Virgin Hyperloop провела первые испытания прототипа сверхбыстрой капсулы с пассажирами Материал редакции
Первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиян.
8 ноября 2020 года Virgin Hyperloop провела первые испытания своей сверхбыстрой транспортной системы с пассажирами. Испытания успешно прошли на полигоне DevLoop в штате Невада, где сооружен вакуумный тоннель протяжённостью 500 метров.
Компания заявляет, что провела свыше 400 тестов на полигоне перед испытаниями с людьми. Первыми пассажирами стали сооснователь и технический директор компании Джош Гигель и директор отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиян.
Специально для испытаний была построена двухместная капсула XP-2 — серийная машина будет вмещать до 28 пассажиров, отметили в Virgin Hyperloop. Уменьшенный прототип должен был показать безопасность такого вида путешествий.
Во время испытаний капсула разогналась до 100 миль в час (около 160 км/ч), указывает The Verge. По прогнозу Virgin Hyperloop, в конечном итоге капсула сможет разгоняться до 670 миль в час (более 1000 км/ч), но пока рекорд компании, достигнутый в 2017 году, — 240 миль в час (386 км/ч), отмечает издание.
Как-то их потряхивало по пути. Если такое на 160 кмч, то что будет, если разогнаться ещё сильнее?
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Оххх, дело Маска по распилам бюджетов живет.. Ну кому нужна это нужно? В мире уже все это давно существует, поезда катаются под 500-700 км/ч, этого более чем достаточно. Все лохов ищут, которые это проинвестируют.
Толсто или тонко, не пойму?
Это реально.
Маск не зря вроде как полностью спихнул этот бред и сосредоточился на распиливанию госбюджетов НАСА, там и суммы аховые и все гораздо проще.
Мамкины финансисты прибежали... идите лучше свои деньги посчитайте
Для идиотов, кто в теме, как поддерживать вакуум в трубе хотя бы длинной в 100км с таким диаметром?
вот прикол будет, если у капсулы в трубе развалится колесная пара на полном ходу. Капсулу эту в труху перемолотит.
Натужные улыбки испытателей забавные.
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