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Альберт Хабибрахимов
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Роскосмос и частная компания МТКС подписали соглашение о создании многоразового космического корабля Материал редакции

МТКС обещает сделать корабль, способный доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле, чем Crew Dragon Илона Маска.

62 комментария
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Роскосмос и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) подписали соглашение о сотрудничестве в создании многоразового космического корабля. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа, в госкорпорации подтвердили информацию.

Соглашение заключили 1 сентября на пять лет с автоматическим продлением, если ни один из партнёров не станет возражать. Роскосмос и МТКС планируют создать многоразовую космическую систему — в том числе для продвижения услуг по доставке грузов на МКС и их возврату на Землю.

В соглашении написано, что многоразовый транспортный космический корабль создадут «с использованием инновационных решений и широким применением композитных материалов». Композитные материалы позволяют снизить массу корпуса корабля и при этом сохранить его прочность, указано в описании проекта на сайте МТКС.

Соглашение — рамочное и «не содержит никаких обязательств, в том числе финансовых», уточнили в пресс-службе Роскосмоса.

МТКС проектирует многоразовый грузовой корабль «Арго», он должен быть готов к 2024 году, рассказывал РБК основатель компании Сергей Сопов. Близкий к руководству МТКС источник издания рассказал, что эти планы в силе. По его словам, создание четырёх образцов многоразовых космических кораблей обойдётся компании примерно в €136 млн.

Российская компания обещает миссии по доставке грузов на орбиту и их возврату будут вдвое дешевле, чем у зарубежных конкурентов — $69 млн вместо $150 млн за миссию Crew Dragon американской компании SpaceX.

По словам источника РБК, начиная с 2025 года МТКС планирует проводить до трёх пусков в год к МКС для снабжения станции не менее двумя тоннами грузов и дозаправки топливом объёмом не менее 500 кг. Также в планах один-два пуска в год для вывода космических аппаратов коммерческого назначения на доступные орбиты.

Концепт корабля «Арго» и его возвращаемого аппарата
 МТКС

Сергей Сопов основал компанию «Многоразовые транспортные космические системы» в подмосковном Королёве в мае 2019 года. Сопов — один из создателей Агентства космических исследований Казахстана и бывший гендиректор S7 Space. Второй основатель и гендиректор МТКС — Дмитрий Кахно, который также возглавляет компанию «Энергия-Лоджистикс» («дочка» принадлежащей Роскосмосу РКК «Энергия»).

#новость #космос #роскосмос #мткс #арго

Альберт Хабибрахимов
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62 комментария
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Александр Кузнецов

13

Хочется верить, но оставлю комментарий с ржущим Илоном Маском

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Сергей Щукин

Александр
0

Ну, над самим Маском тоже ржали. А разработок в КосТехе у нас даже побольше, чем в НАСА и ДАРПА

Ответить

Alexander Baulin

Сергей
8

Что мы после развала СССР разработалИ?

Ответить

Ольга Павленко

Alexander
5

программу ваучеров, Кэп )))  приватизацию 

Ответить

Вася Пражкин

Alexander
1

Восточный. Попили там знатно, космические масштабы.

Ответить

Dima Kurilov

Александр
0
Ответить

Сергей Пушкин

8

КУ!

Ответить

Вадим Самигулин

0

Напомните хоть один успешный проект Роскосмоса🤔

Ответить

evilnw

Вадим
8

У Роскосмоса очень много успешных запусков частного самоёлата с Рогозиным. Директор НАСА таким похвастаться не может.

Ответить

Вася Пражкин

3

 Соглашение — рамочное и «не содержит никаких обязательств, в том числе финансовых»

Настоящие джентльмены верят друг другу на слово.

Ответить

Andrew Stepanov

2

Удачи, может хоть эти взлетят

Ответить

Daniil Shvedov

Andrew
0

Ну если хорошо подпрыгнут

Ответить

Soviet Pooh

Andrew
0

Не взлетит, так поплавает (с)

Ответить

Ольга Павленко

1

Я это уже видела в фильме "Марсианин" 

Ответить

new_comment

Ольга
3

Я это видел в журнале "Наука и жизнь" 60-х годов прошлого века.

Ответить

Булат Шакиров

1

Похоже на очередной распил: есть множество конструкторских бюро с многолетним опытом, способных разработать такой Летательный аппарат. Но после того, как там сменили руководство (на рагозинских ставленников) даже те зачатки интересных проектов, что были ранее, в принудительном порядке были закрыты

Ответить

Ольга Павленко

Булат
2

сдается мне, уже вменяемых КБ, способных что-то культовое и прорывное произвести, нет.. сидят  старики, молодежи хода не дают, никого 50 лет последних не учат... Это разве конкурентноспособно?!

