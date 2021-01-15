Будущее
Таня Боброва

Избежавший банкротства OneWeb привлёк $400 млн от SoftBank и Hughes Network на запуск более 500 спутников Статьи редакции

Конкурирующая со Starlink компания рассчитывает вывести все спутники на орбиту до конца 2022 года.

  • Британский спутниковый оператор OneWeb привлёк $350 млн от SoftBank и $50 млн от Hughes Network Systems, пишет Financial Times. Компания заявила, что вместе с предыдущими инвестициями эти деньги позволят запустить оставшиеся из 648 спутников до конца 2022 года.
  • В декабре OneWeb запустила 36 новых спутников, увеличив их общее число на орбите до 110. Тогда OneWeb сообщала, что планирует привлечь $400 млн на запуск устройств. В результате последнего раунда общий объём инвестиций в компанию составил $1,4 млрд.
  • SoftBank уже работал с OneWeb: японский холдинг — один из инвесторов компании.
  • В марте 2020 года OneWeb с $3 млрд инвестиций подал заявление о банкротстве. Однако летом компания нашла инвесторов: Великобритания и индийская Bharti Global вложили $1 млрд.
  • OneWeb будет конкурировать со Starlink Илона Маска, у которой уже более 800 спутников для раздачи интернета, писало BBC. Осенью 2020 года компания начала тестировать спутниковый интернет на группе пользователей.

#новость #oneweb

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8 комментариев
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Андрей Задоркин

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Как диванный эксперт замечаю присутствие SoftBank,
уже сомнительно

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Bobo Momo

0

SoftBank это уже диагноз.

Да и какой смысл им сейчас спешить. В течении 2 лет должны быть введены сразу несколько ракет: европейсвая Ариан6, японская Н2, американская Нью Гленн* - все они будут голодны к заказам, вот под них можно было и все это сделать. Главное, деньги останутся у себя.

Зачем же вшивых русских спасать, по которым полноценное эмбарго плачет - большой секрет.

* все эти ракеты гораздо вместительней и дешевле Союзов 

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Denis Smirnov

Bobo
1

Вы наверное имели ввиду не всех русских, а небольшую садомазохистскую группу, которая  не только позорит русских, но еще и нас обворовывает и уничтожает? 

P.s. хотя за инфу по ракетам поставил лайк. Да и сам факт эмбарго. Еще бы, такое вытворять в мире. 

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Bobo Momo

Denis
0

Вы наверное имели ввиду не всех русских, а небольшую садомазохистскую группу, которая не только позорит русских, но еще и нас обворовывает и уничтожает?

Вы мыслите в правильном направлении, но все еще наивны.

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Denis Smirnov

Bobo
0

Славяно-нацистами также не являются все русские. Нацики просто громче всех орут, матерятся и оскорбляют, а поэтому кажется, что их много. Но по факту ненависть к америке и странам независимым от диктатуры/тоталитаризма нафиг никому не нужна. Подавляющей массе людей нужно всего лишь жить в человеческих условиях, создавать семьи, растить детей, а не идти войной ради насильственного присоединения к идеям гос.террора прочих государств.

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Мирный инструмент

0

Не многовато ли железок над нашими головами? 🤔

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Георгий Беглорян

Мирный
0

Не переживайте что солнце заслонят, у нас свое есть не имеющее аналогов и еще долго светить своим ликом будет. 

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Мирный инструмент

Георгий
1
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