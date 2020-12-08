Инвестиции позволят компании получить несколько миллионов абонентов, считает TechCrunch.

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Федеральная комиссия по связи США опубликовала результаты распределения первых инвестиций от Фонда возможностей развития цифровых технологий в сельских районах, пишет TechCrunch. В том числе $885 млн инвестиций получит Starlink от SpaceX.

Общая сумма аукциона составила $9,2 млрд, всего инвестиции получили 180 компаний. Они должны в течение 10 лет обеспечить 5,2 млн домов и предприятий высокоскоростным широкополосным интернетом. Скорость интернета должна быть от 20 Мбит/сек до 100 Мбит/сек.

Во время первой фазы провайдеры должны обеспечить интернет в регионах, где он недоступен. Вторая фаза охватит регионы, которые обслуживаются частично — в них есть один поставщик интернета, но нет конкуренции.

Согласно условиям финансирования, Starlink должен обеспечить надёжное подключение к интернету. По мнению издания, инвестиции помогут Starlink развиваться, а к тому моменту, когда инвестиции закончатся, у поставщика спутникового интернета будет несколько миллионов абонентов.

До сих пор у Starlink были только небольшие тестовые группы, отмечает TechCrunch. В октябре 2020 года бета-тестеры Starlink получили официальные приглашения для тестирования спутникового интернета. Комплект оборудования обойдется пользователям в $499. Месячная подписка — $99.