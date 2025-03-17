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Евгения Евсеева
Будущее

Alphabet выделила в отдельную компанию Taara — проект по передаче интернета с помощью лазеров

Так компания надеется ускорить его развитие.

Исчточник: Taara 
Исчточник: Taara 
  • Alphabet сохранит в компании миноритарную долю, пишет Financial Times. Вместе с этим Taara привлекла инвестиции от Series X Capital — но сумма и другие детали сделки неизвестны.
  • В Alphabet объяснили, что «для многих проектов есть преимущество в том, чтобы выйти за переделы компании». Так они смогут найти стратегических инвесторов и быстро масштабироваться.
  • Taara — это проект по передаче интернета с помощью лазеров. Они передают сигнал от одного терминала к другому со скоростью до 20 Гбит/с на расстояние до 20 км.
  • Технологию успешно протестировали в 2021 году, сейчас она работает в 12 странах — среди них Индия и некоторые африканские государства. В компании утверждают, что установка терминалов выходит дешевле, чем прокладка оптоволокна.
  • Проект основан на закрытом стартапе Loon. Он представлял сеть аэростатов, дрейфующих в стратосфере на высоте 20 км. Каждый аэростат — это мобильная вышка связи.
Евгения Евсеева
Будущее
Alphabet закрыла проект Loon по раздаче интернета с воздушных шаров

Проект столкнулся с финансовыми проблемами.

Alphabet закрыла проект Loon по раздаче интернета с воздушных шаров

#новости #google

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