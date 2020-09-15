Накануне группа учёных объявила, что нашла на Венере газ фосфин, который может указывать на наличие живых организмов.

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Российский бизнесмен и филантроп Юлий Мильнер профинансирует научные поиски возможной жизни в облаках Венеры. Об этом сообщается на сайте фонда поддержки космических исследований Breakthrough Initiatives, открытого Мильнером.

Исследования будет проводить группа физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров «мирового класса», а возглавит проект профессор Массачусетского технологического института, доктор Сара Сигер.

Учёные изучат научные обоснования возможности жизни на Венере и, если найдут этому убедительные доказательства, начнут подготовку к миссии.

Запуск новой программы в рамках Breakthrough Initiatives вдохновило открытие американских и европейских учёных: они нашли в атмосфере Венеры фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. Одним из тех, кто сделал открытие, была Сигер.