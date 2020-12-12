Будущее
Андрей Фролов

Аренда мозга, бизнес в «облаке», дизайн детей: где скрываются ниши на триллион долларов Материал редакции

Угадывают подписчики Сэма Альтмана из Y Combinator.

23 комментария
5567 просмотров

Американский предприниматель Сэм Альтман, который был президентом акселератора Y Combinator и сейчас возглавляет OpenAI, предложил своим подписчикам игру: представить, какие незаметные или несуществующие сейчас рынки вырастут до триллиона долларов в через 10-20 лет.

Sam Altman @sama
Fun game: what tiny/nonexistent markets today will be trillion dollar markets in 10-20 years?

Приводим наиболее интересные примеры из треда, которые не включают в себя популярные варианты вроде «виртуальной реальности», «квантовых компьютеров» и криптовалют. Обсуждение целиком можно почитать по клику на первый твит.

Виртуальные партнёры

Suhail @Suhail
@sama Falling romantically in love with something digital and artificial but extremely realistic.
Романтические отношения с чем-то цифровым, но невероятно реалистичным.
Кадр из фильма «Она» с Хоакином Фениксом

Творчество, которое заполнит скуку

Asa Fitch @asafitch
@sama Philosophy, storytelling, fiction, creative pursuits in general. The current idea of work will recede. Fewer people will need to do any work, and those who do will need to do less of it. More spare time == more emphasis on other things.
Философия, сторителлинг, фикшн и в целом креативные проекты. Нынешняя идея «работы» не выживет, мало кто будет ей заниматься. А раз появится больше времени — то будет больше времени на другие вещи.

Модульные дома

Brian Bakerman @BrianBakerman
@sama Modular housing is due for a 25x explosion. Stagnating construction productivity, inflection point for robotic automation, pent up housing demand, etc. Easy to imagine it going from 2-3% to 50% of residential market (roughly 500B/year industry at that point, 1T with inflation)
Модульные дома — легко представить, как это направление вырастет с 2-3% до 50% рынка частного жилья.

Межпланетная логистика

Keith Lynn @lynnastyie
@sama All of them after the dollar hits hyperinflation*.

Oh and interplanetary logistics, because the cost will be out of this world...ba-dum-tish 😁

*was kidding before I started typing that but 🤷🏻‍♂
Межпланетная логистика, она будет стоить как крыло звездолёта... (бадум-тс). Шутил, когда начал это писать, но теперь даже и не знаю.

Печать еды

rbistolfi @rbistolfi
@sama Food printing. You will have a device stuffed with ingredients, and it will prepare and cook dishes for you using online recipes.
Печать еды. Понадобится устройство, которое по полученным ингридиентам приготовит еду по онлайн-рецепту. Можно интегрировать с системами мониторинга здоровья и маркетплейсами рецептов, где повара смогут продавать свои идеи.

Аренда мозга и защита от вторжений

Vybhav Ramachandran @vybhavram
@sama When our brains get linked to one another (through neuralink, etc.), we will all need

1) A new data network to handle exponential increase in traffic
2) Personal firewalls to prevent unauthorized access
3) A marketplace for IQ - "Rent a physicist's brain for 10 minutes for $x"
Когда наши мозги смогут подключаться друг к другу, нам понадобятся: новая сеть, которая сможет выдержать такой трафик, персональный файервол и маркетплейс знаний с услугами вроде «одолжи мозг специалиста на 10 минут за деньги».

Сеть центров с роботами для сложных задач

Justin Grant @justingrantjg
@sama B2B remote-controlled robots, e.g. for HVAC repair or cell tower upgrades. As robot tech improves, more risky/costly/distant/time-consuming on-site work can be done by bots drone-delivered from local warehouses but controlled by remote VR operators anywhere on Earth.
Роботы для бизнеса с дистанционным управлением. Они могут брать на себя рискованную или сложнодоступную работу, выезжая с локального склада, а операторы смогут управлять ими из любой точки планеты.

