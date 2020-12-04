Запуск Crew Dragon, Sony DualSense, трекер Covid-19 и другие инновации 2020 года по версии Popular Science Материал редакции
Научно-популярное издание ежегодно собирает сотню лучших продуктов и проектов в десяти категориях.
Безопасность
Гран-при: система уведомлений о контакте с больным Covid-19 от Apple и Google
Производители конкурирующих мобильных систем вместе разработали единую систему для всех смартфонов, которая отслеживает распространение коронавируса и предупреждает о возможном контакте с больным.
Она отправляет пинг по Bluetooth доступным устройствам в радиусе охвата. Если владелец телефона сообщил о положительном тесте на коронавирус, окружающим придет уведомление о возможном заражении с рекомендацией сдать тест.
Другие победители:
- Безопасный VPN для виртуальных рабочих мест WireGuard.
- Электронная почта Hey от Basecamp.
- Автоматическое размытие лиц в мессенджере Signal.
- Морские роботы для обезвреживания подводных мин Thales Group.
- Система обнаружения движения без камеры Linksys Aware от Belkin.
- Уведомление о содержимом буфера обмена в iOS 14.
- Приложение Team Awareness Kit для быстрого отслеживания членов пожарной бригады и мониторинга пожаров.
- Автономный военный транспорт Ripsaw M5 и сенсорная ИИ-система FLIR для беспилотников.
Устройства
Гран-при: видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080
В сентябре Nvidia представила новую линейку видеокарт для ПК, одной из которых стала RTX 3080: она стоит $699, на треть дешевле предыдущей модели, и более чем в два раза мощнее её.
Она позволяет играть в разрешении 4К с высокой частотой кадров там, где раньше это было невозможно, запускать VR-игры с частотой 120 кадров в секунду для плавной работы, а также рендерить видео или графику на 20% быстрее.
«Планка мощности графических чипов в 2020 году подскочила выше, чем за предыдущие несколько поколений», — отмечает Popular Science.
Другие победители:
- Magic Keyboard для Apple iPad.
- Камера Blackmagic Ursa Mini Pro 12k с записью видео в разрешении 12K (12 288 x 6480).
- Ноутбук Asus ROG Zephyrus 14.
- Беспроводная зарядка Apple MagSafe.
- Голосовое управление Android 11.
- Дисплей с адаптивной частотой от Samsung (от 10 до 120 FPS).
- Технология цветного экрана для электронных книг E Ink Kaleido.
- 49-дюймовый изогнутый монитор Samsung Odyssey C9.
- Ноутбук со складным экраном Lenovo ThinkPad X1 Fold.
- 360-градусная модульная камера Insta 360 One R.
Здоровье
Гран-при: экспресс-тест на коронавирус BinaxNow Covid-19 Ag Card от Abbott Laboratories
В августе 2020 года FDA выдала разрешение на использование экспресс-теста Abbott BinaxNow: он обнаруживает вирус Covid-19 за 15 минут по цене около $5 за тест. Для анализа не нужно специальное лабораторное оборудование.
Чтобы провести тест, врач открывает карточку размером с водительское удостоверение, добавляет несколько капель реагента и вставляет в неё тампон с мазком из носа.
За 15 минут на внешней стороне карточки проявятся две полоски — в случае положительного результата. Точность обнаружения вируса — 97,1%, точность отрицательного результата — 98,5%.
Другие победители:
- Ретиноидный крем от прыщей Galderma Aklief.
- Корректирующие линзы CooperVision MiSight One Day, которые замедляют рост близорукости.
- «Быстрый» инсулин Lyumjev от Eli Lilly and Company.
- «Умные» часы для обнаружения апноэ во сне ScanWatch от Withings
- Многоразовая маска N95 iMASC.
- Диагностический набор MedWand для удаленного сбора информации для врача.
- Портативный дефибриллятор HeartHero.
Аэрокосмическая отрасль
Гранд-при: марсоход Perseverance для поиска признаков жизни
30 июля NASA запустило ракету с однотонным марсоходом Perseverance, он приземлится на Марсе в феврале 2021 года.
Это первый марсоход, разработанный специально для поиска жизни на Марсе в прошлом и сейчас. Он очень похож на своего предшественника Curiosity, но функциональнее.
Лазер спектрометра SHERLOC будет сканировать горные породы на предмет биологических молекул. Информацию объединят с изображениями и другими данными системы визуализации PIXL, чтобы найти скопления аминокислот или липид, которые указывают на жизнь.
Полученные образцы робот сможет сохранить и доставить на Землю.
Другие победители:
- SpaceX Crew Dragon.
- Солнечная лаборатория Solar Orbiter.
- Космический транспортер MEV-1 для продления миссий спутников.
- Вертолёт Bell Eday.
- Сверхзвуковой самолёт Boom XB-1.
- Автопилот Garmin Autoland.
- Лоукостер частных рейсов Otto Aviation Celera 500L.
- «Умный» беспилотник Boeing Wingman.
- Самолёт Boeing 777X со складывающимися концами крыльев.
- Симулятор Microsoft Flight Simulator.
- Автоматизированная дозаправка в воздухе Airbus A3R.
Развлечения
Гран-при: геймпад Sony PlayStation 5 DualSense
Геймпад от PlayStation 5 улучшает ощущения от игрового процесса за счет тактильной обратной связи, динамика и адаптивных курков, которые пришли на замену вибромоторам других геймпадов, считает издание.
Например, игрок может ощутить напряжение при натягивании тетивы лука, «почувствовать» снег, гравий и камни в гоночных симуляторах или уникальную отдачу при стрельбе из оружия разных видов.
