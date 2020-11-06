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«Роскосмос» запросил 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы «Сфера»​ — аналога Starlink Илона Маска Материал редакции

Это больше стоимости всей космической программы России с 2016 по 2025 год.

61 комментарий
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Пока неизвестно, за какой период потребуется освоить эти средства. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на члена коллегии Военно-промышленной комиссии России Александра Иванова.

Предполагается, что в основном «Сфера» будет создаваться за бюджетные деньги, но около 350 млрд рублей могут вложить частные инвесторы.

Владимир Путин анонсировал создание «Сферы» в 2018 году. По мнению президента, это «может привести к абсолютной революции в сфере связи». Развёртывание космических аппаратов ожидается с 2024 по 2028 годы, пишет агентство. В конце октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что развертывание программы «Сфера» начнут с 2021 года.

По мнению «Роскосмоса» сравнивать «Сферу» со Starlink и OneWeb неправильно, так как они нацелены «исключительно на решение задач связи и передачи больших объёмов информации», а российский проект будет многопрофильным.

По замыслу разработчиков «Сферы», абонентское оборудование не должно быть тяжёлым, сложным и дорогим. И совершенно ни к чему крутая сканирующая самонаводящаяся «тарелка» со сложнои системои управления, следящая за пролетающими над головои спутниками низкоорбитальнои системы и предоставляющая высокоскоростные каналы связи.

«Роскосмос»

#новость #роскосмос #космос #сфера

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61 комментарий
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Владислав

28
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Алейченко Сергей

Владислав
0

😂😂😂😂

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Карл

18

хм. Но 1,5 трлн хватить только на написание концепции из 20 листочков, две презентаций в поверпоинт и, может быть, один видеоролик. Хотя нет. На ролик уже не хватит.

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Alexander Sorokin

Карл
13

Откуда вы все такие токсичные и не "Верующие" в свою страну, на все им хватит денег и умений, и на видео и на пластиковый прототип. 

Ответить

Mikhail Kashkin

Alexander
12

От «пластикового прототипа» у меня патриотическая слеза навернулась. 

Ответить

Павел Константинович

Mikhail
1

3д принтеры могут многое )

Ответить

Алейченко Сергей

Alexander
9

Давно вы видели что-то работающее от гос компаний?

Ответить

Вячеслав Андреев

Алейченко
0

Робот Фёдор с ноги залетает в трэд. 

Ответить

Kristian Krayt

Alexander
0

Не, ну пластик это слишком неоправданно дорого. Тут рациональнее условный надувной макет использовать. 

Ответить

Карл

Alexander
0

я просто хейтер с опытом работы в подобных организациях

Ответить

Nik N

Карл
1

Хватит на ролик в котором можно попросить ещё 1,5 

Ответить

Максим Логинов

Карл
1

Возьму 500 лямов за 2 презентации ) сделаю даже в айклауде. МОлодой, деньги очень нужны. Тов. Рогозин обращаться в личку ... за 500 млн будет все зае...зайки будут в шоке. 

Обидно, из страны которая была одним из законодательницей мод по космосу превратились в банановую республику в районе реки Чад 

Ответить

Карл

Максим
0

я сделаю эту работу за 400!

Ответить

web-watcher

17

Станцию на Луне в 2015 г. уже построили, в прошлом году на Марс слетали. Теперь новый амбициозный проект! Г – гордость

Ответить

Бабак Шаян

web-watcher
3

От создателей "она утонула", "мировая экономика рухнет при сохранении цены на нефть $80", "камеры ФСО у Кремля не засняли убийство Немцова,
Москворецкий мост не является зоной ответственности ФСО" и т.д.

Ответить

Alexandr Shilnikov

7

Как тебе такоэ, Илон Маск?!

Ответить

Jack Fat

Alexandr
0

Интересно, Маск может оценивать эти шуточки? По идее он родился и вырос в жопе мира: ЮАР, то есть имеет представление о том что такое Россия, и должен прекрасно понимать наш менталитет и наши мемы.

Ответить

Valeratal Val

Jack
0

говорят что он в курсе мема. И по факту несколько раз писал на русском. Как-то ответил на твит

Ответить

Deniss Karpak

6
Ответить

Алейченко Сергей

Deniss
0

😂😂😂

Ответить

Alexey Bo

5

"по ЗАМЫСЛУ разработчиков оборудование не должно быть тяжёлым и сложным..."

Казалось бы, при чем тут Лев Толстой...

Ответить

Михаил

4

Отмывание денег галактического масштаба.

Ответить

Алейченко Сергей

Михаил
0

Прям лучше и не скажешь😂

Ответить

Artem Ovcharenko

0

А прикладной смысл, постите, какой?

Ответить

Andrey Rogovsky

Artem
9

Разработка многоразовых батутов-закидывателей

Ответить

selecadm

Artem
0

постите

Ещё не знаем, не можем запостить.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Artem
0

Поддержка строительной отрасли

Ответить

Я не скажу свое имя машине

3

Кажется, я потянул смеховую мышцу

Ответить

Денис Кравцов

2

Освоить 1,5 трлн - звучит хорошо

Ответить

Борис Фокин

2

Походу там под шумок все таки собрались строить звезду смерти из star wars 

Ответить

Алейченко Сергей

Борис
0

А я та думаю зачем снимаю сериал Мандалорец. Видимо 3 сезон будет про звезду смерти Роскосмоса😂😂😂

Ответить

Сергей Лукьянчиков

1

1,5 трлн - неплохо, неплохо... Предприимчивый подход. Маску такое не снилось. 

