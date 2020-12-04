Научно-популярное издание ежегодно собирает сотню лучших продуктов и проектов в десяти категориях.

В закладки

Безопасность

Гран-при: система уведомлений о контакте с больным Covid-19 от Apple и Google

Производители конкурирующих мобильных систем вместе разработали единую систему для всех смартфонов, которая отслеживает распространение коронавируса и предупреждает о возможном контакте с больным.

Система не зависит от устройства и системы, работает в десятках стран и не хранит данные о пользователях

Она отправляет пинг по Bluetooth доступным устройствам в радиусе охвата. Если владелец телефона сообщил о положительном тесте на коронавирус, окружающим придет уведомление о возможном заражении с рекомендацией сдать тест.

Другие победители:

Безопасный VPN для виртуальных рабочих мест WireGuard.

Электронная почта Hey от Basecamp.

Автоматическое размытие лиц в мессенджере Signal.

Морские роботы для обезвреживания подводных мин Thales Group.

Система обнаружения движения без камеры Linksys Aware от Belkin.

Уведомление о содержимом буфера обмена в iOS 14.

Приложение Team Awareness Kit для быстрого отслеживания членов пожарной бригады и мониторинга пожаров.

Автономный военный транспорт Ripsaw M5 и сенсорная ИИ-система FLIR для беспилотников.

Ripsaw M5

Устройства

Гран-при: видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080

В сентябре Nvidia представила новую линейку видеокарт для ПК, одной из которых стала RTX 3080: она стоит $699, на треть дешевле предыдущей модели, и более чем в два раза мощнее её.

Она позволяет играть в разрешении 4К с высокой частотой кадров там, где раньше это было невозможно, запускать VR-игры с частотой 120 кадров в секунду для плавной работы, а также рендерить видео или графику на 20% быстрее.

«Планка мощности графических чипов в 2020 году подскочила выше, чем за предыдущие несколько поколений», — отмечает Popular Science.

Другие победители:

Magic Keyboard для Apple iPad.

Камера Blackmagic Ursa Mini Pro 12k с записью видео в разрешении 12K (12 288 x 6480).



Ноутбук Asus ROG Zephyrus 14.



Беспроводная зарядка Apple MagSafe.



MagSafe

Голосовое управление Android 11.



Дисплей с адаптивной частотой от Samsung (от 10 до 120 FPS).

Технология цветного экрана для электронных книг E Ink Kaleido.

E Ink Kaleido

49-дюймовый изогнутый монитор Samsung Odyssey C9.

Ноутбук со складным экраном Lenovo ThinkPad X1 Fold.

360-градусная модульная камера Insta 360 One R.



ThinkPad X1 Fold

Здоровье

Гран-при: экспресс-тест на коронавирус BinaxNow Covid-19 Ag Card от Abbott Laboratories

В августе 2020 года FDA выдала разрешение на использование экспресс-теста Abbott BinaxNow: он обнаруживает вирус Covid-19 за 15 минут по цене около $5 за тест. Для анализа не нужно специальное лабораторное оборудование.

Чтобы провести тест, врач открывает карточку размером с водительское удостоверение, добавляет несколько капель реагента и вставляет в неё тампон с мазком из носа.

За 15 минут на внешней стороне карточки проявятся две полоски — в случае положительного результата. Точность обнаружения вируса — 97,1%, точность отрицательного результата — 98,5%.

Другие победители:

Ретиноидный крем от прыщей Galderma Aklief.

Корректирующие линзы CooperVision MiSight One Day, которые замедляют рост близорукости.

«Быстрый» инсулин Lyumjev от Eli Lilly and Company.

«Умные» часы для обнаружения апноэ во сне ScanWatch от Withings

Многоразовая маска N95 iMASC.

N95 iMASC

Диагностический набор MedWand для удаленного сбора информации для врача.

Портативный дефибриллятор HeartHero.



HeartHero

Аэрокосмическая отрасль

Гранд-при: марсоход Perseverance для поиска признаков жизни

30 июля NASA запустило ракету с однотонным марсоходом Perseverance, он приземлится на Марсе в феврале 2021 года.

Это первый марсоход, разработанный специально для поиска жизни на Марсе в прошлом и сейчас. Он очень похож на своего предшественника Curiosity, но функциональнее.

Лазер спектрометра SHERLOC будет сканировать горные породы на предмет биологических молекул. Информацию объединят с изображениями и другими данными системы визуализации PIXL, чтобы найти скопления аминокислот или липид, которые указывают на жизнь.

Полученные образцы робот сможет сохранить и доставить на Землю.

Другие победители:

SpaceX Crew Dragon.

Солнечная лаборатория Solar Orbiter.

Космический транспортер MEV-1 для продления миссий спутников.

MEV-1

Вертолёт Bell Eday.



Сверхзвуковой самолёт Boom XB-1.

Автопилот Garmin Autoland.

Лоукостер частных рейсов Otto Aviation Celera 500L.

«Умный» беспилотник Boeing Wingman.

Самолёт Boeing 777X со складывающимися концами крыльев.

Симулятор Microsoft Flight Simulator.

Автоматизированная дозаправка в воздухе Airbus A3R.

Развлечения

Гран-при: геймпад Sony PlayStation 5 DualSense

Геймпад от PlayStation 5 улучшает ощущения от игрового процесса за счет тактильной обратной связи, динамика и адаптивных курков, которые пришли на замену вибромоторам других геймпадов, считает издание.

