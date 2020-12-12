Угадывают подписчики Сэма Альтмана из Y Combinator.

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Американский предприниматель Сэм Альтман, который был президентом акселератора Y Combinator и сейчас возглавляет OpenAI, предложил своим подписчикам игру: представить, какие незаметные или несуществующие сейчас рынки вырастут до триллиона долларов в через 10-20 лет.

Sam Altman @sama Fun game: what tiny/nonexistent markets today will be trillion dollar markets in 10-20 years?

Приводим наиболее интересные примеры из треда, которые не включают в себя популярные варианты вроде «виртуальной реальности», «квантовых компьютеров» и криптовалют. Обсуждение целиком можно почитать по клику на первый твит.

Виртуальные партнёры

Suhail @Suhail @sama Falling romantically in love with something digital and artificial but extremely realistic. Романтические отношения с чем-то цифровым, но невероятно реалистичным.

Кадр из фильма «Она» с Хоакином Фениксом

Творчество, которое заполнит скуку

Asa Fitch @asafitch @sama Philosophy, storytelling, fiction, creative pursuits in general. The current idea of work will recede. Fewer people will need to do any work, and those who do will need to do less of it. More spare time == more emphasis on other things. Философия, сторителлинг, фикшн и в целом креативные проекты. Нынешняя идея «работы» не выживет, мало кто будет ей заниматься. А раз появится больше времени — то будет больше времени на другие вещи.

Модульные дома

Brian Bakerman @BrianBakerman @sama Modular housing is due for a 25x explosion. Stagnating construction productivity, inflection point for robotic automation, pent up housing demand, etc. Easy to imagine it going from 2-3% to 50% of residential market (roughly 500B/year industry at that point, 1T with inflation) Модульные дома — легко представить, как это направление вырастет с 2-3% до 50% рынка частного жилья.

Межпланетная логистика

Keith Lynn @lynnastyie



Oh and interplanetary logistics, because the cost will be out of this world...ba-dum-tish 😁



*was kidding before I started typing that but 🤷🏻‍♂ @sama All of them after the dollar hits hyperinflation*.Oh and interplanetary logistics, because the cost will be out of this world...ba-dum-tish 😁*was kidding before I started typing that but 🤷🏻‍♂ Межпланетная логистика, она будет стоить как крыло звездолёта... (бадум-тс). Шутил, когда начал это писать, но теперь даже и не знаю.

Печать еды

rbistolfi @rbistolfi @sama Food printing. You will have a device stuffed with ingredients, and it will prepare and cook dishes for you using online recipes. Печать еды. Понадобится устройство, которое по полученным ингридиентам приготовит еду по онлайн-рецепту. Можно интегрировать с системами мониторинга здоровья и маркетплейсами рецептов, где повара смогут продавать свои идеи.

Аренда мозга и защита от вторжений

Vybhav Ramachandran @vybhavram



1) A new data network to handle exponential increase in traffic

2) Personal firewalls to prevent unauthorized access

3) A marketplace for IQ - "Rent a physicist's brain for 10 minutes for $x" @sama When our brains get linked to one another (through neuralink, etc.), we will all need1) A new data network to handle exponential increase in traffic2) Personal firewalls to prevent unauthorized access3) A marketplace for IQ - "Rent a physicist's brain for 10 minutes for $x" Когда наши мозги смогут подключаться друг к другу, нам понадобятся: новая сеть, которая сможет выдержать такой трафик, персональный файервол и маркетплейс знаний с услугами вроде «одолжи мозг специалиста на 10 минут за деньги».

Сеть центров с роботами для сложных задач

Justin Grant @justingrantjg @sama B2B remote-controlled robots, e.g. for HVAC repair or cell tower upgrades. As robot tech improves, more risky/costly/distant/time-consuming on-site work can be done by bots drone-delivered from local warehouses but controlled by remote VR operators anywhere on Earth. Роботы для бизнеса с дистанционным управлением. Они могут брать на себя рискованную или сложнодоступную работу, выезжая с локального склада, а операторы смогут управлять ими из любой точки планеты.

Генная модификация

Персональный ИИ-помощник и биохакинг

Jonathan Bellack 🇺🇸 @jbellack @sama Personal ML models that run locally on your devices and adapt to your life over decades to optimize everything from food and exercise to relationship and career guidance. Rich parents will sign up their kids ever younger, hoping that more data earlier will give an edge as adults. Персональные модели машинного обучения, которые будут работать внутри персональных устройств и оптимизировать жизнь — от еды и занятий до отношений и карьеры. Богатые родители смогут зарегистрировать своих детей, рассчитывая на то, что больший объём данных поможет в будущем.

Сервисы для жизни в нескольких странах

Nikhil Mulani @nikhilmulani @sama With rapidly increasing migration rates: tools & organizations that help you manage living in more than one country (citizenship status, taxes, etc). With increased automation, truly personal attention will come at a premium: coaching & mentorship in all areas of life. Учитывая рост миграции, понадобятся инструменты и организации, которые помогут жить более чем в одной стране, помогая с гражданством, налогами и прочим. Посреди растущей автоматизации премиальной услугой станет личное внимание — коучинг и менторство по всем сферам жизни.

Аренда, а не покупка вещей

ИИ-копирайтинг

Peter Kim @Peter_1_1 @sama GPT 3 powered ghost writing / copy writing. Will cover everything from content marketing for SaaS companies to (perhaps eventually) journalism, substacks, blogs and maybe even long form books «Копирайтинг» на основе генераторов текста GPT-3. Закроет собой всё — от контент-маркетинга для компаний до, возможно, журналистики, блогов, рассылок или даже книг.

«Облачные» компании

Oliver Emberton @oliveremberton @sama Business as a service. Spin up an entire company, staff, contracts, bank accounts, as easily as deploying to AWS. «Бизнес как сервис». Можно «нанять» целую компанию со штатом, контрактами и счетами, так же просто, как развернуть облачные серверы в AWS.

И, конечно же