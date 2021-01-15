CNBC: Blue Origin Джеффа Безоса запланировала первый полёт с экипажем на борту на апрель Статьи редакции
Это в планах компании, но пока есть нерешенные проблемы, говорит источник.
14 января Blue Origin завершила четырнадцатый испытательный полет ракеты-носителя New Shepard, пишет CNBC. В ходе полёта впервые протестировали новый ускоритель и модернизированную капсулу.
Этот полет был первым из двух испытательных полётов «стабильной конфигурации», сообщили CNBC источники, знакомые с планами компании. Это означает, что компания вносить большие изменения в ракету между этим полетом и следующим.
- Руководство компании поставило задачу проводить испытания New Shepard через каждые шесть недель: Blue Origin планирует запустить второй полёт «стабильной конфигурации» к концу февраля, а первый с экипажем — к началу апреля, добавили источники. Но компания не всегда соблюдает дедлайны.
- Источник добавил, что пока есть нерешенные задачи: нужно завершить проверку квалификации программного обеспечения — это сделают не раньше конца марта или даже апреля.
- Компания отказалась ответить на вопросы CNBC о планах относительно New Shepard.
Безос основал Blue Origin в 2000 году. С 2016 года предприниматель лично финансирует разработки космической компании из своих акций на Amazon — ежегодно продает их на сумму около $1 млрд.
- В ноябре 2020 года первый экипаж к МКС на ракете Crew Dragon отправила SpaceX. К станции отправились четыре астронавта — трое из NASA и один из японского космического агентства.
Лунный Безос
Марсианский Маск
Земной Рогозин (вы здесь)
тут и останемся :) массовый туризм в космос при нашей жизни врят ли будет доступен. пока это игры милиардеров и политиков. это очень сложно построить ракету, но как оказалось сделать социальную пенсию в 50 лет намного сложнее чем построить ракету и этого никто пока не смог
Какие же охуенные страны окружают Россию. Какие там умные инженеры и программисты работают, что придумывают такие классные вещи.
На луне они уже были, но чертежи потеряли... пришлось начать всё заново, с доставки человека на орбиту.🤣
2032 год
SpaceX доставил первый экипаж на Марс.
Blue Origin - у нас немножко сдвигался пилотируемый запуск New Glenn, но в этом году мы точно запустим. Может быть, без экипажа. И, может быть, в 2033-м.
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