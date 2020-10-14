С помощью ракеты New Shepard компания проверяет системы для лунной программы США «Артемида».

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Blue Origin Джеффа Безоса запустила в суборбитальный полёт ракету New Shepard, сообщила космическая компания. Ракета предназначена для проверки системы посадки на Луну.

Продолжительность полета составила 10 минут 9 секунд, а максимальная скорость — 3592 км/ч. Ракета с грузовой капсулой поднялась на 106 километров, где возвращаемая ступень отстыковалась и вернулась на землю отдельно от капсулы.

Это седьмой подряд успешный полёт в космос для ракеты New Shepard и первый полёт с грузом, закреплённым снаружи, а не внутри капсулы. Предыдущая ракета-носитель выполнила 5 успешных полетов подряд.

Компания протестировала систему точной посадки — это датчики схождения с орбиты, спуска и посадки. Они находятся на внешней стороне ракеты и определяют скорость и положение космического аппарата с помощью лазерных лучей.

Генеральный директор Blue Origin Боб Смит поблагодарил NASA за сотрудничество и выразил надежду, что с помощью ракеты человечество может вернуться на Луну.

С помощью ракеты New Shepard компания проверяет системы для лунной программы программы США «Артемида». Она предназначена только для суборбитальных полётов. Следующая ракета компании New Glenn будет орбитальным — за один рейс она вывезет на орбиту Земли до 13 тонн груза.