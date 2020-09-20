Чтобы решить проблему загрязнения пластиком, учёные и предприниматели заново придумывают ему альтернативы или «возвращают» материалы из прошлого.

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В 1955 году американский журнал Life опубликовал статью с заголовком “Throwaway living” («Одноразовая жизнь»). Её авторы описали все плюсы пластика и свободу, которую американцы (а особенно женщины) получили благодаря одноразовым вещам.

Под фотографией, на которой счастливая семейная пара с ребёнком, раскинув руки, смотрит на разлетающуюся пластиковую посуду, авторы написали: «На то, чтобы помыть всё это, ушло бы 40 часов. Но теперь домохозяйкам не стоит переживать, всё это можно просто выбросить».

Фотография из журнала Life 1955 года

Изобретение пластика произвело революцию в жизни человека. Помимо инноваций в медицине и военной промышленности, полностью поменялся быт. В середине прошлого века благодаря пластику у людей появилась возможность пользоваться одноразовыми вещами — а с ней и свободное время.

Но спустя 65 лет после выхода статьи Life всё поменялось. В эпоху глобального потепления и «пластиковых рифов» эко-активисты и производители по всему миру пытаются заменить пластик более экологичными материалами и часто возвращаются к тем, что существовали до его изобретения.

Контейнеры, пакеты и упаковки

Несмотря на то, что одноразовая пластиковая упаковка удобна, гигиенична и безопасна в использовании, современные эко-активисты ищут ей альтернативы.

Для упаковки продуктов на производстве уже существуют биоразлагаемые альтернативы пластику — из казеина (животного белка, часто используемого в спортивном питании) от Lactips, из багассы (отходов сахарного тростника) от EcoPack, непромокаемой бумаги от Ecologic и других.

Например, Ecovative делает несколько типов материалов из грибницы. Используя волокна мицелия, инженеры «выращивают» текстуру нужной плотности и эластичности.

Из одного и того же организма они производят экокожу, косметические губки, веганское мясо и упаковку, которую уже используют IKEA и Dell.

Упаковка из мицелия Ecovative

Ecologic тоже сотрудничает с известными мировыми брендами: в 2018 году вместе с L’Oreal она разработала первую бумажную бутылку, которую можно было использовать в душе. Теперь упаковку Ecologic использует бренд натуральной косметики Seed Phytonutrients — бутылка увлажняющего лосьона для тела обойдётся в $18 — около 1350 рублей.

Шампунь и гель для тела Seed Phytonurtients в бумажной упаковке Seed Phytonurtients

Существуют даже съедобные упаковки для воды — компания Notpla создала мягкие «пузыри» из водорослей и растений, которые можно глотать вместе с жидкостью, которая в них упакована.

Вода без бутылки от NotPla — эту упаковку компанию называет Ooho!

В 2017 году создатели через краудфандинг всего за три дня собрали £850 тысяч, а в 2018-м получили финансирование от британской компании Sky (сумма не разглашается). Пока что компания делает упаковку только для оптовых заказов.

Для хранения продуктов дома набирают популярность многоразовые обёртки, например, восковая бумага. Хлопковую ткань, покрытую слоем пчелиного воска, используют вместо контейнеров, пищевой плёнки и алюминиевой бумаги.

Восковая бумага My Little Bee

Вместо пластиковых пакетов в экомагазинах появились многоразовые тканевые мешочки или сетки-авоськи, а многие бренды предлагают вместо пластиковых пакетов тканевые сумки.

Компания Bambols собрала на Kickstarter больше $13 тысяч на производство мешков для продуктов из бамбука, а Nanobag — 2,6 млн гонконгских долларов (почти 26 млн рублей) на создание многоразовых высокопрочных шоперов.

Мешки для продуктов из бамбука Bambols

Обёрточная бумага, несмотря на название, не очень экологичный способ упаковки подарков, потому что часто содержит слой пластика. В качестве альтернативы экоактивисты предлагают использовать японский метод фурошики — заворачивать подарки в ткань.

Канадская компания Wrappr, например, производит ткани из хлопка разных форм и с разными принтами и показывает, как можно обернуть бутылку вина, книгу или букет цветов. Цена — от $15 до $18 (1100–1300 рублей), в зависимости от формы и размера.

Соломинки для напитков

До появления пластика соломинки для напитков делали из экологичных материалов. Первые трубочки для питья появились ещё 5000 лет назад — шумеры делали их из драгоценных металлов.

