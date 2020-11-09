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Будущее
Таня Боброва
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Virgin Hyperloop провела первые испытания прототипа сверхбыстрой капсулы с пассажирами Материал редакции

Первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиян.

17 комментариев
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8 ноября 2020 года Virgin Hyperloop провела первые испытания своей сверхбыстрой транспортной системы с пассажирами. Испытания успешно прошли на полигоне DevLoop в штате Невада, где сооружен вакуумный тоннель протяжённостью 500 метров.

Компания заявляет, что провела свыше 400 тестов на полигоне перед испытаниями с людьми. Первыми пассажирами стали сооснователь и технический директор компании Джош Гигель и директор отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиян.

Специально для испытаний была построена двухместная капсула XP-2 — серийная машина будет вмещать до 28 пассажиров, отметили в Virgin Hyperloop. Уменьшенный прототип должен был показать безопасность такого вида путешествий.

Во время испытаний капсула разогналась до 100 миль в час (около 160 км/ч), указывает The Verge. По прогнозу Virgin Hyperloop, в конечном итоге капсула сможет разгоняться до 670 миль в час (более 1000 км/ч), но пока рекорд компании, достигнутый в 2017 году, — 240 миль в час (386 км/ч), отмечает издание.

Первые тесты системы Virgin Hyperloop с пассажирами

#новость #hyperloop #virgin

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17 комментариев
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Сергей Подливчук

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Вайп Аут

Сергей
0

обычная история среди электриков😂

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Антон Адамов

2

Безопасность при 160км/ч не равно 1к/ч

Ответить

⛄️ Игорь

1

Как-то их потряхивало по пути. Если такое на 160 кмч, то что будет, если разогнаться ещё сильнее?

Ответить

Sam Beckett

⛄️
0

Вот тоже первая мысль была

Ответить

El'murza Alchakov

0

Тем временем в России: теперь за работников работодатель будет платить ещё один новый налог в размере 1%

Ответить

Al Sark

El'murza
0

И чо?

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

–1

Оххх, дело Маска по распилам бюджетов живет.. Ну кому нужна это нужно? В мире уже все это давно существует, поезда катаются под 500-700 км/ч, этого более чем достаточно. Все лохов ищут, которые это проинвестируют. 

Ответить

Sam Beckett

ывпппвывпаыв
0

Толсто или тонко, не пойму?

Ответить

Al Sark

Sam
0

Ваш мозговой червь не в силах понять?

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

Sam
0

Это реально.
Маск не зря вроде как полностью спихнул этот бред и сосредоточился на распиливанию госбюджетов НАСА, там и суммы аховые и все гораздо проще.

Ответить

Руслан Коньков

ывпппвывпаыв
0

Мамкины финансисты прибежали... идите лучше свои деньги посчитайте

Ответить

Al Sark

0

Очередное из анекдота про "и вы говорите.. "

Ответить

Dmitry Ievlev

0

Вот это вообще заебись

Ответить

Александр Якунин

0

Для идиотов, кто в теме, как поддерживать вакуум в трубе хотя бы длинной в 100км с таким диаметром?

Ответить

Алексис Второй

Александр
0

Зачем вакуум?

Ответить

Карл

0

вот прикол будет, если у капсулы в трубе развалится колесная пара на полном ходу. Капсулу эту в труху перемолотит. 

Натужные улыбки испытателей забавные.

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