Будущее
Рая Хачатрян

CNBC: Blue Origin Джеффа Безоса запланировала первый полёт с экипажем на борту на апрель Статьи редакции

Это в планах компании, но пока есть нерешенные проблемы, говорит источник.

  • 14 января Blue Origin завершила четырнадцатый испытательный полет ракеты-носителя New Shepard, пишет CNBC. В ходе полёта впервые протестировали новый ускоритель и модернизированную капсулу.

  • Этот полет был первым из двух испытательных полётов «стабильной конфигурации», сообщили CNBC источники, знакомые с планами компании. Это означает, что компания вносить большие изменения в ракету между этим полетом и следующим.

  • Руководство компании поставило задачу проводить испытания New Shepard через каждые шесть недель: Blue Origin планирует запустить второй полёт «стабильной конфигурации» к концу февраля, а первый с экипажем — к началу апреля, добавили источники. Но компания не всегда соблюдает дедлайны.
  • Источник добавил, что пока есть нерешенные задачи: нужно завершить проверку квалификации программного обеспечения — это сделают не раньше конца марта или даже апреля.
  • Компания отказалась ответить на вопросы CNBC о планах относительно New Shepard.

  • Безос основал Blue Origin в 2000 году. С 2016 года предприниматель лично финансирует разработки космической компании из своих акций на Amazon — ежегодно продает их на сумму около $1 млрд.

  • В ноябре 2020 года первый экипаж к МКС на ракете Crew Dragon отправила SpaceX. К станции отправились четыре астронавта — трое из NASA и один из японского космического агентства.
Аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа…
Главная миссия проекта — отправить людей жить и работать в космос. С 2016 года предприниматель сам…
vc.ru

#новость #blueorigin

872 просмотров
13 13 комментариев
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Ilya Brin

8

Лунный Безос
Марсианский Маск
Земной Рогозин (вы здесь)

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Михаил Б

Ilya
7

Все верно. Бэзос хочет построить лунную колонию. Маск мечтает о марсианской колонии. А Рогозин, уверен, стремится попасть в земную колонию.

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Nikita Rogatov

Ilya
3

тут и останемся :) массовый туризм в космос при нашей жизни врят ли будет доступен. пока это игры милиардеров и политиков. это очень сложно построить ракету, но как оказалось сделать социальную пенсию в 50 лет намного сложнее чем построить ракету и этого никто пока не смог

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Антон

–1

Какие же охуенные страны окружают Россию. Какие там умные инженеры и программисты работают, что придумывают такие классные вещи.

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Михаил М

Антон
1

+$0,25

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Олег-Юрьевич Чегин

Михаил
0

Михаил, это был сарказм.)))

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Качественный калькулятор

Антон
0
Ответить

Артур

Антон
0

Ага, дело безусловно в специалистах, ты все правильно понимаешь

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Олег-Юрьевич Чегин

0

На луне они уже были, но чертежи потеряли... пришлось начать всё заново, с доставки человека на орбиту.🤣

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Михаил Шахрай

0

как кадры из Кин-дза-дзы :)

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Михаил Б

0

Если Вы про финнов, то можно согласиться. По остальным странам можно поспорить.

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dima krugloff

0
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Александр А.

0

2032 год
SpaceX доставил первый экипаж на Марс.
Blue Origin - у нас немножко сдвигался пилотируемый запуск New Glenn, но в этом году мы точно запустим. Может быть, без экипажа. И, может быть, в 2033-м.

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