В 1888 году американец Марвин Стоун запатентовал первую соломинку для напитков. По легенде идея пришла ему в голову, когда он пил мятный коктейль через ветку ржи, но от влаги она развалилась — и он решил придумать что-то более эффективное. Соломинка Стоуна была сделана из полосок бумаги, обёрнутых вокруг карандаша и склеенных вместе.

Реклама бумажных соломинок 1899 года Google Books

В 1870 году другой американец — Джон Уезли Хайятт — изобрёл пластик. Одним из самых популярных одноразовых предметов стали трубочки — пластик прочнее и дешевле бумаги, и такие трубочки не рвались, когда их просовывали в отверстия в стаканах ресторанов фаст-фуда.

Теперь пластиковые трубочки официально запрещают использовать во многих странах: с 2021 года в странах ЕС будет запрещено продавать одноразовую посуду, приборы и трубочки из пластика. В Великобритании с апреля 2020 года должен был вступить в силу запрет на использование и продажу пластиковых трубочек и ватных палочек — но принятие законопроекта отложили из-за пандемии коронавируса.

На фоне запрета пластика по всему миру появляются альтернативы одноразовым трубочкам.

Некоторые рестораны и кафе заменяют их макаронами букатини (от итальянского слова buco — дырка). Британский производитель Stroodles пишет, что такие соломинки никак не влияют на вкус напитка, а использовать их можно до 1 часа, при желании их можно даже есть. Цена трубочек-пасты — £3,5 (около 340 рублей) за упаковку из 40 штук.

Соломинки-паста Stroodles

Ещё один вариант — бумажные трубочки (похожие на те, что в 19 веке изобрёл Стоун) или пшеничная солома — европейская компания Hay Straws продаёт их в разных размерах по €5 (около 440 рублей) за 100 штук. Также биоразлагаются трубочки из агавы и водорослей.

Трубочки из агавы bio agave

Тем, кто часто пользуется соломинками, предлагают несколько многоразовых вариантов — от бамбука (набор стоит €12 или почти 1000 рублей) до металла (€18, около 1600 рублей) и стекла ($20, около 1500 рублей). Часто они продаются со специальным чехлом и тонкой щёткой для мытья.

Стеклянная трубочка с набором для чистки

Пластиковые ручки

Только в США каждый год на помойках оказываются более 1,6 млрд пластиковых ручек. Несмотря на то, что они сделаны из твёрдого пластика, из-за присутствия мягкого пластика (стержня) и металла (кончик ручки) они не перерабатываются.

Но есть более экологичные альтернативы. Например, ручки из переработанной бумаги, газет или из кукурузного крахмала. Есть и ручки, в которых вообще нет чернил, пользоваться ими можно бесконечно — металл, из которого она сделана, оставляет на бумаге серый нестираемый след. Например, корпус ручки итальянского бренда Pininfarina Cambiano сделан из дерева, а кончик — из запатентованного металлического сплава етерграф. Стоит ручка €150 (около 13 тысяч рублей).

Ручка Pininfanina Cambiano

Ещё один экологичный вариант — перьевые ручки со сменными картриджами. Кроме дорогих брендов (например, Montblanc и Parker), есть и бюджетные варианты. Например, японский бренд Muji продаёт перьевые ручки с алюминиевым корпусом за €17,95 (около 1,5 тысяч рублей). А у американского бренда Goulet Pens есть целая линейка ручек для начинающих в разных цветах, цена — $18,99 (около 1400 рублей).

Если очень захотеть, можно даже сделать чернила своими руками.

Гигиена и уход

Средства женской гигиены

Современные средства женской гигиены существуют меньше 100 лет — до появления пластика женщины использовали многоразовые полоски ткани, набитые соломой, или вату.

Первая одноразовая прокладка появилась в 1921 году, её выпустила компания Kotex вскоре после изобретения крепированной медицинской бумаги — материала с высокой способностью впитывать влагу, который использовали для перевязки во время первой мировой войны.

Реклама Kotex 1920 года vintageadbrowser.com

С изобретением мягкого пластика в 1960–1970-х годах одноразовые средства женской гигиены стали более удобными — из него начали делать аппликаторы для тампонов, а прокладки благодаря новому материалу стали прочнее.

Но из-за этого средства женской гигиены стали серьёзной причиной загрязнения пластиком: в среднем каждая женщина выбрасывает их за свою жизнь от 120 до 150 кг.

