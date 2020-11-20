Спутниковый оператор OneWeb избежал банкротства и запланировал запуск новых спутников в декабре Материал редакции
Запуск новых спутников намечен на 17 декабря 2020 года.
Британский спутниковый оператор OneWeb объявил, что избежал банкротства, пишет TechCrunch. Оператор планирует запуск новых спутников на орбиту 17 декабря 2020 года. До этого OneWeb запустил 74 спутника и планировал увеличить их число до 650.
OneWeb также объявил о возобновлении совместного предприятия с Airbus во Флориде — оператор продолжит выпускать новые космические аппараты для будущих запусков.
OneWeb планирует запустить спутники на орбиту в течение 2021 и 2022 года. Оператор собирается предлагать коммерческие запуски в отдельных регионах к концу 2021 года, а в 2022 — по всему миру.
OneWeb подал заявление о банкротстве в марте 2020 года, в том числе из-за пандемии. Компания вела переговоры об инвестициях, которые позволили бы финансировать её работу, но договорённости не были достигнуты.
В июне OneWeb нашла инвесторов: Великобритания договорилась о покупке 20% спутникового оператора за $500 млн, ещё $500 млн обещала вложить индийская Bharti Global в обмен на управление бизнесом. В июле сделка завершилась, Великобритания и Bharti Global выкупили по 45% OneWeb, пишет The New York Times.
Кто нибудь объяснит мне как компания которая подает на банкротство, то есть является несостоятельной и с нулевой стоимостью (потому что завтра ее не станет, всех уволят, а собственность обязаны продать с молотка) привлекает деньги, почему ее не купили за 10 тысяч долларов например. Откуда такие цифры? Может книга есть какая-то о всей этой магии, посоветуйте?
потому что завтра ее не станет, всех уволят, а собственность обязаны продать с молотка
В развитых странах банкротство работает не так. Если у нас банкротство - это почти всегда окончательное уничтожение и раздербанивание умирающего бизнеса, то там банкротство - это почти всегда процедура спасения умирающего бизнеса. Помимо накопленных проблем у него всё ещё есть своя ценность - активы, кадры, контракты, и т.д. Поэтому с потерями для себя но с выгодой для приобретателя компанию стараются сохранить на плаву, просто просравшая сторона отходит от дел, а управление переходит к тем, кто готов взять на себя риски по решению накопленных проблем.
У них есть инфраструктура, компетенция, штат сотрудников и налаженные связи, плюс понятный для инвесторов план по выходу из кризиса. Если дать компании умереть, то всё это придётся выстраивать заново - делать это долго и не факт что дешевле, чем купить готовую команду у которой всё на мази.
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