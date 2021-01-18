Это должно подтолкнуть компанию использовать свою систему на регулярной основе в коммерческих целях.

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Компания Virgin Orbit осуществила первый удачный запуск ракеты LauncherOne и вывела десять спутников NASA на орбиту.

Ракета стартовала с модифицированного самолёта Boeing 747 под названием Cosmic Girl, а затем достигла космоса. На борту LauncherOne находилось десять сторонних спутников NASA, запускаемых по программе Launch Services Program, пишет N+1.

Virgin Orbit

Компания показала, что её система запуска работает по назначению. По мнению TechCrunch, это должно подтолкнуть Virgin Orbit в ближайшее время начать коммерческую эксплуатацию своей системы на регулярной основе.

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Подобный метод запуска спутников уникален, так как позволяет использовать для запуска обычную взлётную полосу, пишет издание. Ракета-носитель запускается не со стационарного наземного космодрома, а с самолёта, который находится на высоте более 10 км.

Virgin Orbit @Virgin_Orbit Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. https://t.co/ZKpoi7hkGN