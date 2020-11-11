Рубрика развивается при поддержке HP logo
Будущее
Рая Хачатрян
21

В Госдуме предложили отдать разработчикам ИИ права на интеллектуальную собственность, созданную с помощью него Материал редакции

Согласно нынешним положениям ГК, право на результат деятельности ИИ возникает у собственника вещи, то есть компьютера.

1 комментарий
В закладки

В Госдуме предложили закрепить права на интеллектуальную собственность, созданную с помощью ИИ, за его разработчиками, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок в ГК. Поправки подготовил депутат от «Единой России» Алексея Кобилева, 21 октября их направили на согласование в Минэкономики.

Под интеллектуальной собственностью в проекте поправок понимаются аудио- и видеопроизведения, рисунки, тексты, различные прогнозы или аналитические материалы.

Согласно нынешним положениям ГК, право на результат деятельности ИИ возникает у собственника вещи, то есть компьютера. Автор инициативы называет это «не совсем справедливым».

«Это исключит спорные ситуации. В противном случае у бизнеса, разрабатывающего и инвестировавшего в создание ИИ, будут сложности с монетизированием»,— согласился с проектом Глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Авторское право должно принадлежать людям, а не роботам, добавил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов.

Однако по его словам в нынешней редакции закона введено «неопределенное понятие» ИИ, и непонятно, как оно связано с компьютерной программой и ее правообладателем. Также Семенов считает, что пользователи должны получить права на отдельные продукты ИИ, созданные ими.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин рассказал изданию, что из всех возможных вариантов регулирования отрасли, предложенный в законопроекте выглядит наиболее удачным. Однако в некоторых ситуациях могут возникнуть проблемы. Например, иногда будет трудно различать результаты, созданные ИИ и человеком, добавил он.

Российские компании инвестировали в ИИ $172,5 млн в 2019 году, оценивали ранее в IDC.

#новость #ии

Рая Хачатрян PLUS
+4488
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0438"], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 175669, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 11 Nov 2020 08:22:33 +0300", "is_special": false }
Всегда под рукой HP ENVY x360 на базе процессора Intel® Core™ i7 Узнать больше
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Сбер
Сбер выложил русскоязычную модель GPT-3 Large с 760 миллионами параметров в открытый доступ
Меня зовут Татьяна Шаврина, и мы вместе с командой AGI NLP обучаем в Сбере большие нейросети. В сентябре я…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Алексей Лисовицкий

0

Это лучше, чем раньше, конечно, но как контролировать такое количество интеллектуальной собственности? Это же вирусное размножение ИС, сингулярность в чистом виде: плоды появляются быстрее, чем садовник успевает их взвешивать и продавать. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Azoft
Подписан
Отписаться
Как мы делаем аналитику IT-проектов: прояснение требований
В этой статье мы расскажем о том, какие инструменты мы используем для решения задач аналитики — их особенности и назнач…
0
Evrone
Подписан
Отписаться
«Это не баг, а фича!» и другие отмазки разработчиков — видео-доклады с QA-meetup в рамках Meta/conf
24 октября состоялся онлайн-митап по Quality Assurance. На нём поговорили о том, как подружить тестировщиков с разработ…
0
S4 Consulting
Подписан
Отписаться
Какую систему налогообложения выбрать для IT компании
Статья поможет предпринимателю определиться с выбором выгодной системы налогообложения, а шаблон налоговой модели для I…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrei Smirnovsky
за день
А можно уже запустить подписку на все подписки? Никто не будет платить одновременно за  - Сберпрайм - Яндекс Плюс - Тинькофф - МТС и так далее...
«Тинькофф» запустил подписку с бонусами в сервисах экосистемы и партнёров по цене от 199 рублей в месяц
Mr. Burns
за неделю
Три билборда на границе Тольятти, Самарская область.
«У коллег сочиняет рифмы король»: «Яндекс Go», «Ситимобил» и Uber ответили на билборды друг друга в Тольятти

Комментарии

Алексей Лисовицкий

В Госдуме предложили отдать…

Arthur Niazyan

Apple представила первые…

John Doe

Основатель «Банки.ру» Филипп…

Maxim Syabro

Финансовые пирамиды и "рынок…

Родион Галанев

Apple представила первые…

Родион Галанев

Apple представила первые…

EK

«Тинькофф» запустил подписку с…

Art

Финансовые пирамиды и "рынок…

new_comment

«Тинькофф» запустил подписку с…

Michael Smith

Apple представила первые…

Родион Галанев

Apple представила первые…

Sabit Sugirov

Apple представила первые…

Art

Финансовые пирамиды и "рынок…

Николай Новиков

«Зачем делать длинную песню…

Тинькофф

«Тинькофф» запустил подписку с…

Евгений Кирьянов

Российский сервис для…

Nikolay Werner

Apple вернула персонажа-пародию…

Егор Корницкий

Apple вернула персонажа-пародию…

Николай Новиков

«Зачем делать длинную песню…

EK

«Тинькофф» запустил подписку с…
null