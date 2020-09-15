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Галина Мубаракшина
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Фонд Юрия Мильнера профинансирует исследования по поиску жизни в облаках Венеры Материал редакции

Накануне группа учёных объявила, что нашла на Венере газ фосфин, который может указывать на наличие живых организмов.

33 комментария
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Российский бизнесмен и филантроп Юлий Мильнер профинансирует научные поиски возможной жизни в облаках Венеры. Об этом сообщается на сайте фонда поддержки космических исследований Breakthrough Initiatives, открытого Мильнером.

Исследования будет проводить группа физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров «мирового класса», а возглавит проект профессор Массачусетского технологического института, доктор Сара Сигер.

Учёные изучат научные обоснования возможности жизни на Венере и, если найдут этому убедительные доказательства, начнут подготовку к миссии.

Запуск новой программы в рамках Breakthrough Initiatives вдохновило открытие американских и европейских учёных: они нашли в атмосфере Венеры фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. Одним из тех, кто сделал открытие, была Сигер.

  • В 2015 году Юрий Мильнер анонсировал астрономическую программу Breakthrough Listen на $100 млн для поиска внеземного разума во Вселенной. Идеологом проекта Мильнер назвал астрофизика Стивена Хокинга.
  • В 2016 году фонд запустил программу Breakthrough Starshot также на $100 млн, направленную на разработку новой технологии для беспилотных межзвездных путешествий.
  • Россия планирует направить к Венере две экспедиции, пишет «Медуза» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Пуск экспедиции «Венера-Д» запланирован на конец 2020-х годов, уточняет издание.

#новость #космос

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33 комментария
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Viktor Mann

7

Венера после колонизации Россией

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Elijah Garrison

Viktor
14

Скорее так

Ответить

Юрий Тимков

Elijah
4

Налоги в ведре несёт 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

8

Лучше бы поискали жизнь в Воронеже 

Ответить

Виктор Фадеев

6

Может лучше дороги в Саратове поищем?

Ответить

Andrey Arsentyev

4

Прошу направить к Венере экспедицию в составе - Дмитрия Рогозина с целью поиска жизни в облаках Венеры

Ответить

Viktor Mann

Andrey
1

Желательно в один конец.

Ответить

Михаил Фролов

2

А каким образом Мильнер стал миллиардером и строит из себя Илона Маска? Крутил бюджетные бабки вместе с Усмановым, а прибыль клал себе в карман? Боюсь венериане окрестят его мудаком. 😁

Ответить

Дима Черепанов

2

Важнейший вопрос современной цивилизации.

Ответить

Денис Демидов

Дима
2

Я бы сказал самый важный, если человечество не станет космическим видом, то какой смысл в текущей движухе, когда по факту, мы не сильно умнее динозавров?

Ответить

Юрий Тимков

Денис
0

А учитывая, как мы и в хвост и в гриву эту планету эксплуатируем вопрос становится чрезвычайно важным 

Ответить

Денис Демидов

Юрий
0

Что теперь, китайцев и индусов уничтожить? Они явно не согласны на это будут.
А еще надо аппетит американцам сократить, которые ресурсов потребляют как китайцы и индусы вместе взятые.
Проще космическим видом стать, чем тут порядок навести. Да и от астероида или супервулкана никакие договоренности людей не спасут.

Ответить

Bobo Momo

Дима
0

Будет важнейшим событием в истории человечества, даже более важным чем избрание Пуиина.

Ответить

alex twit

Bobo
1

... президентом Венеры

Ответить

Mike Kosulin

2

Хм

Ответить

Elizaveta Fragner

1

Полетят не на батутах, инфа сто.

Ответить

Viktor Mann

0

Просто Юра был в курсе уже давно.

Ответить

Денис Файзулин

Viktor
2

район 9 ?

Ответить

Viktor Mann

Денис
0

Только олды вспомнят) Жуки от Мэйл.ру

Ответить

Артем Голендберг

0

Если там и существует жизнь то при температуре на поверхности планеты около 460 градусов и под постоянными облаками серы живется ей так себе

Ответить

Алексей Горячев

Артем
1

В верхних слоях условия вполне земные.

Ответить

Денис Файзулин

Артем
1

на земле есть схожие по агрессивности условия для жизни и там живут всякие организмы

Ответить

Денис Демидов

Артем
0

А зачем на поверхность опускаться? Это как искать жизнь на дне марианской впадины.
Хохма в том, что на Венере более комфортные условия, чем на том же Марсе, даже для человека, просто не нужно на дно опускаться.

Ответить

Магомед Шереметьев

Денис
0

А по облакам ходить можно?

Ответить

Денис Демидов

Магомед
1

Как и по воде, ходят же как-то моряки? ))))

Ответить

Ренат Смольный

0

После Земли будет Венера, но все ломятся на вымерший марс.

Ответить

Bobo Momo

0

возглавит проект профессор Массачусетского технологического института, доктор Сара Сигер

Кстати, кому интересно, она недавно была у Лёхи на подкасте.

Ответить

Денис Губачёв

0

Дааа, это подстёгивает вджобывать, чтобы выйти на такой уровень, пусть и гораздо меньше, чем у Мильнера, но чтобы хватало не замечать инвестиции на то что вздумается...

Ответить

Кирилл Стенцов

Денис
0

На Доширак добавить?

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Юрий считает, что делает благое дело, но инопланетяне первым делом спросят его "А почему ты не помогал своим, людям? и заберут с собой в лучшую жизнь не его.

Ответить

Anba Anba

–2

Это какие-то говоруны. На вики написано, что в сентябре 2015 года Мильнер и Присцилла Чен совместно с Breakthrough Prize и Khan Academy заявили о запуске соревнования для школьников 13-18 лет — Breakthrough Junior Challenge. Для участия в конкурсе школьники должны подготовить и выложить в YouTube короткое 3-минутное видео, объясняющее научную теорию по физике, математике или медицине. Победитель конкурса получает стипендию на оплату высшего образования в размере 250 000 долларов, учитель победившего школьника получает денежный приз в размере 50 000 долларов, а школа победителя получает современную научную лабораторию стоимостью 100 000 долларов. С 2015 года прошло 5 лет, кто получил эти деньги? А то и я могу анонсировать соревнования для тараканов с призовым фондом 9999 триллионов долларов

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Bobo Momo

Anba
0

Написать простыню текста с жалобой, что не нашёл результаты конкурса. Молодец.

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Anba Anba

Bobo
0

У олигарха Мильнера так много защитников. Где тот интернет который был раньше, без всех этих халдеев, которые репутацией нанимателей занимаются?

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