 Как ген сек и его политбюро в 80х - итог плачевный

Ответить

Булат Шакиров

Ольга
1

А вы работали в КБ? Знаете какая там обстановка? Молодые туда идут, кому фин семейное благополучие родителей позволяет (ибо на зарплату не проживешь) и да, в том состоянии, в котором находится наши КБ виноват Роскосмос. Реформа Данного института интересная и не самая сложная задача, но там не урвешь бабла, поэтому надо подписать (унизительный) договор с третьей компанией, расписавшись в своей некомпетентности. Вот тебе и позиция Роскосмоса

Ответить

Ольга Павленко

Булат
0

Вы искренне считаете, что это моя вина? 

Ответить

Булат Шакиров

Ольга
1

А причем здесь вы? Я всего лишь ответил на ваш комментарий, подчеркивая деградацию оного института

Ответить

Ольга Павленко

Булат
1

тогда сорьян, мне показалось, вы пытаетесь мне опонировать и правдывать ситуацию в нынешних КБ (кстати, в одном из них РЦПКБ Стапель) я была и присматривалась к работе... еще в конце 90х. Но уже тогда было понятно, что этот Титаник уже тонет

Ответить

new_comment

Булат
0

Абсолютно то же самое говорили про SpaceX. В NASA настолько масштабные распилы, что даже несмотря на колоссальный бюджет оно умудрялось отставать от Роскосмоса.

Ответить

Булат Шакиров

new_comment
0

Сначала Space x доказало свою эффективность, а потом их признали. А у нас сначала подписали унизительный (расписавшись в своем бессилии) договор с ноу нэйм компанией.

Ответить

new_comment

Булат
0

 Сначала Space x доказало свою эффективность

На чьи деньги она доказала свою эффективность? Маск за свои деньги ракеты разрабатывал?

Ответить

Sergei Timofeyev

0

 доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле.

Вдвое дешевле кого?

Ответить

Maxim Orlov

Sergei
1

Дальше в статье написано. Просто прочитайте.

Ответить

Sergei Timofeyev

Maxim
0

Вы сами читали? Нет. Об этом ничего не сказано.

Ответить

Maxim Orlov

Sergei
1

Российская компания обещает миссии по доставке и возврату грузов на орбиту будут вдвое дешевле, чем у зарубежных конкурентов — $69 млн вместо $150 млн за миссию Crew Dragon американской компании SpaceX.

Ответить

Эдуард Гладышев

Maxim
1

Только вот неувязочка есть. К тому времени как МТКС разработает свой многоразовый корабль, конкурирующий с Dragon – SpaceX закончит свой многоразовый Starship. 

Ответить

Alexander Baulin

Эдуард
0

Да хоть бы закончила

Ответить

Вася Пражкин

Maxim
0

Охотно верю в $69 млн. Правда для этого доллар должен стоить ближе к 200-м рублям, но чиновники могут, если напрягутся.

Ответить

Maxim Orlov

Sergei
0

150 млн$ у Crew Dragon. Они за 69 млн $. Все там написано. Я же ничего не путаю?

Ответить

Sergei Timofeyev

Maxim
1

Значит я не проснулся.

Ответить

Лучезарный Смех

Sergei
2

Сергей, вставай

Ответить

Sergei Timofeyev

Лучезар…
0

Будешь смеяться, но я это понял лишь стоя на стремянке )))

Ответить

Лучезарный Смех

Sergei
1

Понял что ещё не проснулся? 

Как ты на ней оказался?

Почему ты читаешь vc на стремянке?

Ты же ничего не задумал?

Ответить

Sergei Timofeyev

Лучезар…
0

Гипсокартон сам себя не прикрутит (с)

Ответить

Лучезарный Смех

Sergei
0

Ну это приятно, что ты даже за работой не отрываешься от коллектива 

Ответить

Sergei Timofeyev

Лучезар…
0

Это не работа, это желание закончить черновую часть в зале.

Ответить

Evgeniy Kiyanov

0

Мне одному кажется что даже дизайн их арго уже спизжен с Илоновского crew dragon?

Ответить

new_comment

Evgeniy
1

Вам кажется. Дизайн кораблей придуман задолго до Маска и обусловлен физикой.

Ответить

Vladislav Stan

1

Им нужно срочно перенять опыт вьетнамских бизнесменов, нашумевший в последнее время ) 

Ответить

Bobo Momo

1

Петросяны.

Для тех кто не в курсе, начиная где-то с 2014 в России, в частности Роскосмосе, была выбрана тактика по дискредитации Илона Маска. 

Разные там инженеры-неудачники сравнивали Фалкон 9 с макарониной, что ракета неправильная, что не будет она садится вертикально, что все это пиар, а если не пиар,то все украденно у божественного Совка, что это экономически невыгодно, и что только идиоты этим занимаются.

