Полностью частный полёт на МКС должен состояться не раньше конца 2021 года.

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Американская компания Axiom Space на своей странице в Twitter сообщила, что подписала контракты с первыми космическими туристами. Они отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на борту корабля Crew Dragon от SpaceX Илона Маска.

Axiom Space @Axiom_Space



In other words: the first private crew to go to orbit in human history – the crew of Ax-1 – has been assembled.



Mission launches NET late 2021. More details soon. A multinational crew composed of three private astronauts and @CommanderMLA have now officially signed with Axiom.In other words: the first private crew to go to orbit in human history – the crew of Ax-1 – has been assembled.Mission launches NET late 2021. More details soon. https://t.co/9gslvlTD55 Интернациональный экипаж, состоящий из трёх туристов и командира (бывшего астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегриа), подписал контракт с Axiom. Иными словами, первый в истории частный состав, который отправится на орбиту, сформирован.

Полёт состоится не раньше конца 2021 года, добавили в компании.

Axiom Space и SpaceX договорились о доставке трех космических туристов на МКС в марте 2020 года. В июне 2019 года финансовый директор NASA Джефф Девит сообщал, что полёт на Crew Dragon и несколько дней отдыха на МКС обойдутся примерно в $58 млн за одно место. Миссия продлится 10 дней: два на полёт и восемь на МКС.

В феврале 2020 года SpaceX также заключила соглашение с американской компанией космического туризма Space Adventures о туристическом полёте на земную орбиту четырёх человек. Полёт запланирован на конец 2021 года.