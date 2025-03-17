Alphabet выделила в отдельную компанию Taara — проект по передаче интернета с помощью лазеров

Так компания надеется ускорить его развитие.Исчточник: Taara Alphabet сохранит в компании миноритарную долю, пишет Financial Times. Вместе с этим Taara привлекла инвестиции от Series X Capital — но сумма и другие детали сделки неизвестны.В Alphabet объяснили, что «для многих проектов есть преимущество в том, чтобы выйти за переделы компании». Так они смогут найти стратегических инвесторов и быстро масштабироваться.Taara — это проект по передаче интернета с помощью лазеров. Они передают сигнал от одного терминала к другому со скоростью до 20 Гбит/с на расстояние до 20 км.Технологию успешно протестировали в 2021 году, сейчас она работает в 12 странах — среди них Индия и некоторые африканские государства. В компании утверждают, что установка терминалов выходит дешевле, чем прокладка оптоволокна.Проект основан на закрытом стартапе Loon. Он представлял сеть аэростатов, дрейфующих в стратосфере на высоте 20 км. Каждый аэростат — это мобильная вышка связи.Евгения ЕвсееваБудущее22.01.2021Alphabet закрыла проект Loon по раздаче интернета с воздушных шаров Проект столкнулся с финансовыми проблемами.#новости #google