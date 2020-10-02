Роскосмос и частная компания МТКС подписали соглашение о создании многоразового космического корабля Материал редакции
МТКС обещает сделать корабль, способный доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле, чем Crew Dragon Илона Маска.
Роскосмос и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) подписали соглашение о сотрудничестве в создании многоразового космического корабля. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа, в госкорпорации подтвердили информацию.
Соглашение заключили 1 сентября на пять лет с автоматическим продлением, если ни один из партнёров не станет возражать. Роскосмос и МТКС планируют создать многоразовую космическую систему — в том числе для продвижения услуг по доставке грузов на МКС и их возврату на Землю.
В соглашении написано, что многоразовый транспортный космический корабль создадут «с использованием инновационных решений и широким применением композитных материалов». Композитные материалы позволяют снизить массу корпуса корабля и при этом сохранить его прочность, указано в описании проекта на сайте МТКС.
Соглашение — рамочное и «не содержит никаких обязательств, в том числе финансовых», уточнили в пресс-службе Роскосмоса.
МТКС проектирует многоразовый грузовой корабль «Арго», он должен быть готов к 2024 году, рассказывал РБК основатель компании Сергей Сопов. Близкий к руководству МТКС источник издания рассказал, что эти планы в силе. По его словам, создание четырёх образцов многоразовых космических кораблей обойдётся компании примерно в €136 млн.
Российская компания обещает миссии по доставке грузов на орбиту и их возврату будут вдвое дешевле, чем у зарубежных конкурентов — $69 млн вместо $150 млн за миссию Crew Dragon американской компании SpaceX.
По словам источника РБК, начиная с 2025 года МТКС планирует проводить до трёх пусков в год к МКС для снабжения станции не менее двумя тоннами грузов и дозаправки топливом объёмом не менее 500 кг. Также в планах один-два пуска в год для вывода космических аппаратов коммерческого назначения на доступные орбиты.
Сергей Сопов основал компанию «Многоразовые транспортные космические системы» в подмосковном Королёве в мае 2019 года. Сопов — один из создателей Агентства космических исследований Казахстана и бывший гендиректор S7 Space. Второй основатель и гендиректор МТКС — Дмитрий Кахно, который также возглавляет компанию «Энергия-Лоджистикс» («дочка» принадлежащей Роскосмосу РКК «Энергия»).
Хочется верить, но оставлю комментарий с ржущим Илоном Маском
Ну, над самим Маском тоже ржали. А разработок в КосТехе у нас даже побольше, чем в НАСА и ДАРПА
Что мы после развала СССР разработалИ?
Напомните хоть один успешный проект Роскосмоса🤔
Соглашение — рамочное и «не содержит никаких обязательств, в том числе финансовых»
Настоящие джентльмены верят друг другу на слово.
Удачи, может хоть эти взлетят
Я это уже видела в фильме "Марсианин"
Похоже на очередной распил: есть множество конструкторских бюро с многолетним опытом, способных разработать такой Летательный аппарат. Но после того, как там сменили руководство (на рагозинских ставленников) даже те зачатки интересных проектов, что были ранее, в принудительном порядке были закрыты
сдается мне, уже вменяемых КБ, способных что-то культовое и прорывное произвести, нет.. сидят старики, молодежи хода не дают, никого 50 лет последних не учат... Это разве конкурентноспособно?!
Как ген сек и его политбюро в 80х - итог плачевный
А вы работали в КБ? Знаете какая там обстановка? Молодые туда идут, кому фин семейное благополучие родителей позволяет (ибо на зарплату не проживешь) и да, в том состоянии, в котором находится наши КБ виноват Роскосмос. Реформа Данного института интересная и не самая сложная задача, но там не урвешь бабла, поэтому надо подписать (унизительный) договор с третьей компанией, расписавшись в своей некомпетентности. Вот тебе и позиция Роскосмоса
Вы искренне считаете, что это моя вина?
А причем здесь вы? Я всего лишь ответил на ваш комментарий, подчеркивая деградацию оного института
тогда сорьян, мне показалось, вы пытаетесь мне опонировать и правдывать ситуацию в нынешних КБ (кстати, в одном из них РЦПКБ Стапель) я была и присматривалась к работе... еще в конце 90х. Но уже тогда было понятно, что этот Титаник уже тонет
Абсолютно то же самое говорили про SpaceX. В NASA настолько масштабные распилы, что даже несмотря на колоссальный бюджет оно умудрялось отставать от Роскосмоса.
Сначала Space x доказало свою эффективность, а потом их признали. А у нас сначала подписали унизительный (расписавшись в своем бессилии) договор с ноу нэйм компанией.
Сначала Space x доказало свою эффективность
На чьи деньги она доказала свою эффективность? Маск за свои деньги ракеты разрабатывал?
доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле.
Вдвое дешевле кого?
Дальше в статье написано. Просто прочитайте.
Вы сами читали? Нет. Об этом ничего не сказано.
Российская компания обещает миссии по доставке и возврату грузов на орбиту будут вдвое дешевле, чем у зарубежных конкурентов — $69 млн вместо $150 млн за миссию Crew Dragon американской компании SpaceX.
