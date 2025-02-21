Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Соцсети
Телеграм
Право
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
Будущее

Стартап Figure показал, как его роботы-гуманоиды выполняют бытовые задачи

Они поднимают конкретные предметы, передают их друг другу и переставляют в указанное место.

  • Основатель и гендиректор Figure Бретт Эдкок представил Helix — универсальную модель Vision-Language-Action (VLA) для управления роботами-гуманоидами. Компания недавно отказалась от сотрудничества с OpenAI.
  • Она позволяет роботам понимать голосовые команды, анализировать окружающую среду и выполнять задачи в реальном времени.
  • По утверждению создателей, роботы способны работать в паре и взаимодействовать с тысячами объектов разных форм, размеров, цветов и из разных материалов, которые не встречались в процессе обучения.
Figure 
  • Домашняя обстановка считается сложной средой для роботов: комнаты, кухни, ванны и предметы интерьера различаются в каждом доме. Производители чаще создают их для работы в контролируемой и предсказуемой промышленной среде, отмечает TechCrunch.
Figure
  • В Figure подчеркивают, что обучение роботов даже одной новой задаче требует значительных затрат времени и ресурсов. За короткими качественными видеороликами, которые демонстрируют возможности системы, стоит огромный объём работы.
  • В феврале 2024 года Figure привлёк $675 млн в раунде B при оценке в $2,6 млрд. Среди инвесторов были Джефф Безос, Microsoft, Nvidia и OpenAI Startup Fund. Тогда же стартап договорился с OpenAI о разработке ИИ-моделей для роботов-гуманоидов. Летом того же года компания представила робота Figure 02, которого журнал Time включил в свой ежегодный рейтинг лучших изобретений.
  • В феврале 2025-го Reuters узнал, что Figure ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $39,5 млрд. Раунд могут возглавить Align Ventures и Parkway Venture Capital.

#новости #figureai

Начать дискуссию