Аренда мозга, бизнес в «облаке», дизайн детей: где скрываются ниши на триллион долларов Материал редакции
Угадывают подписчики Сэма Альтмана из Y Combinator.
Американский предприниматель Сэм Альтман, который был президентом акселератора Y Combinator и сейчас возглавляет OpenAI, предложил своим подписчикам игру: представить, какие незаметные или несуществующие сейчас рынки вырастут до триллиона долларов в через 10-20 лет.
Приводим наиболее интересные примеры из треда, которые не включают в себя популярные варианты вроде «виртуальной реальности», «квантовых компьютеров» и криптовалют. Обсуждение целиком можно почитать по клику на первый твит.
Виртуальные партнёры
Творчество, которое заполнит скуку
Модульные дома
Межпланетная логистика
Печать еды
Аренда мозга и защита от вторжений
Сеть центров с роботами для сложных задач
Генная модификация
Персональный ИИ-помощник и биохакинг
Сервисы для жизни в нескольких странах
Аренда, а не покупка вещей
ИИ-копирайтинг
«Облачные» компании
И, конечно же
Мозг хомо сапиенса уменьшается последние 10 тыс. лет, но IQ может падать ещё быстрее, буквально по годам.
Короче, появится соцсеть типа Тик-Тока, но ещё тупее. Вообще без текста (только картинки) и без членораздельной речи. Юзеры будут просто орать на камеру: "Ээээээээээээ". И эта соцсеть будет дороже всё остальное, чем Эпл, Гугл и Майрософт вместе взятые. Никто не будет понимать почему так происходит, но это будет вершиной развития человечества.
в Idiocracy все уже предсказано
Тру. На Ютюбе большинство каментов к Idiocracy примерно такое: What a great/scary documentary!
Следующим шагом будет соц.сеть для дошкольников, а потом для младенцев. Текста там действительно не будет. Зато алгоритм генерации и подбора контента будет настолько идеален, что дети будут переставать плакать и приставать к родителям, а это дорогого стоит.
Уже есть "Лайк Настя", надолго хватает....
"Философия, сторителлинг, фикшн и в целом креативные проекты. Нынешняя идея «работы» не выживет, мало кто будет ей заниматься. А раз появится больше времени — то будет больше времени на другие вещи."
Зумеры изобрели коммунизм!
По-вашему, коммунизм - антагонист работе? ))
представим ситуацию, что все смогут заниматься бизнесом из-за базового дохода...тогда чтобы заниматься бизнесом придется либо делать его настолько сложным, чтобы другие не могли одновременно с твоим бизнесом им заниматься, иначе маржинальность будет стремиться к нулю и им не будет смысл заниматься. И опять все это станет уделом избранных, а остальные так и будут в своем говне возиться.
Дизайнеры детей
Не дизайнеры детей, а дизайнерские дети (с искусственными улучшениями генома).
Modular housing is due for a 25x explosion.
сколько уж лет и технологий эта тема пытается взлететь и все никак. Может это и будущее, но совсем удаленное. Да и как-то в картинки футурологов с очевидным перенаселением и централизацией элит никак не укладывающееся
Изменение поведения (ПО+ образование + психология+ нейробиология+ генетика+ big data) вот что станет триллионным рынком. Если не станет то нам всем п*зд*ц.
Почти всё мимо ))
ну почему, проектирование генома своего ребенка очень перспективная область
и конечно отрасль на триллион долларов это бессмертие
хотя все это на лет 100 в будущее, никак не 10-20
Слово "почти" вы не прочитали?
Бессмертие вполне реально через лет 20-40, если ускорение развития технологий пойдет такими же темпами. Уже сейчас технология CRISPR позволяет редактировать гены очень точно, уже сейчас известны бессмертные виды животных, осталось это соединить и применить к геному homo sapiens. И да, это триллионы
херня, всего ничего добавить в ген человека белок кодирующий количество делений, побороть рак одновременно с этим. Там осталось совсем немного присоединить к башке человека ИИ, чтобы чуток продвинуться.
Ошибка всех этих гипотез в том, что они ставят человека в центр событий: еда для человека, философия для человека, здоровье человека, ещё что-то там для человека и т.д.
Первый, кто получит доступ к интеграции мозга с ИИ-возможностями, уберёт человека из центра мышления за счёт рационализации многих процессов.
То есть компульсивных человеческих порывов, типа "поесть повкуснее" – уже не будет в будущем. Человек станет чем-то вроде "носителя" для ИИ, не более :-)
Убрав человека из центра событий , какова по вашему будет цель и направление деятельности?
Давайте перед ответом на этот вопрос я скажу, что человек перейдёт в эту стадию интеграции не предполагая всех возможных последствий. Это что-то типа изобретения атомной бомбы – может уничтожить всех, но её всё равно изобрели.
Что касается вопроса, ответ будет зависеть от глубины предиктивного анализа, который будет делать этот ИИ. Например, целью может стать выпиливание человека с Земли как вредителя.
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