Только вот неувязочка есть. К тому времени как МТКС разработает свой многоразовый корабль, конкурирующий с Dragon – SpaceX закончит свой многоразовый Starship.
Охотно верю в $69 млн. Правда для этого доллар должен стоить ближе к 200-м рублям, но чиновники могут, если напрягутся.
150 млн$ у Crew Dragon. Они за 69 млн $. Все там написано. Я же ничего не путаю?
Значит я не проснулся.
Сергей, вставай
Будешь смеяться, но я это понял лишь стоя на стремянке )))
Понял что ещё не проснулся?
Как ты на ней оказался?
Почему ты читаешь vc на стремянке?
Ты же ничего не задумал?
Гипсокартон сам себя не прикрутит (с)
Ну это приятно, что ты даже за работой не отрываешься от коллектива
Мне одному кажется что даже дизайн их арго уже спизжен с Илоновского crew dragon?
Вам кажется. Дизайн кораблей придуман задолго до Маска и обусловлен физикой.
Им нужно срочно перенять опыт вьетнамских бизнесменов, нашумевший в последнее время )
Петросяны.
Для тех кто не в курсе, начиная где-то с 2014 в России, в частности Роскосмосе, была выбрана тактика по дискредитации Илона Маска.
Разные там инженеры-неудачники сравнивали Фалкон 9 с макарониной, что ракета неправильная, что не будет она садится вертикально, что все это пиар, а если не пиар,то все украденно у божественного Совка, что это экономически невыгодно, и что только идиоты этим занимаются.
Что Маск аферист, что он просто пиар проект Пентагона, что метановые двигатели России не нужны, что у Маска не получится запускать людей, что американцы не могут без Российских технологий.
И что мы имеем сейчас? Рашкованы начинают менять пластинку и уже сами говорят о многораховых ракетах! Теперь то они поняли, что это перспективно! Не прошло и 10 лет!
И метановые ракеты теперь это будущее, наверное скоро они свой Енисей сделают метановым и многоразовым.
Главное вовремя переобуться и не вспоминать прошлого.
Пора ехать в Казахстан за Буранами)
Название должно быть "Проект батут"
Корабль назвали бы Trampoline и это была бы шутка века.
Рогозин говорил же "на батутах пусть в космос отправляются"
После использования будут стирать и сушить)
Делать из композитных материалов? Они что даже интервью Илона не смотрели? А как же анализ конкурентов?
Посмотрите, хоть несколько триллионов сэкономите за час просмотра😂😂😂
подозреваю, что к тому времени, как эта штука полетит (если полетит) никакой МКС на орбите уже не будет.
Рогозинский роскосмос типично украинская контора, описывающаяся циклом «ганьба-перемога-ганьба-зрада». Можно что угодно подавать на вход, когда полковники и генералы руководят предприятиями - на выходе получаются уголовные дела и хохлома.
В компаниях типа SpaceX люди работают не только за деньги, но и за идею - создать крутой продукт, чтобы потом тащиться от него на презентации. Они пропитан духом авантюризма и свободы. Крутые информационные системы управления там рождаются не по указке сверху и не по ТЗ (все в ТЗ не опишешь), а потому что люди, которые работают над ними, их прёт от своего дела. Они хотят сделать лучший продукт и у них есть относительная свобода действий.
У нас же успешно умеют создавать галеры. Где прав только тот кто стоит выше, а все остальные должны заткнуться и выполнять все пункты ТЗ. Компании где разработчику, чтобы перейти с зп с 150К на 180К - легче уволиться и заново устроиться.
"Ой, мы тут добавили модуль автонаведения при шлюзовании". Где-то в нормальной компании: о, круто, сделайте презентацию на управление, вот вам премия. Где-то у нас: вы кто? Разрабы? Вот и занимайтесь своим делом - определять возможности системы моя прерагатива, сидите тихо.
Маск в 12 лет разрабатывал свои игры под 8-битный Commodore и даже некоторые из них продавал. Вот и вся разница.
На хайпе частной космонавтики сейчас будет куча шарлатанов, обещающих полёт на Альфа Центавра в миллиард раз дешевле чем у Маска. А ушлые друзья Рогозина и Сечина организуют такие космические однодневки и украдут бюджетные средства. У нас любая здравая идея сразу превращается в дополнительный способ красть из бюджета
Что ты переживаешь, государство быстрее удавится, чем копейку подбросит частникам, лучше ярд долларов в какой-нибудь никому не нужный клуб футбольный вложат
В нашем распоряжении появились фотографии реального прототипа, который проходит испытания. Чтобы аппарат взлетел, нужно 2 раза сказать "КУ"
Переживаю теперь за Сергея Сопова. В России руководители проектов на господрядах часто потом сидят по обвинению в растрате. Обвинить можно легко и любого, а оправдаться шансов нет.
Нужно делать грузовой корабль для Союза, дешевая ракета, которая часто летает и нет своего грузового корабля. вот ниша для частного бизнеса.
В России успешная частная космическая компания появилась ещё в начали 90-х, которая сейчас называется Газпром космические системы, так что юмор неуместен.
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