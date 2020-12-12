Аренда мозга, бизнес в «облаке», дизайнеры детей: где скрываются ниши на триллион долларов Материал редакции
Угадывают подписчики Сэма Альтмана из Y Combinator.
Американский предприниматель Сэм Альтман, который был президентом акселератора Y Combinator и сейчас возглавляет OpenAI, предложил своим подписчикам игру: представить, какие незаметные или несуществующие сейчас рынки вырастут до триллиона долларов в через 10-20 лет.
Приводим наиболее интересные примеры из треда, которые не включают в себя популярные варианты вроде «виртуальной реальности», «квантовых компьютеров» и криптовалют. Обсуждение целиком можно почитать по клику на первый твит.
Виртуальные партнёры
Творчество, которое заполнит скуку
Модульные дома
Межпланетная логистика
Печать еды
Аренда мозга и защита от вторжений
Сеть центров с роботами для сложных задач
Генная модификация
Персональный ИИ-помощник и биохакинг
Сервисы для жизни в нескольких странах
Аренда, а не покупка вещей
ИИ-копирайтинг
«Облачные» компании
И, конечно же
Мозг хомо сапиенса уменьшается последние 10 тыс. лет, но IQ может падать ещё быстрее, буквально по годам.
Короче, появится соцсеть типа Тик-Тока, но ещё тупее. Вообще без текста (только картинки) и без членораздельной речи. Юзеры будут просто орать на камеру: "Ээээээээээээ". И эта соцсеть будет дороже всё остальное, чем Эпл, Гугл и Майрософт вместе взятые. Никто не будет понимать почему так происходит, но это будет вершиной развития человечества.
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