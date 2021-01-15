Избежавший банкротства OneWeb привлёк $400 млн от SoftBank и Hughes Network на запуск более 500 спутников Статьи редакции
Конкурирующая со Starlink компания рассчитывает вывести все спутники на орбиту до конца 2022 года.
- Британский спутниковый оператор OneWeb привлёк $350 млн от SoftBank и $50 млн от Hughes Network Systems, пишет Financial Times. Компания заявила, что вместе с предыдущими инвестициями эти деньги позволят запустить оставшиеся из 648 спутников до конца 2022 года.
- В декабре OneWeb запустила 36 новых спутников, увеличив их общее число на орбите до 110. Тогда OneWeb сообщала, что планирует привлечь $400 млн на запуск устройств. В результате последнего раунда общий объём инвестиций в компанию составил $1,4 млрд.
- SoftBank уже работал с OneWeb: японский холдинг — один из инвесторов компании.
- В марте 2020 года OneWeb с $3 млрд инвестиций подал заявление о банкротстве. Однако летом компания нашла инвесторов: Великобритания и индийская Bharti Global вложили $1 млрд.
- OneWeb будет конкурировать со Starlink Илона Маска, у которой уже более 800 спутников для раздачи интернета, писало BBC. Осенью 2020 года компания начала тестировать спутниковый интернет на группе пользователей.
SoftBank это уже диагноз.
Да и какой смысл им сейчас спешить. В течении 2 лет должны быть введены сразу несколько ракет: европейсвая Ариан6, японская Н2, американская Нью Гленн* - все они будут голодны к заказам, вот под них можно было и все это сделать. Главное, деньги останутся у себя.
Зачем же вшивых русских спасать, по которым полноценное эмбарго плачет - большой секрет.
* все эти ракеты гораздо вместительней и дешевле Союзов
Вы наверное имели ввиду не всех русских, а небольшую садомазохистскую группу, которая не только позорит русских, но еще и нас обворовывает и уничтожает?
P.s. хотя за инфу по ракетам поставил лайк. Да и сам факт эмбарго. Еще бы, такое вытворять в мире.
Славяно-нацистами также не являются все русские. Нацики просто громче всех орут, матерятся и оскорбляют, а поэтому кажется, что их много. Но по факту ненависть к америке и странам независимым от диктатуры/тоталитаризма нафиг никому не нужна. Подавляющей массе людей нужно всего лишь жить в человеческих условиях, создавать семьи, растить детей, а не идти войной ради насильственного присоединения к идеям гос.террора прочих государств.
Не переживайте что солнце заслонят, у нас свое есть не имеющее аналогов и еще долго светить своим ликом будет.
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