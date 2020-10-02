МТКС обещает сделать корабль, способный доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле, чем Crew Dragon Илона Маска.

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Роскосмос и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) подписали соглашение о сотрудничестве в создании многоразового космического корабля. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа, в госкорпорации подтвердили информацию.

Соглашение заключили 1 сентября на пять лет с автоматическим продлением, если ни один из партнёров не станет возражать. Роскосмос и МТКС планируют создать многоразовую космическую систему — в том числе для продвижения услуг по доставке грузов на МКС и их возврату на Землю.

В соглашении написано, что многоразовый транспортный космический корабль создадут «с использованием инновационных решений и широким применением композитных материалов». Композитные материалы позволяют снизить массу корпуса корабля и при этом сохранить его прочность, указано в описании проекта на сайте МТКС.

Соглашение — рамочное и «не содержит никаких обязательств, в том числе финансовых», уточнили в пресс-службе Роскосмоса.

МТКС проектирует многоразовый грузовой корабль «Арго», он должен быть готов к 2024 году, рассказывал РБК основатель компании Сергей Сопов. Близкий к руководству МТКС источник издания рассказал, что эти планы в силе. По его словам, создание четырёх образцов многоразовых космических кораблей обойдётся компании примерно в €136 млн.

Российская компания обещает миссии по доставке грузов на орбиту и их возврату будут вдвое дешевле, чем у зарубежных конкурентов — $69 млн вместо $150 млн за миссию Crew Dragon американской компании SpaceX.

По словам источника РБК, начиная с 2025 года МТКС планирует проводить до трёх пусков в год к МКС для снабжения станции не менее двумя тоннами грузов и дозаправки топливом объёмом не менее 500 кг. Также в планах один-два пуска в год для вывода космических аппаратов коммерческого назначения на доступные орбиты.

Концепт корабля «Арго» и его возвращаемого аппарата

МТКС