Только в США ежегодно около 12 млрд прокладок и 7 млрд тампонов оказывается на помойках и в океанах, а на их полное разложение требуется от 500 до 800 лет. Поэтому, несмотря на удобство и гигиеничность одноразовых продуктов, в последние годы всё больше производителей предлагают более экологичные альтернативы.

Первые менструальные чаши из медицинского силикона, резистентного к бактериям и поэтому безопасного материала, появились на рынке в 2000-е годы. Они многоразовые и, в зависимости от производителя, могут использоваться на протяжении 10 лет. Стоимость варьируется в среднем от $20 (1500 рублей) до $40 (3000 рублей).

Похожий одноразовый вариант — менструальные диски Flex. К 2018 году компания привлекла $7,9 млн инвестиций на производство альтернативы тампонам — диска из медицинских полимеров, который работает по принципу менструальной чаши. Стоимость набора из восьми дисков (которых, по словам производителя, хватит на месяц) — $13, около 1000 рублей.

Flex

Одна из самых известных компаний в сфере экологичных альтернатив прокладкам — Thinx, она производит бельё для менструаций. В 2013 году основатели собрали $65 тысяч на Kickstarter, а в 2019 году в компанию инвестировала $25 миллионов Kimberly Clark.

Также среди многоразовых альтернатив — тканевые прокладки, тампоны и аппликаторы. Современные тканевые прокладки очень похожи на то, что женщины использовали до изобретения Kotex, но производятся из более современных материалов: органического хлопка, бамбука с добавлением активированного угля (для нейтрализации запаха) и микрофибры.

Менструальные трусы Thinx Thinx

Ещё одна альтернатива тампонам — морские губки. Производители позиционируют их как натуральное, многоразовое и удобное cредство менструальной гигиены.

Но врачи спорят насчет их безопасности. Некоторые гинекологи считают, что губки ничем не отличаются от тампонов и уровень риска в их использовании тот же. А другие выступают против и настаивают на вреде таких губок.

Детские подгузники

В сфере детской гигиены тоже появляются экологичные альтернативы. Детские подгузники составляют 2–3% всех домашних отходов в Великобритании — по оценкам экспертов в 2018 году, на каждого ребёнка уходит в среднем от 4000 до 6000 одноразовых подгузников — около тонны отходов.

Как и женские прокладки, одноразовые подгузники содержат пластик и разлагаются в течение нескольких столетий. Но в последние несколько лет экопредприниматели начали предлагать альтернативные подгузники без содержания пластика: например, британская компания Kit&Kin производит их из переработанной древесины.

По их словам, такие «биоподгузники» не только лучше для экологии, но и безопаснее для детей, потому что не содержат хлора (его часто добавляют в пропитывающий гель для нейтрализации запаха) и пластика.

Многоразовые подгузники тоже становятся популярными. Чаще всего они состоят из двух слоёв: внешней непромокаемой части и внутренней — тканевой. Внутреннюю часть меняют, как одноразовые подгузники, и стирают, а внешнюю меняют по необходимости.

Многоразовый подгузник Nappy Lady

Чешская компания Bamboolik, например, делает подгузники из полиэстера (флиса) и органического хлопка и продает их по цене от €20 до €25 за штуку (около 1800–2200 рублей), а также продаёт многоразовые салфетки и пелёнки.

Средства ухода

Экоблогеры и предприниматели также обратили внимание на дезодоранты — несмотря на их относительно длительное использование, чаще всего упаковка полностью состоит из разных типов пластика и поэтому не перерабатывается.

В качестве более экологичной альтернативы производители предлагают твёрдые дезодоранты. Например, новозеландский бренд ethique производит твёрдые кусковые дезодоранты из бамбука, оксида цинка и гидроксида магния. Помимо того, что для их упаковки не используется пластик (их продают в бумажных коробках), по словам производителя, в составе только натуральные ингредиенты, а сами продукты они не тестируют на животных. Цена — $13, около 1000 рублей.

Ещё один эковариант — дезодорирующий кристалл из минеральных солей, которые, не давая размножаться бактериям, нейтрализуют запах. Кристалл продаётся в виде гладкого камня, который советуют смачивать водой и использовать как дезодорант-ролик на чистой коже. Иногда его также продают в форме спрея.

Менее очевидный источник пластикового мусора — скрабы. До недавнего времени компании по всему миру использовали микрогранулы (диаметром до 5 мм) пластика в скрабах и зубных пастах.

