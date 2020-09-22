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«Роскосмос» впервые допустил частную компанию к конкурсу по созданию ракеты-носителя Материал редакции
«Космокурс» участвует в конкурсе на создание эскизного проекта ракеты наравне с производителями «Союзов» и «Протонов».
Российская частная компания «Космокурс» примет участие в конкурсе «Роскосмоса» на создание эскиза метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документацию на сайте госзакупок.
«Космокурс» специализируется на космическом туризме и разработке ракетно-космической техники, пишет издание. У компании есть лицензия «Роскосмоса» на космическую деятельность: она получила её ранее, когда объявила о планах создать космодром под Нижним Новгородом.
«Действительно допущены и к первому, и ко второму этапам [конкурса]. Впервые, по ракетам, скорее всего, да», — рассказал РБК гендиректор «Космокурса» Павел Пушкин.
Другие участники конкурса — ракетно-космический центр «Прогресс» (делает ракеты «Союз») и центр имени Хруничева (производитель «Протонов»).
Стартовая цена эскизного проекта ракеты с многоразовой первой ступенью — 407 млн рублей, пишет издание. Победитель конкурса должен будет подготовить проект к 21 декабря 2020 года.
Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур» будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169 на кислороде и сжиженном природном газе, то есть метане.
Интересные отзывы пишут об этой компании
Вы все еще верите проплаченным отзывам в интернете? Шел 2020 год...
Твоим нет. Хотя тебе, наверное, не платят. Ты идейный - бесплатно будешь писать
Это тот случай когда ты видишь что всем платят, а ты такой на идеи. Но все же думаю что на воре и шапка горит)))
Опоздали всего лет на 12, но в целом хотя бы не зассали признать
Просто тетрадка Шелдона была у Маска, а не у наших
И как наши спец службы не разыскали эту тетрадку? Ведь если бы вел разведку Киселев то тетрадка вообще не нужна была бы))))
Новость не обойдется без комментария "как тебе такое Илон Маск?"
У нас и так в РФ полтора космических стартапа. Поэтому то что начали делать новую ракету и допустили частников это большой прогресс. Из ниоткуда у нас СпейсХ не возникнет. Пусть даже компания не целиком белая и пушистая (а СпейсХ тоже не так чтоб подарок по условиям работы читай отзывы) все равно это прогресс для РФ.
Компания, которая много обещает, допустила до разработки обещанной ракеты частную компанию, которая известна своими обещаниями в сфере космического туризма.
За 3 месяца освоить 400 млн. руб.? Нормально :) Никакого попила, все честно и прозрачно!
Ну почему у нас так всегда ??????????ну почему нет реально амбициозных компаний, ну где же эти парни с амбициями безоса, маска, Тони Старка????
Такие люди есть в стране, а ещё есть куча препятствий и нюансов типа "отжатия" бизнеса людьми покруче
Ну была компания Даурия, которая начинала одновременно с Маском и работала на базе центра Хруничева. Зная наши реалии вы можете быстро угадать что было дальше. Спойлер: фээсба начала сворачивать кровь, заводить дело, и они уехали работать в США.
не удивлюсь если весь мир будет уже путешествовать на плутон, а в рф будет дележка чинуш за построение космоспорта
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