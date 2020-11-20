Запуск новых спутников намечен на 17 декабря 2020 года.

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Британский спутниковый оператор OneWeb объявил, что избежал банкротства, пишет TechCrunch. Оператор планирует запуск новых спутников на орбиту 17 декабря 2020 года. До этого OneWeb запустил 74 спутника и планировал увеличить их число до 650.

OneWeb также объявил о возобновлении совместного предприятия с Airbus во Флориде — оператор продолжит выпускать новые космические аппараты для будущих запусков.

OneWeb планирует запустить спутники на орбиту в течение 2021 и 2022 года. Оператор собирается предлагать коммерческие запуски в отдельных регионах к концу 2021 года, а в 2022 — по всему миру.

OneWeb подал заявление о банкротстве в марте 2020 года, в том числе из-за пандемии. Компания вела переговоры об инвестициях, которые позволили бы финансировать её работу, но договорённости не были достигнуты.