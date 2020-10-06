Будущее
Андрей Фролов
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Илон Маск анонсировал публичное тестирование спутникового интернета Starlink в США и Канаде Материал редакции

В остальных странах — как только разрешат регуляторы.

SpaceX готовится к запуску «достаточного широкого» публичного тестирования спутникового интернета Starlink. Об этом написал глава компании Илон Маск после запуска очередных 60 спутников системы.

SpaceX @SpaceX
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed https://t.co/x83OvjB4Pa
Elon Musk @elonmusk
@SpaceX Once these satellites reach their target position, we will be able to roll out a fairly wide public beta in northern US & hopefully southern Canada. Other countries to follow as soon as we receive regulatory approval.
«Когда спутники достигнут своих позиций, мы сможем запустить достаточно широкое публичное бета-тестирование в северной части США и, надеюсь, в южной Канаде. В остальных странах — тогда, когда получим одобрение регуляторов»
  • После нового запуска общее количество спутников Starlink в космосе превысило 700 штук. Маск говорил, что 720 штук хватит для «приемлемого» покрытия сетью раздачи интернета из космоса, всего компания собирается запустить около 12 тысяч спутников, чтобы обеспечить доступ на скорости не хуже, чем по наземным каналам связи.
  • Сейчас Starlink находится в стадии закрытого бета-тестирования. Первые пользователи с терминалами сети, которые замеряли подключение на Speedtest, получили скорость до 60 Мбит/с и пинг менее 100 мс.

#новость #starlink #илонмаск

Андрей Фролов
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Roman Trifonov

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Ждем в России получение лицензии от ФСБ на покупку тарелок.

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Christofor

Roman
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долго же вам придется ждать

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Michael Tretyak

Roman
0

тарелок, заранее сертифицированных ФСТЭК. с ограничением покупки 1 тарелки на семью по паспорту, с внесением отпечатков в БД ФСБ.

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