Илон Маск анонсировал публичное тестирование спутникового интернета Starlink в США и Канаде Материал редакции
В остальных странах — как только разрешат регуляторы.
SpaceX готовится к запуску «достаточного широкого» публичного тестирования спутникового интернета Starlink. Об этом написал глава компании Илон Маск после запуска очередных 60 спутников системы.
- После нового запуска общее количество спутников Starlink в космосе превысило 700 штук. Маск говорил, что 720 штук хватит для «приемлемого» покрытия сетью раздачи интернета из космоса, всего компания собирается запустить около 12 тысяч спутников, чтобы обеспечить доступ на скорости не хуже, чем по наземным каналам связи.
- Сейчас Starlink находится в стадии закрытого бета-тестирования. Первые пользователи с терминалами сети, которые замеряли подключение на Speedtest, получили скорость до 60 Мбит/с и пинг менее 100 мс.
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