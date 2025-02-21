Стартап Figure показал, как его роботы-гуманоиды выполняют бытовые задачи

Они поднимают конкретные предметы, передают их друг другу и переставляют в указанное место.Основатель и гендиректор Figure Бретт Эдкок представил Helix — универсальную модель Vision-Language-Action (VLA) для управления роботами-гуманоидами. Компания недавно отказалась от сотрудничества с OpenAI.Она позволяет роботам понимать голосовые команды, анализировать окружающую среду и выполнять задачи в реальном времени.По утверждению создателей, роботы способны работать в паре и взаимодействовать с тысячами объектов разных форм, размеров, цветов и из разных материалов, которые не встречались в процессе обучения.Figure Домашняя обстановка считается сложной средой для роботов: комнаты, кухни, ванны и предметы интерьера различаются в каждом доме. Производители чаще создают их для работы в контролируемой и предсказуемой промышленной среде, отмечает TechCrunch.FigureВ Figure подчеркивают, что обучение роботов даже одной новой задаче требует значительных затрат времени и ресурсов. За короткими качественными видеороликами, которые демонстрируют возможности системы, стоит огромный объём работы.В феврале 2024 года Figure привлёк $675 млн в раунде B при оценке в $2,6 млрд. Среди инвесторов были Джефф Безос, Microsoft, Nvidia и OpenAI Startup Fund. Тогда же стартап договорился с OpenAI о разработке ИИ-моделей для роботов-гуманоидов. Летом того же года компания представила робота Figure 02, которого журнал Time включил в свой ежегодный рейтинг лучших изобретений.В феврале 2025-го Reuters узнал, что Figure ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $39,5 млрд. Раунд могут возглавить Align Ventures и Parkway Venture Capital.#новости #figureai