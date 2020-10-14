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Рая Хачатрян
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Blue Origin Джеффа Безоса запустила ракету для проверки системы посадки на Луну Материал редакции

С помощью ракеты New Shepard компания проверяет системы для лунной программы США «Артемида».

9 комментариев
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Blue Origin Джеффа Безоса запустила в суборбитальный полёт ракету New Shepard, сообщила космическая компания. Ракета предназначена для проверки системы посадки на Луну.

NASA Technology @NASA_Technology
Congratulations to @blueorigin on another successful #NewShepard mission, completing the first integrated test of our precision landing technologies. Our engineers look forward to analyzing the data and preparing for the next flight!

Rewatch the launch: https://youtu.be/O97dPDkUGg4 https://t.co/I1XWtna2pf

Продолжительность полета составила 10 минут 9 секунд, а максимальная скорость — 3592 км/ч. Ракета с грузовой капсулой поднялась на 106 километров, где возвращаемая ступень отстыковалась и вернулась на землю отдельно от капсулы.

Это седьмой подряд успешный полёт в космос для ракеты New Shepard и первый полёт с грузом, закреплённым снаружи, а не внутри капсулы. Предыдущая ракета-носитель выполнила 5 успешных полетов подряд.

Компания протестировала систему точной посадки — это датчики схождения с орбиты, спуска и посадки. Они находятся на внешней стороне ракеты и определяют скорость и положение космического аппарата с помощью лазерных лучей.

Генеральный директор Blue Origin Боб Смит поблагодарил NASA за сотрудничество и выразил надежду, что с помощью ракеты человечество может вернуться на Луну.

С помощью ракеты New Shepard компания проверяет системы для лунной программы программы США «Артемида». Она предназначена только для суборбитальных полётов. Следующая ракета компании New Glenn будет орбитальным — за один рейс она вывезет на орбиту Земли до 13 тонн груза.

Предполагается, что NASA отправит астронавтов на Южный полюс Луны в 2024 году. Для этой цели в апреле 2020 года организация выделила финансирование Blue Origin, SpaceX и Dynetics.

Аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа…
Главная миссия проекта — отправить людей жить и работать в космос. С 2016 года предприниматель сам…
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#новость #blueorigin #nasa

Рая Хачатрян
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9 комментариев
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Mike Raitsyn

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Тк новость не про Маска - то и комментариев нет :-D 

По сабжу - Безос, сцуко, король!

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Пётр Радищев

Mike
0

Есть такое, да.

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Злой Полушубок

Mike
0

Маск шоумен и из каждого запуска делает шоу для публики, поэтому и комментов вагон.

А тут чисто техническая вещи, запустили-вернули. Ни тебе батутов, ни даже криков "о май гот, итс флаинг!". Скукота. Думаю даже когда они прилетят на луну, все будут обсуждать Маска и его будущую лунную программу.

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Андрей Волхонский

Mike
0

Они с Маском пока несравнимые вещи делают. У Маска - настоящие взрослые ракеты, которые выводят на орбиту грузы, в том числе и тяжелые. 
У Безоса - подскоки до 100км, отработочные испытания, которые уже бог знает сколько продолжаются без какого-либо движения вперед. 
У него даже еще не полноценная ракета, а прототип, который в несколько раз меньше масковского Фалькона 9. 

Так что разница не столько в пиаре, сколько в реальных достижениях. 

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Daniel W

1

Жду симметричных заявлений Рогозина, на этот раз уже что Джефф Безос — мошенник, а всё это фейк и финансовая пирамида. 

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Anton Reut

0

Американцы заново восстанавливают уникальные технологии предков.

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Anderson Silva

0

Блин, как же хочется на машине 100 км за 10 мин. проехать, надо летающий авто :(

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Bobo Momo

0

Ждём недожднмся Нью Глена. Особенно многоразовые пуски. Это затмит Фалкон 9. Правда, не уверен, что мы часто будем видеть эти пуски.

Интересно, как пропаганда будет реагировать на Нью Гленн?

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Альберт Садыков

0

"Китайская лунная экспедиция принесла неожиданные результаты.

Важное открытие китайской экспедиции на Луну поставило под сомнение не только возможность переселения человечества на спутник Земли, но и саму возможности исследования космонавтами поверхности ближайшего к нам небесного тела. Новая статья научного издания Science Advances гласит, что поверхность Луны радиоактивнее Международной космической станции примерно от двух до трёх раз, а уровень земной радиации она превышает до 1000 раз. Данные результаты были получены в ходе высадки китайского модуля и марсохода на дальнюю сторону Луны, где впервые в истории человечества были произведены замеры радиации на поверхности спутника."
https://bloha.ru/news/nasa-luna-opasna-ne-tolko-dlya-zhizni-no-i-d/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&noredir=true

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