Что Маск аферист, что он просто пиар проект Пентагона, что метановые двигатели России  не нужны, что у Маска не получится запускать людей, что американцы не могут без Российских технологий.

И что мы имеем сейчас? Рашкованы начинают менять пластинку и уже сами говорят о многораховых ракетах! Теперь то они поняли, что это перспективно! Не прошло и 10 лет!

И метановые ракеты теперь это будущее, наверное скоро они свой Енисей сделают метановым и многоразовым.

Главное вовремя переобуться и не вспоминать прошлого.

Ответить

Дмитрий Разломов

1

Пора ехать в Казахстан за Буранами)

Ответить

Ольга Павленко

Дмитрий
–1

вы в написании ошиблись.. там БА, а не бУ

Ответить

Tonny Gun

0

Название должно быть  "Проект батут"

Ответить

Артём Алексеевич

Tonny
0

Корабль назвали бы Trampoline и это была бы шутка века.

Рогозин говорил же "на батутах пусть в космос отправляются"

Ответить

Евгений Лукин

0

На новой инициативе Роскосмоса смогли украсть деньги несколько раз. 

Ответить

Andrey Kulakov

0

После использования будут стирать и сушить)

Ответить

Ольга Павленко

Andrey
0

на детской площадке даже не поставят - радиация )) 

Ответить

Timur Aripov

0

Делать из композитных материалов? Они что даже интервью Илона не смотрели? А как же анализ конкурентов?
Посмотрите, хоть несколько триллионов сэкономите за час просмотра😂😂😂

Ответить

Leo Uvarov

0

подозреваю, что к тому времени, как эта штука полетит (если полетит) никакой МКС на орбите уже не будет.

Ответить

Artem Ilchenko

0

Рогозинский роскосмос типично украинская контора, описывающаяся циклом «ганьба-перемога-ганьба-зрада». Можно что угодно подавать на вход, когда полковники и генералы руководят предприятиями - на выходе получаются уголовные дела и хохлома.

Ответить

Alexander Mikhaylov

0

В компаниях типа SpaceX люди работают не только за деньги, но и за идею - создать крутой продукт, чтобы потом тащиться от него на презентации. Они пропитан духом авантюризма и свободы. Крутые информационные системы управления там рождаются не по указке сверху и не по ТЗ (все в ТЗ не опишешь), а потому что люди, которые работают над ними, их прёт от своего дела. Они хотят сделать лучший продукт и у них есть относительная свобода действий.

У нас же успешно умеют создавать галеры. Где прав только тот кто стоит выше, а все остальные должны заткнуться и выполнять все пункты ТЗ. Компании где разработчику, чтобы перейти с зп с 150К на 180К - легче уволиться и заново устроиться.

"Ой, мы тут добавили модуль автонаведения при шлюзовании". Где-то в нормальной компании: о, круто, сделайте презентацию на управление, вот вам премия. Где-то у нас: вы кто? Разрабы? Вот и занимайтесь своим делом - определять возможности системы моя прерагатива, сидите тихо.

Маск в 12 лет разрабатывал свои игры под 8-битный Commodore и даже некоторые из них продавал. Вот и вся разница. 

Ответить

TL

0

На хайпе частной космонавтики сейчас будет куча шарлатанов, обещающих полёт на Альфа Центавра в миллиард раз дешевле чем у Маска. А ушлые друзья Рогозина и Сечина организуют такие космические однодневки и украдут бюджетные средства. У нас любая здравая идея сразу превращается в дополнительный способ красть из бюджета

Ответить

Алексей Ларин

TL
0

Что ты переживаешь, государство быстрее удавится, чем копейку подбросит частникам, лучше ярд долларов в какой-нибудь никому не нужный клуб футбольный вложат

Ответить

Азамат Салахов

0

В нашем распоряжении появились фотографии реального прототипа, который проходит испытания. Чтобы аппарат взлетел, нужно 2 раза сказать "КУ"

Ответить

new_comment

0

Переживаю теперь за Сергея Сопова. В России руководители проектов на господрядах часто потом сидят по обвинению в растрате. Обвинить можно легко и любого, а оправдаться шансов нет.

Ответить

Алексей Ларин

0

Нужно делать грузовой корабль для Союза, дешевая ракета, которая часто летает и нет своего грузового корабля. вот ниша для частного бизнеса.

Ответить

Алексей Ларин

0

В России успешная частная космическая компания появилась ещё в начали 90-х, которая сейчас называется Газпром космические системы, так что юмор неуместен.

Ответить

Камилла Волоцкова

0

Что ж, интересно, что из этого получится)))

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Фахреддин Мирзоев

0

Смешно и грустно

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