Микрогранулы изобрели в 1970х годах и с тех пор активно использовали в бьюти-продуктах: производители уверяли, что они делают чистку зубов и очищение кожи эффективнее. Но в 2004 году учёные обнаружили, что пластиковые микрогранулы опасны для окружающей среды и человека. Из-за маленького размера они проходят через системы фильтрации и попадают в океан, где их съедают морские существа — а потом и люди.

В 2010-х годах правительства по всему миру начали запрещать использование микропластика на уровне закона. В 2015 году конгресс США запретил производство и продажу продуктов, в составе которых есть микропластик. В 2019 году похожие законопроекты приняли в ЕС и Китае.

В качестве альтернативы бренды предлагают вернуться к более натуральным материалам. Компания Life Before Plastic, например, предлагает скрабы с молотым кофе или солью. Также в скрабы добавляют овсяные хлопья, гранулы жожоба и сахар.

Скраб с кофе Life Before Plastic

Одноразовая посуда

Пластиковая одноразовая посуда должна была освободить домохозяек 1950-х годов от многочасового мытья посуды и сделать удобнее поездки на природу и пикники. Но учёные и предприниматели уже выпускают на рынок более экологичные альтернативы.

Среди одноразовой биоразлагаемой посуды — тарелки и приборы из сахарного тростника, пальмовых листьев, пшеничного волокна и бамбука. Например, британская компания Little Cherry делает посуду для вечеринок из прессованных листьев. Стоимость набора из 100 тарелок — £20, около 1800 рублей.

Посуда из прессованных листьев Little Cherry Little Cherry

Приборы и посуда бывают даже съедобными — например, индийская компания Edible Pro делает ложки и тарелки из злаков, которые можно съесть вместе с супом.

Другая индийская компания Bakeys собрала для производства съедобных ложек почти $280 тысяч через краудфандинг в 2017-м году — в 14 раз больше их изначальной цели в $20 тысяч. Интересующихся было так много, что создателю Андре Прадеш пришлось приостановить сбор средств, чтобы успеть наладить производство.

Съедобные ложки Bakeys Bakeys

Немецкая компания Tutaka производит съедобные приборы с разными вкусами: шоколадным, анисовым, мятным и масала. Они также продают тарелки из пшеничных отрубей, которые биоразлагаются через 30 дней и настолько прочные, что из них можно даже есть суп.

Одежда

Такие материалы, как акрил, лайкра, нейлон, флис, эластан и полиэстер, сделаны из пластика. А производство нейлона, из которого делают чулки и колготки, требует большого количества энергии и выделяет парниковый газ оксид азота.

Учёные и предприниматели разрабатывают альтернативы. Компания Econyl создала материал из переработанного нейлона — и мировые бренды, среди которых Stella McCartney, Finisterre, Outerknown и allSisters, уже начали использовать его в производстве. Swedish Stockings делает колготки из переработанной пряжи (средняя стоимость €25, около 2200 рублей), а Thought — из бамбука (цена — £19, около 1800 рублей).

Производство колготок Swedish Stockings

Бренды одежды тоже становятся более экологичными — французский производитель Veja делает кроссовки из переработанных пластиковых бутылок (цена — £150, около 11 тысяч рублей), Girlfriend Collective делает спортивную одежду не из обычного полиэстера, а из переработанного (из пластиковых бутылок и старых рыболовных сеток). По цене такая одежда не сильно отличается от других спортивных брендов среднего сегмента: леггинсы стоят около $70 (около 6000 рублей).

Бренды масс-маркета тоже делают попытки в сторону более экологичных материалов. Например, H&M производит часть одежды из переработанных пластиковых бутылок, Nike в 2018 году объявила, что 75% её спортивной обуви содержат переработанные материалы.

Коллекция из переработанных пластиковых бутылок H&M H&M

В некоторых случаях экоактивисты предлагают не искать новые решения, а вспоминать старые. Вместо одноразовых платков и салфеток, которые обычно продаются в неперерабатываемых пластиковых упаковках, советуют носить тканевый носовой платок.

Бренд LastObject упаковал многоразовые хлопковые платки в силиконовый чехол, который по форме напоминает пластиковый пакет с салфетками. Упаковка с шестью многоразовыми платками стоит €21 (около 1900 рублей). Компания Hankybook наоборот, продаёт платки с принтами и большого размера — как те, с которыми ходят в старых фильмах.

Многоразовые платки LastObject LastObject