Ответить

Pavel Voronkov

Сергей
0

Всего-то $19 ярдов. По факту правда будет $25.

Ответить

Холден Колфилд

1

Это даже без логотипа ещё...

Ответить

Алейченко Сергей

Холден
0

🤣 и ребрендинга, как у сбера😂😂😂

Ответить

Сергей Подливчук

1

Как интересно, если потратить все деньги одно лишь Усманова - можно создать спутниковый интернет на всей земле :) 

Ответить

Алейченко Сергей

Сергей
0

Конечно. И ещё туда депутатов добавить и хватит на создание НОВОЙ страны.

Ответить

Алейченко Сергей

1

Пандемия нам не почем! Бизнесу итак п*да, ещё и всех остальных добьём своими е*ми идеями.

Лозунг один: «Спи*м все что можно спи*ть и что нельзя тоже».

Распил бюджета, лучшее лекарство для экономики страны🤣🤣🤣

А теперь главный вопрос: « Что роскосмос и Рогозин сделал полезного для страны и граждан за последние 20 лет?» и ещё чтобы это работало сейчас и приносило пользу гражданам России. Ведь у них он хочет попросить денег на свои идеи.

Ответить

El'murza Alchakov

1

Тоесть вам уже надоело заказывать перекладку плитки?

Ответить

Dmitriy Sedov

El'murza
0

на трамвае от роскосомоса уходили от погони

Ответить

Андрей Литовченко

1

Может проще на эти деньги закупить оборудование для приема сигнала старлинка и раздать всему населению. А так все равно Роскосмос ничего не сделает, только деньги разворуют

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
0

Ещё и базы на территории страны придётся строить.

Ответить

over and over

0

Ну, удачи, хули.

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

over
1

это за наши с вами деньги.

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Вообще вчера читал про то, что они через спутники будут собирать данные с устройств для ЖКХ, а не для вашего интернета.

Ответить

Алейченко Сергей

Sergei
0

😂😂😂

Ответить

Sergei Timofeyev

Алейченко
0

Нужно отметить, что ожидаемый объём финансирования программы раскрывается впервые. Любопытно, что сумма в полтора триллиона рублей превышает размер всей Федеральной космической программы России на десятилетний период — с 2016 по 2025 годы (на момент утверждения).

https://3dnews.ru/1024711/roskosmos-hochet-poluchit-na-proekt-sfera-poltora-trilliona-rubley

Ответить

Алейченко Сергей

Sergei
1

Рогозин видит, приближающийся п*ц. Решил на последок ва банк пойти! Гулять, так гулять. А то вдруг больше не дадут при новом руководстве страны😂

Ответить

Dmitry Koptsev

0

Ходят слухи что Fiat 124 собирали по технологиям ВАЗ, а не наоборот

Ответить

Вячеслав Григорьев

0

Когда используются "Бюджетные деньги" в итоге получается кусок говна, так как главный интерес в том как их освоить по своим счетам чтоб никто не спалил, а проект на втором плане. За бабки инвесторов, пусть хоть Диснейленд на Юпитере строит.

Ответить

Анна Дудукина

0

Я знаю чем это закончится...

Ответить

Seller of Happiness

0

Возьмут и освоят эты ярды.
Все все забудут останется пару мемов.
И еще три человека разбогатеют до изнеможения.

Наши колоссальные идеи 💡 по осваиванию бюджетных денег. Чтоб никто не доебался.

Ответить

Aleks J Popov

0

Назвали бы "Колпак", лучше подходит

Ответить

Denis Denis

0

может хотяб космодром на земле достроить без кучи сворованных бабок? на земле быть эффективными не научились, лезут в космос

Ответить

Anderson Silva

0
Ответить

Stas Klymenko

0

Ангара - строят более 20 лет. Не летает, дорогая. Но деньги вливают, чтобы, все же, летала.

Федерация - строят с 2009 года. Первый пилотируемый полет не ранее 2025 года (переносился минимум три раза, изначально планировался на 2018).

Амур - первые тестовые пуски запланированы на 2026. Смело добавляем еще 2-3 года.

РОСС (Российская орбитальная служебная станция) - планируемая станция, ибо в Lunar Orbital Platform-Gateway России не будет.
Выводить модули планируют на Ангаре А5, у которой налет - 1 тестовый пуск. 
Пускать "Федерацию" для снабжения станции - слишком дорого (по словам самого Рогозина). 
На что будет финансироваться, кто будет строить модули, на чем будут пускать, чем снабжать - много вопросов, мало ответов. 

Сфера - очередной проект в бесконечном списке незавершенных работ Роскосмоса. 

По предварительным оценкам стоимость проекта Starlink - $10млрд. или 774 млрд рублей.
Сфере же нужно $19.3 млрд. на 600 спутников. 

Ответить

Алейченко Сергей

0

Хорошее название «Гондон Победы»
Вся страна защищена.
😂😂😂

Ответить

Анатолий Б.

0

Убийца айфона обанкротился.
Электромобиль так и не родился.
Планшет не удался.
Браузер Спутник тихо помер.
Квадрокоптер не полетел.
Теперь Сфера за 1,5трлн... даже не проверить будет, сколько бабок в космос улетело.

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Павел Константинович

Анатолий
0

сколько известно 1,5трлн в космос )

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Valeratal Val

Анатолий
0

не улетело, а осело где надо :)

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Алейченко Сергей

Valeratal
0

На офшорах нынче праздник😂

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