Генная модификация

Kunal Shah @kunalb11
@sama Designer babies.
«Дизайнерские» (то есть спроектированные) дети
James Wang @jwangARK
@sama DNA synthesis
Синтез ДНК

Персональный ИИ-помощник и биохакинг

Jonathan Bellack 🇺🇸 @jbellack
@sama Personal ML models that run locally on your devices and adapt to your life over decades to optimize everything from food and exercise to relationship and career guidance. Rich parents will sign up their kids ever younger, hoping that more data earlier will give an edge as adults.
Персональные модели машинного обучения, которые будут работать внутри персональных устройств и оптимизировать жизнь — от еды и занятий до отношений и карьеры. Богатые родители смогут зарегистрировать своих детей, рассчитывая на то, что больший объём данных поможет в будущем.
Mehdi Yacoubi @Mehdiyac
@sama Health optimization, personalized medicine, biohacking.
Оптимизация здоровья, персональная медицина и биохакинг

Сервисы для жизни в нескольких странах

Nikhil Mulani @nikhilmulani
@sama With rapidly increasing migration rates: tools & organizations that help you manage living in more than one country (citizenship status, taxes, etc). With increased automation, truly personal attention will come at a premium: coaching & mentorship in all areas of life.
Учитывая рост миграции, понадобятся инструменты и организации, которые помогут жить более чем в одной стране, помогая с гражданством, налогами и прочим. Посреди растущей автоматизации премиальной услугой станет личное внимание — коучинг и менторство по всем сферам жизни.

Аренда, а не покупка вещей

Garrett Scott 🕳 @thegarrettscott
@sama Short term object rental powered by autonomous logistics.
Краткосрочная аренда вещей работающая на основе автоматизированной логистики

ИИ-копирайтинг

Peter Kim @Peter_1_1
@sama GPT 3 powered ghost writing / copy writing. Will cover everything from content marketing for SaaS companies to (perhaps eventually) journalism, substacks, blogs and maybe even long form books
«Копирайтинг» на основе генераторов текста GPT-3. Закроет собой всё — от контент-маркетинга для компаний до, возможно, журналистики, блогов, рассылок или даже книг.

«Облачные» компании

Oliver Emberton @oliveremberton
@sama Business as a service. Spin up an entire company, staff, contracts, bank accounts, as easily as deploying to AWS.
«Бизнес как сервис». Можно «нанять» целую компанию со штатом, контрактами и счетами, так же просто, как развернуть облачные серверы в AWS.

И, конечно же

Nitin Aggarwal @GeekyNitin
@sama Talking about trillion dollar markets will be a, uhm, trillion dollar market.
Обсуждение рынков на триллион будет, кхм, рынком на триллион.

#прогнозы

23 комментария
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23 комментария Накачай стартап
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Пирожок с мясом

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Мозг хомо сапиенса уменьшается последние 10 тыс. лет, но IQ может падать ещё быстрее, буквально по годам.

Короче, появится соцсеть типа Тик-Тока, но ещё тупее. Вообще без текста (только картинки) и без членораздельной речи. Юзеры будут просто орать на камеру: "Ээээээээээээ". И эта соцсеть будет дороже всё остальное, чем Эпл, Гугл и Майрософт вместе взятые. Никто не будет понимать почему так происходит, но это будет вершиной развития человечества.

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Shlomo Goldenberg

Пирожок
4

в Idiocracy все уже предсказано

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Giant Schlong

Shlomo
1

Тру. На Ютюбе большинство каментов к Idiocracy примерно такое: What a great/scary documentary!

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Shlomo

Giant
0

я за несколько лет до Idiocracy рассказ написал, на удаве должен лежать до сих пор, там такие же предсказания, в общем. хватило пары месяцев жизни в Лос Анджелесе чтобы понять куда мир катится

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Goddard Targarten

Пирожок
2

Следующим шагом будет соц.сеть для дошкольников, а потом для младенцев. Текста там действительно не будет. Зато алгоритм генерации и подбора контента будет настолько идеален, что дети будут переставать плакать и приставать к родителям, а это дорогого стоит.

