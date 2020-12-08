Starlink от SpaceX получит $885 млн от властей США для обеспечения спутниковым интернетом сельской местности Материал редакции
Инвестиции позволят компании получить несколько миллионов абонентов, считает TechCrunch.
Федеральная комиссия по связи США опубликовала результаты распределения первых инвестиций от Фонда возможностей развития цифровых технологий в сельских районах, пишет TechCrunch. В том числе $885 млн инвестиций получит Starlink от SpaceX.
Общая сумма аукциона составила $9,2 млрд, всего инвестиции получили 180 компаний. Они должны в течение 10 лет обеспечить 5,2 млн домов и предприятий высокоскоростным широкополосным интернетом. Скорость интернета должна быть от 20 Мбит/сек до 100 Мбит/сек.
Во время первой фазы провайдеры должны обеспечить интернет в регионах, где он недоступен. Вторая фаза охватит регионы, которые обслуживаются частично — в них есть один поставщик интернета, но нет конкуренции.
Согласно условиям финансирования, Starlink должен обеспечить надёжное подключение к интернету. По мнению издания, инвестиции помогут Starlink развиваться, а к тому моменту, когда инвестиции закончатся, у поставщика спутникового интернета будет несколько миллионов абонентов.
До сих пор у Starlink были только небольшие тестовые группы, отмечает TechCrunch. В октябре 2020 года бета-тестеры Starlink получили официальные приглашения для тестирования спутникового интернета. Комплект оборудования обойдется пользователям в $499. Месячная подписка — $99.
К сентябрю 2020 года SpaceX запустила 700 спутников. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников, а для «приемлемого» — 720, говорил Маск.
А где-то за океаном Рогозин получит 1,5 трлн на свой Стырьлинк, а должен получить лопатой по еbalu
Стало интересно - кто мне ставит дизы. Оказалось - это эксперты в космической отрасли.
Надо понимать, что Вы эксперт в космической отрасли? В какой именно её части?
Нет. Я обычный человек, который знает, что не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что Роскосмос творит дичь, разбазаривая, заработанный непосильным трудом, задел в космической отрасли, созданный на нехилую часть бюджета СССР.
Ну и многие тут понимают, что указанный в статье Старлинк нам не видать как своих ушей, так как он противоречит "Изоляции русского народа от интернета", за которой так долго нагибалась Минкомсвязь.
Бывал я много раз в селе в сша . Едешь в горах
На машине и везде 4g . Был сильно удивлён
На интерстейтах почти везде да. Но если свернуть в глубинку, но далеко не фааакт.
Автор постоянно путает субсидии и инвестиции. Я, конечно, уверен, что эксперты VC уже разобрались, поржали до слез и махнули рукой, но как, блять, так можно писать статьи, это ж кардинально меняет суть?
Ну нигде не написано, что эти деньги нужно возвращать или отдавать долю компании. Похоже больше на гос.субсидию как бэ...
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