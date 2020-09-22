«Космокурс» участвует в конкурсе на создание эскизного проекта ракеты наравне с производителями «Союзов» и «Протонов».

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Российская частная компания «Космокурс» примет участие в конкурсе «Роскосмоса» на создание эскиза метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документацию на сайте госзакупок.

«Космокурс» специализируется на космическом туризме и разработке ракетно-космической техники, пишет издание. У компании есть лицензия «Роскосмоса» на космическую деятельность: она получила её ранее, когда объявила о планах создать космодром под Нижним Новгородом.

«Действительно допущены и к первому, и ко второму этапам [конкурса]. Впервые, по ракетам, скорее всего, да», — рассказал РБК гендиректор «Космокурса» Павел Пушкин.

Другие участники конкурса — ракетно-космический центр «Прогресс» (делает ракеты «Союз») и центр имени Хруничева (производитель «Протонов»).

Стартовая цена эскизного проекта ракеты с многоразовой первой ступенью — 407 млн рублей, пишет издание. Победитель конкурса должен будет подготовить проект к 21 декабря 2020 года.