Axiom Space подписала контракты с первыми космическими туристами — они отправятся на МКС на корабле SpaceX Материал редакции
Полностью частный полёт на МКС должен состояться не раньше конца 2021 года.
Американская компания Axiom Space на своей странице в Twitter сообщила, что подписала контракты с первыми космическими туристами. Они отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на борту корабля Crew Dragon от SpaceX Илона Маска.
Полёт состоится не раньше конца 2021 года, добавили в компании.
Axiom Space и SpaceX договорились о доставке трех космических туристов на МКС в марте 2020 года. В июне 2019 года финансовый директор NASA Джефф Девит сообщал, что полёт на Crew Dragon и несколько дней отдыха на МКС обойдутся примерно в $58 млн за одно место. Миссия продлится 10 дней: два на полёт и восемь на МКС.
В феврале 2020 года SpaceX также заключила соглашение с американской компанией космического туризма Space Adventures о туристическом полёте на земную орбиту четырёх человек. Полёт запланирован на конец 2021 года.
Space Adventures уже отправляла семь туристов на МКС за «десятки миллионов долларов». Например, основатель Cirque du Soleil Гай Лалиберт в 2009 году заплатил $35 млн за 11 дней на орбите. Space Adventures сотрудничает также с Роскосмосом и планирует отправить двух туристов на МКС на корабле «Союз» в 2021 году.
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