14 января Blue Origin завершила четырнадцатый испытательный полет ракеты-носителя New Shepard, пишет CNBC. В ходе полёта впервые протестировали новый ускоритель и модернизированную капсулу.

Этот полет был первым из двух испытательных полётов «стабильной конфигурации», сообщили CNBC источники, знакомые с планами компании. Это означает, что компания вносить большие изменения в ракету между этим полетом и следующим.

Руководство компании поставило задачу проводить испытания New Shepard через каждые шесть недель: Blue Origin планирует запустить второй полёт «стабильной конфигурации» к концу февраля, а первый с экипажем — к началу апреля, добавили источники. Но компания не всегда соблюдает дедлайны.

Источник добавил, что пока есть нерешенные задачи: нужно завершить проверку квалификации программного обеспечения — это сделают не раньше конца марта или даже апреля.

Компания отказалась ответить на вопросы CNBC о планах относительно New Shepard.

Безос основал Blue Origin в 2000 году. С 2016 года предприниматель лично финансирует разработки космической компании из своих акций на Amazon — ежегодно продает их на сумму около $1 млрд.

В ноябре 2020 года первый экипаж к МКС на ракете Crew Dragon отправила SpaceX. К станции отправились четыре астронавта — трое из NASA и один из японского космического агентства.