Например, игрок может ощутить напряжение при натягивании тетивы лука, «почувствовать» снег, гравий и камни в гоночных симуляторах или уникальную отдачу при стрельбе из оружия разных видов.

Другие победители:

Движок Epic Unreal Engine 5.

Чехол для охлаждения смартфона Razer Arctech Pro.

Прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition.



Саундбар Vizio Elevate.



AR-игра Mario Cart Live.

Наушники-вкладыши Ultimate Ears Fits с автоматической подгонкой под слуховой канал.

Стриминговая студия Roland Go: Livecast.

VR-шлем Oculus Quest 2.

Игра Star Wars: Squadrons.

Технология Quibi Turnstyle.



Консоль Xbox Series X.

Xbox Series S и Xbox Series X

Инженерное дело

Гран-при: «молоко без коровы» от Perfect Day

Производство сливочного масла занимает третье место после производства говядины и баранины по выбросам углекислого газа, на пятом месте — сыр. Поэтому следующее поколение лабораторного выращивания животных продуктов животного связано с молоком.

Стартап Perfect Day синтезирует молоко, добавляя коровье ДНК в гриб Trichoderma reesei, искусственные микробы производят молочный белок, казеин и сыворотку. Их объединяют с водой, растительным жиром, витаминами и минералами — и получают молочные продукты вроде мороженого.

Другие победители:

«Чистая» электростанция CopenHill от Bjarke Ingels Group.

Искусственный бекон Atlast Food MyBacon.

Сахарозаменитель Amyris Purecane.

Технология протезирования Integrum Opra.

Алгоритм Covariant Brain для работы на складах.

Система оповещения о землетрясениях от Google для Android.

«Умная» защита от падений и столкновений Luci для инвалидных колясок.

Дом

Гран-при: технология кровельной черепицы LayerLock от GAF с защитой от ураганов

Черепица LayerLock выдерживает сильный ветер, при котором обычная кровля улетает и разрушается крыша: элементы черепицы сплавливаются во время производства. Также крышу защищает герметик GAF между рядами черепицы, он плавится на солнце.

Другие победители:

«Умный» кран Moen U.

Невидимый «умный» замок Level Bolt.

Level Bolt

Держатель для губок с дозатором моющего средства Oxo.



Вакуумный пылесос Raycop Omni Air UV +.

Увлажнитель и очиститель воздуха Dyson Pure Humidify + Cool Cryptomic.

Вешалка для картин 3M Claw.

Портативная плита Solo Stove Gril.

Автомобили

Гран-при: подушка безопасности Acura TLX 2021

Обычная подушка безопасности во время аварии надувается в воздушный шар. Из-за этого голова может соскользнуть, и пассажир получит смертельную травму. Подушка TLX больше похожа на перчатку: после удара надуваются сразу три камеры, две из которых расширяются, чтобы «поймать» голову, как мяч.

Амортизация происходит быстрее, и голова удерживается и не смещается с центра. Таким образом снижается сила удара. Honda, материнская компания Acura, согласилась лицензировать технологию сторонним автопроизводителям.

Другие победители:

Внедорожник Ford Bronco 2021.

Спальное место для автомобилей BMW ZeroG Lounger.



Модульная система для багажника на крыше ARB.

Система поглощения звуков Nissan.

«Умная» звуковая система Harman.

«Доступные» лидары Velodyne Velabit.

Электромобиль Lucid Motors Air.

Круиз-контроль для мотоциклов Ducati Multistrada V4.

Меняющий форму электромотоцикл Damon Hypersport.

Защитное стекло Aeroscreen от Red Bull и Indycar.

Прозрачный солнцезащитный козырёк Bosch.

Личная гигиена

Гран-при: Unspun — индивидуальное производство джинсов с помощью 3D-сканирования

Стартап предлагает уменьшить перепроизводство джинсов, связанное с «быстрой модой». Он использует технологию 3D-сканирования для производства джинсов уникального кроя с помощью смартфона.

Клиенты выбирают параметры, создают виртуальный манекен и «накладывают» на него цифровые штаны с индивидуальным узором. Изделие производят и отправляют покупателю.

Другие победители:

3D-принтер для макияжа Mink.

Портативный тренер для медитации Core.

«Умный» тренажер для силовых тренировок The Tempo Studio.

Зубная щётка Oral-B iO Series 9.



Очки Stoggles с защитой от солнца, синего света и тумана.

Аппликатор Guide Wand для макияжа.

Универсальный крем для ухода за локонами Prose.



Сыворотка P&G Opte Precision Skincare.

«Умная» система для колыбелей Pampers Lumi Smart Sleep System.



Спорт и активный отдых

Гран-при: синтетический утеплитель PrimaLoft Pure

PrimaLoft изобрела новый способ создания пуха без использования печей на угле и газу: полиэстер превращается в комки, перемещаясь по конвейеру, где на него воздействует не тепло, а потоки воздуха.

Производство идет дольше, но окупается за счет экологичности: новая технология выделяет на 48% меньше углекислого газа, отмечают создатели.

Другие победители:

Бутылка для воды Nalgene Sustain из переработанного пластика.

Большие рюкзаки Gregory.

Куртка Columbia Omni-Heat Black Dot, поглощающая тепло.

Налобный фонарь Petzl IKO Core.

Клюшка для гольфа Callaway Mavrik с титановым покрытием.