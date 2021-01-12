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Новости TJ

В Саудовской Аравии построят город протяжённостью 170 км без автомобилей и дорог Статьи редакции

По проекту транспорт в городе с населением до миллиона человек будет под землёй.

8 8 комментариев
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Саудовская Аравия в начале 2021 года начнёт строительство экологического города, в котором не будет машин, улиц и выбросов углекислого газа, объявил наследный принц Мухаммед бен Салман.

Проект называется The Line («Линия») и представляет собой «линейный город», расположенный на участке протяжённостью 170 км. В пресс-релизе сказано, что инфраструктура будет работать только на возобновляемой энергии.

«Линия» заявлена как ориентированный на экологию проект. Он состоит из трёх уровней, верхний из которых (пешеходный), находится над землёй. В нём не будет машин и дорог, а расположение зданий организуют так, чтобы изменить подход к общественному пространству и построить город «вокруг природы».

Два других уровня, отвечающих за сервисную инфраструктуру и транспорт, располагаются под землёй. К 2030 году в городе смогут проживать до миллиона человек, проект создаст до 380 млн рабочих мест.

Авторы «Линии» утверждают, что основное отличие проекта от других городов — это застройка «вокруг людей, а не дорог». Все повседневные услуги будут располагаться в пяти минутах ходьбы от домов жителей, а поездка из одного района в другой займёт не больше 20 минут, утверждается в пресс-релизе.

Также в городе будут использовать искусственный интеллект, что позволит прогнозировать поведение жителей и искать способы «улучшить повседневную жизнь», утверждают авторы проекта.

«Линия» — часть проекта Neom по диверсификации экономики Саудовской Аравии и снижению зависимости страны от нефти. Всего в проект вложено 500 миллиардов долларов, под него отведена территория на северо-западе страны, где с нуля построят хаб для технологий и бизнеса.

Bloomberg отмечет, что строительство «Линии» — первый крупный проект Neom, о котором объявили власти страны. Агентство считает, что действия принца показывают, что он серьёзно задумывается о жизни страны после исчерпания природных ресурсов.

Тем не менее эксперты не уверены, что план реалистичен. Также проект сталкивался с инвестиционными проблемами на фоне новостей о выселении местных жителей с территорий, отданных под застройку.

#города #саудовскаяаравия

8 8 комментариев
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Японский фитиль

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В каждой нормальной стране должен быть свой Китеж-град 🤭

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Загадочный динозавр

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Есть ответное козырное предложение - сплотиться. И что-нибудь запретить.

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Rafa Ramazanov

0

Если продам двушку в Брянске смогу там купить однушку ? 🙀

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Алексей Штейн

0

А там предусмотрены ямы для забивания девушек камнями?

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Aziz Karimov

0

380млн рабочих мест?

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Vitalii Vorobiov

Aziz
0

Видимо на строительство, и обслуживание миллиона с пропиской 

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Vitalii Vorobiov

0

Вангую - на уровне транспорта hyperloop

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Дмитрий Богданов

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 «линейный город», расположенный на участке протяжённостью 170 км.

поездка из одного района в другой займёт не больше 20 минут

hyperloop в студию?

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