В остальных странах — как только разрешат регуляторы.

SpaceX готовится к запуску «достаточного широкого» публичного тестирования спутникового интернета Starlink. Об этом написал глава компании Илон Маск после запуска очередных 60 спутников системы.

Elon Musk @elonmusk @SpaceX Once these satellites reach their target position, we will be able to roll out a fairly wide public beta in northern US & hopefully southern Canada. Other countries to follow as soon as we receive regulatory approval.