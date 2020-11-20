Будущее
Евгения Евсеева
476

Спутниковый оператор OneWeb избежал банкротства и запланировал запуск новых спутников в декабре Материал редакции

Запуск новых спутников намечен на 17 декабря 2020 года.

4 комментария
В закладки

Британский спутниковый оператор OneWeb объявил, что избежал банкротства, пишет TechCrunch. Оператор планирует запуск новых спутников на орбиту 17 декабря 2020 года. До этого OneWeb запустил 74 спутника и планировал увеличить их число до 650.

OneWeb также объявил о возобновлении совместного предприятия с Airbus во Флориде — оператор продолжит выпускать новые космические аппараты для будущих запусков.

OneWeb планирует запустить спутники на орбиту в течение 2021 и 2022 года. Оператор собирается предлагать коммерческие запуски в отдельных регионах к концу 2021 года, а в 2022 — по всему миру.

OneWeb подал заявление о банкротстве в марте 2020 года, в том числе из-за пандемии. Компания вела переговоры об инвестициях, которые позволили бы финансировать её работу, но договорённости не были достигнуты.

В июне OneWeb нашла инвесторов: Великобритания договорилась о покупке 20% спутникового оператора за $500 млн, ещё $500 млн обещала вложить индийская Bharti Global в обмен на управление бизнесом. В июле сделка завершилась, Великобритания и Bharti Global выкупили по 45% OneWeb, пишет The New York Times.

#новость #oneweb

Евгения Евсеева
+1565
3
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","oneweb"], "comments": 4, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 179233, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Nov 2020 18:23:37 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Трибуна
ApiX-Drive — онлайн-коннектор разных сервисов и приложений между собой без программистов
Рассказываем, как запустили аналог Zapier за три месяца.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Алина Фомина

0

Ну что, наверное хорошо что избежал.

Ответить

Артур Кривцов

0

Кто нибудь объяснит мне как компания которая подает на банкротство, то есть является несостоятельной и с нулевой стоимостью (потому что завтра ее не станет, всех уволят, а собственность обязаны продать с молотка) привлекает деньги, почему ее не купили за 10 тысяч долларов например. Откуда такие цифры? Может книга есть какая-то о всей этой магии, посоветуйте?

Ответить

Vasiliy Gorin

Артур
0

 потому что завтра ее не станет, всех уволят, а собственность обязаны продать с молотка

В развитых странах банкротство работает не так. Если у нас банкротство - это почти всегда окончательное уничтожение и раздербанивание умирающего бизнеса, то там банкротство - это почти всегда процедура спасения умирающего бизнеса. Помимо накопленных проблем у него всё ещё есть своя ценность - активы, кадры, контракты, и т.д. Поэтому с потерями для себя но с выгодой для приобретателя компанию стараются сохранить на плаву, просто просравшая сторона отходит от дел, а управление переходит к тем, кто готов взять на себя риски по решению накопленных проблем.

Ответить

Николай Глущенко

Артур
0

У них есть инфраструктура, компетенция, штат сотрудников и налаженные связи, плюс понятный для инвесторов план по выходу из кризиса. Если дать компании умереть, то всё это придётся выстраивать заново - делать это долго и не факт что дешевле, чем купить готовую команду у которой всё на мази.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Yota
Подписан
Отписаться
Yota запустила зарядные устройства EnerGo на точках продаж
Теперь в точках продаж Yota можно взять зарядку для смартфона в одном из удобных устройств EnerGo. Сейчас небольшие зар…
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Черная пятница 2020: гайд по запуску акции
Пока не углубляешься в маркетинг, кажется, будто подготовиться к Черной пятнице можно всего за пару дней. Достаточно пр…
0
Checkaso
Подписан
Отписаться
ASO и SEO: чем они отличаются и как влияют друг на друга?
SEO — привычное сочетание букв для любого, кто занимается продвижением в сети. ASO звучит не так привычно. Иногда ASO н…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
ivan krapivin
за день
Если текущий рост сохранится, то через 7-10 лет будут 2027-2030 годы.
Павел Дуров об iPhone 12 Pro: «чувствуется устаревшим, такими темпами через 7-10 лет Apple потеряет рынок»
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

Николай Глущенко

Спутниковый оператор OneWeb…

Vasiliy Gorin

Спутниковый оператор OneWeb…

Andrey Mikhnenkov

Intel представила ноутбук NUC…

L A

«Никто не понимает, на чём мы…

aeli mill

Intel представила ноутбук NUC…

Антон Штадлер

Google Pay в США добавила в…

Egor Komarov

Дизайн-прожарка: что нужно…

Leha Shum

«Никто не понимает, на чём мы…

Denis1710

«Никто не понимает, на чём мы…

Константин Рогов

Борьба за госзаказы: способ…

Александр Свинин

Intel представила ноутбук NUC…
null