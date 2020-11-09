Первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиян.

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8 ноября 2020 года Virgin Hyperloop провела первые испытания своей сверхбыстрой транспортной системы с пассажирами. Испытания успешно прошли на полигоне DevLoop в штате Невада, где сооружен вакуумный тоннель протяжённостью 500 метров.

Компания заявляет, что провела свыше 400 тестов на полигоне перед испытаниями с людьми. Первыми пассажирами стали сооснователь и технический директор компании Джош Гигель и директор отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиян.

Специально для испытаний была построена двухместная капсула XP-2 — серийная машина будет вмещать до 28 пассажиров, отметили в Virgin Hyperloop. Уменьшенный прототип должен был показать безопасность такого вида путешествий.

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Во время испытаний капсула разогналась до 100 миль в час (около 160 км/ч), указывает The Verge. По прогнозу Virgin Hyperloop, в конечном итоге капсула сможет разгоняться до 670 миль в час (более 1000 км/ч), но пока рекорд компании, достигнутый в 2017 году, — 240 миль в час (386 км/ч), отмечает издание.

Первые тесты системы Virgin Hyperloop с пассажирами