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Лиана Липанова
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«Роскосмос» впервые допустил частную компанию к конкурсу по созданию ракеты-носителя Материал редакции

«Космокурс» участвует в конкурсе на создание эскизного проекта ракеты наравне с производителями «Союзов» и «Протонов».

21 комментарий
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Российская частная компания «Космокурс» примет участие в конкурсе «Роскосмоса» на создание эскиза метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документацию на сайте госзакупок.

«Космокурс» специализируется на космическом туризме и разработке ракетно-космической техники, пишет издание. У компании есть лицензия «Роскосмоса» на космическую деятельность: она получила её ранее, когда объявила о планах создать космодром под Нижним Новгородом.

«Действительно допущены и к первому, и ко второму этапам [конкурса]. Впервые, по ракетам, скорее всего, да», — рассказал РБК гендиректор «Космокурса» Павел Пушкин.

Другие участники конкурса — ракетно-космический центр «Прогресс» (делает ракеты «Союз») и центр имени Хруничева (производитель «Протонов»).

Стартовая цена эскизного проекта ракеты с многоразовой первой ступенью — 407 млн рублей, пишет издание. Победитель конкурса должен будет подготовить проект к 21 декабря 2020 года.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур» будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169 на кислороде и сжиженном природном газе, то есть метане.

#новость

Лиана Липанова
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21 комментарий
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Juliana Silverstein

7

Интересные отзывы пишут об этой компании

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Дмитрий Лукиенко

Juliana
0

Вы все еще верите проплаченным отзывам в интернете? Шел 2020 год...

Ответить

Alexander Mitryashkin

Дмитрий
3

Твоим нет. Хотя тебе, наверное, не платят. Ты идейный - бесплатно будешь писать

Ответить

Александр Антипов

Alexander
1

Это тот случай когда ты видишь что всем платят, а ты такой на идеи. Но все же думаю что на воре и шапка горит)))

Ответить

Аркадий Алексеевич

5

Опоздали всего лет на 12, но в целом хотя бы не зассали признать

Ответить

Николай Цыганов

Аркадий
2

Просто тетрадка Шелдона была у Маска, а не у наших

Ответить

Gleb Khineev

Николай
1
Ответить

Светлана Завацкая

Gleb
0

И как наши спец службы не разыскали эту тетрадку? Ведь если бы вел разведку Киселев то тетрадка вообще не нужна была бы))))

Ответить

Pavel Maltsev

4

Новость не обойдется без комментария "как тебе такое Илон Маск?"

Ответить

Gleb Khineev

Pavel
2
Ответить

Антон

3

Частная компания сына Рогозина?

Ответить

V S

–1

У нас и так в РФ полтора космических стартапа. Поэтому то что начали делать новую ракету и допустили частников это большой прогресс. Из ниоткуда у нас СпейсХ не возникнет. Пусть даже компания не целиком белая и пушистая (а СпейсХ тоже не так чтоб подарок по условиям работы читай отзывы) все равно это прогресс для РФ. 

Ответить

Холден Колфилд

V
7

в россии нашли новый метод распила денег - прогресс

Ответить

Bobo Momo

2

Компания, которая много обещает, допустила до разработки обещанной ракеты частную компанию, которая известна своими обещаниями в сфере космического туризма.

Ответить

Андрей Литовченко

1

Прекрасная возможность попилить бюджетные деньги)

Ответить

Stas Sokolov

1

За 3 месяца освоить 400 млн. руб.? Нормально :) Никакого попила, все честно и прозрачно!

Ответить

Alexander Mitryashkin

1

21 декабря ждём веселые картинки. Возможно даже мультик выпустят

Ответить

Холден Колфилд

0

Ну почему у нас так всегда ??????????ну почему нет реально амбициозных компаний, ну где же эти парни с амбициями безоса, маска, Тони Старка????

Ответить

Gleb Khineev

Холден
2

Такие люди есть в стране, а ещё есть куча препятствий и нюансов типа "отжатия" бизнеса людьми покруче

Ответить

Arseniy Kirsanov

Холден
2

Ну была компания Даурия, которая начинала одновременно с Маском и работала на базе центра Хруничева. Зная наши реалии вы можете быстро угадать что было дальше. Спойлер: фээсба начала сворачивать кровь, заводить дело, и они уехали работать в США.

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Холден Колфилд

0

не удивлюсь если весь мир будет уже путешествовать на плутон, а в рф будет дележка чинуш за построение космоспорта

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