Другие победители:
- Движок Epic Unreal Engine 5.
- Чехол для охлаждения смартфона Razer Arctech Pro.
- Прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition.
- Саундбар Vizio Elevate.
- AR-игра Mario Cart Live.
- Наушники-вкладыши Ultimate Ears Fits с автоматической подгонкой под слуховой канал.
- Стриминговая студия Roland Go: Livecast.
- VR-шлем Oculus Quest 2.
- Игра Star Wars: Squadrons.
- Технология Quibi Turnstyle.
- Консоль Xbox Series X.
Инженерное дело
Гран-при: «молоко без коровы» от Perfect Day
Производство сливочного масла занимает третье место после производства говядины и баранины по выбросам углекислого газа, на пятом месте — сыр. Поэтому следующее поколение лабораторного выращивания животных продуктов животного связано с молоком.
Стартап Perfect Day синтезирует молоко, добавляя коровье ДНК в гриб Trichoderma reesei, искусственные микробы производят молочный белок, казеин и сыворотку. Их объединяют с водой, растительным жиром, витаминами и минералами — и получают молочные продукты вроде мороженого.
Другие победители:
- «Чистая» электростанция CopenHill от Bjarke Ingels Group.
- Искусственный бекон Atlast Food MyBacon.
- Сахарозаменитель Amyris Purecane.
- Технология протезирования Integrum Opra.
- Алгоритм Covariant Brain для работы на складах.
- Система оповещения о землетрясениях от Google для Android.
- «Умная» защита от падений и столкновений Luci для инвалидных колясок.
Дом
Гран-при: технология кровельной черепицы LayerLock от GAF с защитой от ураганов
Черепица LayerLock выдерживает сильный ветер, при котором обычная кровля улетает и разрушается крыша: элементы черепицы сплавливаются во время производства. Также крышу защищает герметик GAF между рядами черепицы, он плавится на солнце.
Другие победители:
- «Умный» кран Moen U.
- Невидимый «умный» замок Level Bolt.
- Держатель для губок с дозатором моющего средства Oxo.
- Вакуумный пылесос Raycop Omni Air UV +.
- Увлажнитель и очиститель воздуха Dyson Pure Humidify + Cool Cryptomic.
- Вешалка для картин 3M Claw.
- Портативная плита Solo Stove Gril.
Автомобили
Гран-при: подушка безопасности Acura TLX 2021
Обычная подушка безопасности во время аварии надувается в воздушный шар. Из-за этого голова может соскользнуть, и пассажир получит смертельную травму. Подушка TLX больше похожа на перчатку: после удара надуваются сразу три камеры, две из которых расширяются, чтобы «поймать» голову, как мяч.
Амортизация происходит быстрее, и голова удерживается и не смещается с центра. Таким образом снижается сила удара. Honda, материнская компания Acura, согласилась лицензировать технологию сторонним автопроизводителям.
Другие победители:
- Внедорожник Ford Bronco 2021.
- Спальное место для автомобилей BMW ZeroG Lounger.
- Модульная система для багажника на крыше ARB.
- Система поглощения звуков Nissan.
- «Умная» звуковая система Harman.
- «Доступные» лидары Velodyne Velabit.
- Электромобиль Lucid Motors Air.
- Круиз-контроль для мотоциклов Ducati Multistrada V4.
- Меняющий форму электромотоцикл Damon Hypersport.
- Защитное стекло Aeroscreen от Red Bull и Indycar.
- Прозрачный солнцезащитный козырёк Bosch.
Личная гигиена
Гран-при: Unspun — индивидуальное производство джинсов с помощью 3D-сканирования
Стартап предлагает уменьшить перепроизводство джинсов, связанное с «быстрой модой». Он использует технологию 3D-сканирования для производства джинсов уникального кроя с помощью смартфона.
Клиенты выбирают параметры, создают виртуальный манекен и «накладывают» на него цифровые штаны с индивидуальным узором. Изделие производят и отправляют покупателю.
Другие победители:
- 3D-принтер для макияжа Mink.
- Портативный тренер для медитации Core.
- «Умный» тренажер для силовых тренировок The Tempo Studio.
- Зубная щётка Oral-B iO Series 9.
- Очки Stoggles с защитой от солнца, синего света и тумана.
- Аппликатор Guide Wand для макияжа.
- Универсальный крем для ухода за локонами Prose.
- Сыворотка P&G Opte Precision Skincare.
- «Умная» система для колыбелей Pampers Lumi Smart Sleep System.
Спорт и активный отдых
Гран-при: синтетический утеплитель PrimaLoft Pure
PrimaLoft изобрела новый способ создания пуха без использования печей на угле и газу: полиэстер превращается в комки, перемещаясь по конвейеру, где на него воздействует не тепло, а потоки воздуха.
Производство идет дольше, но окупается за счет экологичности: новая технология выделяет на 48% меньше углекислого газа, отмечают создатели.
Другие победители:
- Бутылка для воды Nalgene Sustain из переработанного пластика.
- Большие рюкзаки Gregory.
- Куртка Columbia Omni-Heat Black Dot, поглощающая тепло.
- Налобный фонарь Petzl IKO Core.
- Клюшка для гольфа Callaway Mavrik с титановым покрытием.
- Клапаны для матрасов Therm-a-Rest Winglock и Twinlock.
- Спальный мешок Big Agnes Torchlight.
- Телескоп Celestron StarSense Explorer с технологией точного определения местоположения и поиска космических объектов.
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