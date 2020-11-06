«Роскосмос» запросил 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы «Сфера» — аналога Starlink Илона Маска Материал редакции
Это больше стоимости всей космической программы России с 2016 по 2025 год.
Пока неизвестно, за какой период потребуется освоить эти средства. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на члена коллегии Военно-промышленной комиссии России Александра Иванова.
Предполагается, что в основном «Сфера» будет создаваться за бюджетные деньги, но около 350 млрд рублей могут вложить частные инвесторы.
Владимир Путин анонсировал создание «Сферы» в 2018 году. По мнению президента, это «может привести к абсолютной революции в сфере связи». Развёртывание космических аппаратов ожидается с 2024 по 2028 годы, пишет агентство. В конце октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что развертывание программы «Сфера» начнут с 2021 года.
По мнению «Роскосмоса» сравнивать «Сферу» со Starlink и OneWeb неправильно, так как они нацелены «исключительно на решение задач связи и передачи больших объёмов информации», а российский проект будет многопрофильным.
хм. Но 1,5 трлн хватить только на написание концепции из 20 листочков, две презентаций в поверпоинт и, может быть, один видеоролик. Хотя нет. На ролик уже не хватит.
Откуда вы все такие токсичные и не "Верующие" в свою страну, на все им хватит денег и умений, и на видео и на пластиковый прототип.
От «пластикового прототипа» у меня патриотическая слеза навернулась.
Давно вы видели что-то работающее от гос компаний?
Не, ну пластик это слишком неоправданно дорого. Тут рациональнее условный надувной макет использовать.
Возьму 500 лямов за 2 презентации ) сделаю даже в айклауде. МОлодой, деньги очень нужны. Тов. Рогозин обращаться в личку ... за 500 млн будет все зае...зайки будут в шоке.
Обидно, из страны которая была одним из законодательницей мод по космосу превратились в банановую республику в районе реки Чад
Станцию на Луне в 2015 г. уже построили, в прошлом году на Марс слетали. Теперь новый амбициозный проект! Г – гордость
От создателей "она утонула", "мировая экономика рухнет при сохранении цены на нефть $80", "камеры ФСО у Кремля не засняли убийство Немцова,
Москворецкий мост не является зоной ответственности ФСО" и т.д.
Как тебе такоэ, Илон Маск?!
говорят что он в курсе мема. И по факту несколько раз писал на русском. Как-то ответил на твит
"по ЗАМЫСЛУ разработчиков оборудование не должно быть тяжёлым и сложным..."
Казалось бы, при чем тут Лев Толстой...
Отмывание денег галактического масштаба.
А прикладной смысл, постите, какой?
Походу там под шумок все таки собрались строить звезду смерти из star wars
А я та думаю зачем снимаю сериал Мандалорец. Видимо 3 сезон будет про звезду смерти Роскосмоса😂😂😂
1,5 трлн - неплохо, неплохо... Предприимчивый подход. Маску такое не снилось.
Это даже без логотипа ещё...
Как интересно, если потратить все деньги одно лишь Усманова - можно создать спутниковый интернет на всей земле :)
Конечно. И ещё туда депутатов добавить и хватит на создание НОВОЙ страны.
Пандемия нам не почем! Бизнесу итак п*да, ещё и всех остальных добьём своими е*ми идеями.
Лозунг один: «Спи*м все что можно спи*ть и что нельзя тоже».
Распил бюджета, лучшее лекарство для экономики страны🤣🤣🤣
А теперь главный вопрос: « Что роскосмос и Рогозин сделал полезного для страны и граждан за последние 20 лет?» и ещё чтобы это работало сейчас и приносило пользу гражданам России. Ведь у них он хочет попросить денег на свои идеи.
Тоесть вам уже надоело заказывать перекладку плитки?
Может проще на эти деньги закупить оборудование для приема сигнала старлинка и раздать всему населению. А так все равно Роскосмос ничего не сделает, только деньги разворуют
Ну, удачи, хули.
Вообще вчера читал про то, что они через спутники будут собирать данные с устройств для ЖКХ, а не для вашего интернета.
😂😂😂
Нужно отметить, что ожидаемый объём финансирования программы раскрывается впервые. Любопытно, что сумма в полтора триллиона рублей превышает размер всей Федеральной космической программы России на десятилетний период — с 2016 по 2025 годы (на момент утверждения).
https://3dnews.ru/1024711/roskosmos-hochet-poluchit-na-proekt-sfera-poltora-trilliona-rubley
Рогозин видит, приближающийся п*ц. Решил на последок ва банк пойти! Гулять, так гулять. А то вдруг больше не дадут при новом руководстве страны😂
Когда используются "Бюджетные деньги" в итоге получается кусок говна, так как главный интерес в том как их освоить по своим счетам чтоб никто не спалил, а проект на втором плане. За бабки инвесторов, пусть хоть Диснейленд на Юпитере строит.
Возьмут и освоят эты ярды.
Все все забудут останется пару мемов.
И еще три человека разбогатеют до изнеможения.
Наши колоссальные идеи 💡 по осваиванию бюджетных денег. Чтоб никто не доебался.
может хотяб космодром на земле достроить без кучи сворованных бабок? на земле быть эффективными не научились, лезут в космос
Ангара - строят более 20 лет. Не летает, дорогая. Но деньги вливают, чтобы, все же, летала.
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Федерация - строят с 2009 года. Первый пилотируемый полет не ранее 2025 года (переносился минимум три раза, изначально планировался на 2018).
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Амур - первые тестовые пуски запланированы на 2026. Смело добавляем еще 2-3 года.
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РОСС (Российская орбитальная служебная станция) - планируемая станция, ибо в Lunar Orbital Platform-Gateway России не будет.
Выводить модули планируют на Ангаре А5, у которой налет - 1 тестовый пуск.
Пускать "Федерацию" для снабжения станции - слишком дорого (по словам самого Рогозина).
На что будет финансироваться, кто будет строить модули, на чем будут пускать, чем снабжать - много вопросов, мало ответов.
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Сфера - очередной проект в бесконечном списке незавершенных работ Роскосмоса.
По предварительным оценкам стоимость проекта Starlink - $10млрд. или 774 млрд рублей.
Сфере же нужно $19.3 млрд. на 600 спутников.
Убийца айфона обанкротился.
Электромобиль так и не родился.
Планшет не удался.
Браузер Спутник тихо помер.
Квадрокоптер не полетел.
Теперь Сфера за 1,5трлн... даже не проверить будет, сколько бабок в космос улетело.
не улетело, а осело где надо :)
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