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Andrei Medvedev

Goddard
1

Уже есть "Лайк Настя", надолго хватает....

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max smirnoff

Andrei
1

олды собрались побрюзжать ))

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Vasilii Kulev

3

"Философия, сторителлинг, фикшн и в целом креативные проекты. Нынешняя идея «работы» не выживет, мало кто будет ей заниматься. А раз появится больше времени — то будет больше времени на другие вещи."

Зумеры изобрели коммунизм!

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max smirnoff

Vasilii
0

По-вашему, коммунизм - антагонист работе? ))

Ответить

Nick Chernykh

max
0

представим ситуацию, что все смогут заниматься бизнесом из-за базового дохода...тогда чтобы заниматься бизнесом придется либо делать его настолько сложным, чтобы другие не могли одновременно с твоим бизнесом им заниматься, иначе маржинальность будет стремиться к нулю и им не будет смысл заниматься. И опять все это станет уделом избранных, а остальные так и будут в своем говне возиться. 

Ответить

Дмитрий Стрельников

2

Дизайнеры детей

Не дизайнеры детей, а дизайнерские дети (с искусственными улучшениями генома).

Ответить

Ed Lee

Дмитрий
0

Тогда задизайненые дети

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Viktor Kutolkin

2

Modular housing is due for a 25x explosion.

сколько уж лет и технологий эта тема пытается взлететь и все никак. Может это и будущее, но совсем удаленное. Да и как-то в картинки футурологов с очевидным перенаселением и централизацией элит никак не укладывающееся

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Евгений Савойский

1

Изменение поведения (ПО+ образование + психология+ нейробиология+ генетика+ big data)  вот что станет триллионным рынком. Если не станет то нам всем п*зд*ц. 

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Alek Plotnikov

0

«Графа Монте-Кристо»  я  детстве асилил на 25 %, в зрелом возрасте на 50 %

Ответить

Alek Plotnikov

0

В детстве был ещё Воронцов-Вельявинов

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max smirnoff

0

Почти всё мимо ))

Ответить

Mikhail Che

max
0

ну почему, проектирование генома своего ребенка очень перспективная область
и конечно отрасль на триллион долларов это бессмертие
хотя все это на лет 100 в будущее, никак не 10-20

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max smirnoff

Mikhail
0

Слово "почти" вы не прочитали?

Бессмертие вполне реально через лет 20-40, если ускорение развития технологий пойдет такими же темпами. Уже сейчас технология CRISPR позволяет редактировать гены очень точно, уже сейчас известны бессмертные виды животных, осталось это соединить и применить к геному homo sapiens. И да, это триллионы

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Nick Chernykh

max
0

херня, всего ничего добавить в ген человека белок кодирующий количество делений, побороть рак одновременно с этим. Там осталось совсем немного присоединить к башке человека ИИ, чтобы чуток продвинуться. 

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Pavel Ivanov

0

Ошибка всех этих гипотез в том, что они ставят человека в центр событий: еда для человека, философия для человека, здоровье человека, ещё что-то там для человека и т.д.

Первый, кто получит доступ к интеграции мозга с ИИ-возможностями, уберёт человека из центра мышления за счёт рационализации многих процессов.

То есть компульсивных человеческих порывов, типа "поесть повкуснее" – уже не будет в будущем. Человек станет чем-то вроде "носителя" для ИИ, не более :-)

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Евгений Савойский

Pavel
0

Убрав человека из центра  событий  , какова по вашему будет цель и направление деятельности?

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Pavel Ivanov

Евгений
0

Давайте перед ответом на этот вопрос я скажу, что человек перейдёт в эту стадию интеграции не предполагая всех возможных последствий. Это что-то типа изобретения атомной бомбы – может уничтожить всех, но её всё равно изобрели.

Что касается вопроса, ответ будет зависеть от глубины предиктивного анализа, который будет делать этот ИИ. Например, целью может стать выпиливание человека с Земли как вредителя.

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