прибыль клал себе в карман? Боюсь венериане окрестят его мудаком. 😁
Важнейший вопрос современной цивилизации.
Я бы сказал самый важный, если человечество не станет космическим видом, то какой смысл в текущей движухе, когда по факту, мы не сильно умнее динозавров?
А учитывая, как мы и в хвост и в гриву эту планету эксплуатируем вопрос становится чрезвычайно важным
Что теперь, китайцев и индусов уничтожить? Они явно не согласны на это будут.
А еще надо аппетит американцам сократить, которые ресурсов потребляют как китайцы и индусы вместе взятые.
Проще космическим видом стать, чем тут порядок навести. Да и от астероида или супервулкана никакие договоренности людей не спасут.
Просто Юра был в курсе уже давно.
район 9 ?
Если там и существует жизнь то при температуре на поверхности планеты около 460 градусов и под постоянными облаками серы живется ей так себе
на земле есть схожие по агрессивности условия для жизни и там живут всякие организмы
А зачем на поверхность опускаться? Это как искать жизнь на дне марианской впадины.
Хохма в том, что на Венере более комфортные условия, чем на том же Марсе, даже для человека, просто не нужно на дно опускаться.
А по облакам ходить можно?
возглавит проект профессор Массачусетского технологического института, доктор Сара Сигер
Кстати, кому интересно, она недавно была у Лёхи на подкасте.
Дааа, это подстёгивает вджобывать, чтобы выйти на такой уровень, пусть и гораздо меньше, чем у Мильнера, но чтобы хватало не замечать инвестиции на то что вздумается...
Юрий считает, что делает благое дело, но инопланетяне первым делом спросят его "А почему ты не помогал своим, людям? и заберут с собой в лучшую жизнь не его.
Это какие-то говоруны. На вики написано, что в сентябре 2015 года Мильнер и Присцилла Чен совместно с Breakthrough Prize и Khan Academy заявили о запуске соревнования для школьников 13-18 лет — Breakthrough Junior Challenge. Для участия в конкурсе школьники должны подготовить и выложить в YouTube короткое 3-минутное видео, объясняющее научную теорию по физике, математике или медицине. Победитель конкурса получает стипендию на оплату высшего образования в размере 250 000 долларов, учитель победившего школьника получает денежный приз в размере 50 000 долларов, а школа победителя получает современную научную лабораторию стоимостью 100 000 долларов. С 2015 года прошло 5 лет, кто получил эти деньги? А то и я могу анонсировать соревнования для тараканов с призовым фондом 9999 триллионов долларов
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