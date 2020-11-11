Согласно нынешним положениям ГК, право на результат деятельности ИИ возникает у собственника вещи, то есть компьютера.

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В Госдуме предложили закрепить права на интеллектуальную собственность, созданную с помощью ИИ, за его разработчиками, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок в ГК. Поправки подготовил депутат от «Единой России» Алексея Кобилева, 21 октября их направили на согласование в Минэкономики.

Под интеллектуальной собственностью в проекте поправок понимаются аудио- и видеопроизведения, рисунки, тексты, различные прогнозы или аналитические материалы.

Согласно нынешним положениям ГК, право на результат деятельности ИИ возникает у собственника вещи, то есть компьютера. Автор инициативы называет это «не совсем справедливым».

«Это исключит спорные ситуации. В противном случае у бизнеса, разрабатывающего и инвестировавшего в создание ИИ, будут сложности с монетизированием»,— согласился с проектом Глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Авторское право должно принадлежать людям, а не роботам, добавил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов.

Однако по его словам в нынешней редакции закона введено «неопределенное понятие» ИИ, и непонятно, как оно связано с компьютерной программой и ее правообладателем. Также Семенов считает, что пользователи должны получить права на отдельные продукты ИИ, созданные ими.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин рассказал изданию, что из всех возможных вариантов регулирования отрасли, предложенный в законопроекте выглядит наиболее удачным. Однако в некоторых ситуациях могут возникнуть проблемы. Например, иногда будет трудно различать результаты, созданные ИИ и человеком, добавил он.