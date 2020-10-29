Оператор планирует протестировать разработанные прототипы оборудования к 2025 году.

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«Мегафон» выделит 6 млрд рублей до 2022 года на исследования интернет-связи с помощью низкоорбитальных спутниковых систем, рассказали vc.ru в компании. Проектом займется дочерняя компания «Мегафон 1440».

К 2022 году «Мегафон 1440» должна построить экономическую модель, технологическую базу для спутниковых систем, а также привлечь инвесторов. К 2025 году компания должна тестировать в космосе разработанные прототипы оборудования, сообщили в «Мегафоне».

Новую компанию возглавит Алексей Шелобков, управляющий директор Yadro. В команде проекта на старте будут топ-менеджеры разработчик вычислительных систем Yadro, а также специалистов МегаФона и компаний группы USM Telecom.

«Сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране», — рассказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Создание спутникового интернета в труднодоступных регионах — один из пунктов нацпрограммы «Цифровая экономика». Этим занимается проект «Роскосмоса». Госкорпорация планирует развернуть программу «Сфера» с 2021 года, запустив более 600 спутников.