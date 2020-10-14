Blue Origin Джеффа Безоса запустила ракету для проверки системы посадки на Луну Материал редакции
С помощью ракеты New Shepard компания проверяет системы для лунной программы США «Артемида».
Blue Origin Джеффа Безоса запустила в суборбитальный полёт ракету New Shepard, сообщила космическая компания. Ракета предназначена для проверки системы посадки на Луну.
Продолжительность полета составила 10 минут 9 секунд, а максимальная скорость — 3592 км/ч. Ракета с грузовой капсулой поднялась на 106 километров, где возвращаемая ступень отстыковалась и вернулась на землю отдельно от капсулы.
Это седьмой подряд успешный полёт в космос для ракеты New Shepard и первый полёт с грузом, закреплённым снаружи, а не внутри капсулы. Предыдущая ракета-носитель выполнила 5 успешных полетов подряд.
Компания протестировала систему точной посадки — это датчики схождения с орбиты, спуска и посадки. Они находятся на внешней стороне ракеты и определяют скорость и положение космического аппарата с помощью лазерных лучей.
Генеральный директор Blue Origin Боб Смит поблагодарил NASA за сотрудничество и выразил надежду, что с помощью ракеты человечество может вернуться на Луну.
С помощью ракеты New Shepard компания проверяет системы для лунной программы программы США «Артемида». Она предназначена только для суборбитальных полётов. Следующая ракета компании New Glenn будет орбитальным — за один рейс она вывезет на орбиту Земли до 13 тонн груза.
Предполагается, что NASA отправит астронавтов на Южный полюс Луны в 2024 году. Для этой цели в апреле 2020 года организация выделила финансирование Blue Origin, SpaceX и Dynetics.
Тк новость не про Маска - то и комментариев нет :-D
По сабжу - Безос, сцуко, король!
Маск шоумен и из каждого запуска делает шоу для публики, поэтому и комментов вагон.
А тут чисто техническая вещи, запустили-вернули. Ни тебе батутов, ни даже криков "о май гот, итс флаинг!". Скукота. Думаю даже когда они прилетят на луну, все будут обсуждать Маска и его будущую лунную программу.
Они с Маском пока несравнимые вещи делают. У Маска - настоящие взрослые ракеты, которые выводят на орбиту грузы, в том числе и тяжелые.
У Безоса - подскоки до 100км, отработочные испытания, которые уже бог знает сколько продолжаются без какого-либо движения вперед.
У него даже еще не полноценная ракета, а прототип, который в несколько раз меньше масковского Фалькона 9.
Так что разница не столько в пиаре, сколько в реальных достижениях.
Жду симметричных заявлений Рогозина, на этот раз уже что Джефф Безос — мошенник, а всё это фейк и финансовая пирамида.
Блин, как же хочется на машине 100 км за 10 мин. проехать, надо летающий авто :(
Ждём недожднмся Нью Глена. Особенно многоразовые пуски. Это затмит Фалкон 9. Правда, не уверен, что мы часто будем видеть эти пуски.
Интересно, как пропаганда будет реагировать на Нью Гленн?
"Китайская лунная экспедиция принесла неожиданные результаты.
Важное открытие китайской экспедиции на Луну поставило под сомнение не только возможность переселения человечества на спутник Земли, но и саму возможности исследования космонавтами поверхности ближайшего к нам небесного тела. Новая статья научного издания Science Advances гласит, что поверхность Луны радиоактивнее Международной космической станции примерно от двух до трёх раз, а уровень земной радиации она превышает до 1000 раз. Данные результаты были получены в ходе высадки китайского модуля и марсохода на дальнюю сторону Луны, где впервые в истории человечества были произведены замеры радиации на поверхности спутника."
https://bloha.ru/news/nasa-luna-opasna-ne-tolko-dlya-zhizni-no-i-d/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&noredir=true
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