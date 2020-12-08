Будущее
Евгения Евсеева
946

Starlink от SpaceX получит $885 млн от властей США для обеспечения спутниковым интернетом сельской местности Материал редакции

Инвестиции позволят компании получить несколько миллионов абонентов, считает TechCrunch.

15 комментариев
В закладки

Федеральная комиссия по связи США опубликовала результаты распределения первых инвестиций от Фонда возможностей развития цифровых технологий в сельских районах, пишет TechCrunch. В том числе $885 млн инвестиций получит Starlink от SpaceX.

Общая сумма аукциона составила $9,2 млрд, всего инвестиции получили 180 компаний. Они должны в течение 10 лет обеспечить 5,2 млн домов и предприятий высокоскоростным широкополосным интернетом. Скорость интернета должна быть от 20 Мбит/сек до 100 Мбит/сек.

Во время первой фазы провайдеры должны обеспечить интернет в регионах, где он недоступен. Вторая фаза охватит регионы, которые обслуживаются частично — в них есть один поставщик интернета, но нет конкуренции.

Согласно условиям финансирования, Starlink должен обеспечить надёжное подключение к интернету. По мнению издания, инвестиции помогут Starlink развиваться, а к тому моменту, когда инвестиции закончатся, у поставщика спутникового интернета будет несколько миллионов абонентов.

До сих пор у Starlink были только небольшие тестовые группы, отмечает TechCrunch. В октябре 2020 года бета-тестеры Starlink получили официальные приглашения для тестирования спутникового интернета. Комплект оборудования обойдется пользователям в $499. Месячная подписка — $99.

К сентябрю 2020 года SpaceX запустила 700 спутников. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников, а для «приемлемого» — 720, говорил Маск.

SpaceX рассказала о результатах тестов Starlink…
Но для обещанной гигабитной скорости компании нужно больше спутников на орбите.
vc.ru

#новость #starlink #spacex

Евгения Евсеева
+2187
7
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","starlink","spacex"], "comments": 15, "likes": 5, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 185105, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 08 Dec 2020 13:50:34 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Airat Kafman

8

А где-то за океаном Рогозин получит 1,5 трлн на свой Стырьлинк, а должен получить лопатой по еbalu

Ответить

Airat Kafman

Airat
1

Стало интересно - кто мне ставит дизы. Оказалось - это эксперты в космической отрасли. 

Ответить

Андрей Гофманн

Airat
1

ебать, ты несогласного нашел, держи в курсе

Ответить

Олег Джантемиров

Airat
0

Надо понимать, что Вы эксперт в космической отрасли? В какой именно её части?

Ответить

Airat Kafman

Олег
1

Нет. Я обычный человек, который знает, что не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что Роскосмос творит дичь, разбазаривая, заработанный непосильным трудом, задел в космической отрасли, созданный на нехилую часть бюджета СССР.

Ну и многие тут понимают, что указанный в статье Старлинк нам не видать как своих ушей, так как он противоречит "Изоляции русского народа от интернета", за которой так долго нагибалась Минкомсвязь.

Ответить

Yan Varskii

Airat
0

😂

Ответить

Maxim Rebitsky

Airat
0

Ахахахахахаха

Ответить

Vasiliy coconut

0

Бывал я много раз в селе в сша . Едешь в горах
На машине и везде 4g . Был сильно удивлён

Ответить

Nikolay Kapustin

Vasiliy
1

На интерстейтах почти везде да. Но если свернуть в глубинку, но далеко не фааакт.

Ответить

Vasiliy coconut

Nikolay
0

Ну мы ехали из Орегона в горах в строну калифорнии , везде 4г

Ответить

Юрий Глотов

Vasiliy
0
Ответить

Vasiliy coconut

Юрий
1

В запое братан ? Пора выходить

Ответить

Вася Пражкин

0

Автор постоянно путает субсидии и инвестиции. Я, конечно, уверен, что эксперты VC уже разобрались, поржали до слез и махнули рукой, но как, блять, так можно писать статьи, это ж кардинально меняет суть?

Ответить

Max A. Glukhov

Вася
0

Ну нигде не написано, что эти деньги нужно возвращать или отдавать долю компании. Похоже больше на гос.субсидию как бэ...

Ответить

Syzygy

Max
0

Это и есть субсидии, но автор почему-то посчитал её инвестицией.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Как вывести кофейню на самоокупаемость
ITI Capital
Подписан
Отписаться
Кто и как зарабатывает на бирже
Если у вас нет большого опыта инвестиций, то вы вряд ли понимаете, как устроена биржа, для кого и как она работает. Воз…
0
Microsoft
Подписан
Отписаться
Фишинговая атака на сотрудников vc.ru прошла успешно
Эксперимент Microsoft и редакции.
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Airat Kafman
за день
Запускаю Яндекс.Еду на эмуляторе на компе с Windows XP и Celeron. Яндекс мне еще доплачивает.
«Яндекс» повышает цену в своих сервисах на iPhone
Sergei Tikson
за неделю
Было бы куда круче, если бы Жорж Милославский в 2020 решил узнать судьбу своего сберегательного вклада открытого в 1973.
«Храните деньги в сберегательной кассе»: «Сбер» снял в рекламе deepfake-копию Жоржа Милославского из «Ивана Васильевича»

Комментарии

Артём Князев

Сервис Samsung признал…

Vladislav Stan

Путин подписал закон об…

Ренат Смольный

BlaBlaCar в России сделает…

Airat Kafman

Путин подписал закон об…

Дмитрий Горбачёв

7 простых техник телефонного…

Артём Князев

Сервис Samsung признал…

Denis Smirnov

«Сбер» и Microsoft научили…

Mike Kosulin

Сервис Samsung признал…

Антон Левин

Ценообразование услуг…

Дмитрий Теплов

Путин подписал закон об…

Igor Tarasov

Ценообразование услуг…

Airat Kafman

Google запустила подписку на…

Syzygy

Starlink от SpaceX получит $885…

Василий Вахтин

«Удар хуже локдауна»: владелец…

Igor Tarasov

Ценообразование услуг…

Антон Левин

Ценообразование услуг…

Кирилл Фролов

Советы бизнесу: как заполнять…

Konstantin Meleshkin

Почему программа лояльности…

Mike Kosulin

Сервис Samsung признал…

Артём Князев

Сервис Samsung признал…
null