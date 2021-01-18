Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету LauncherOne с самолёта Boeing 747 Статьи редакции
Это должно подтолкнуть компанию использовать свою систему на регулярной основе в коммерческих целях.
Компания Virgin Orbit осуществила первый удачный запуск ракеты LauncherOne и вывела десять спутников NASA на орбиту.
Ракета стартовала с модифицированного самолёта Boeing 747 под названием Cosmic Girl, а затем достигла космоса. На борту LauncherOne находилось десять сторонних спутников NASA, запускаемых по программе Launch Services Program, пишет N+1.
Компания показала, что её система запуска работает по назначению. По мнению TechCrunch, это должно подтолкнуть Virgin Orbit в ближайшее время начать коммерческую эксплуатацию своей системы на регулярной основе.
Подобный метод запуска спутников уникален, так как позволяет использовать для запуска обычную взлётную полосу, пишет издание. Ракета-носитель запускается не со стационарного наземного космодрома, а с самолёта, который находится на высоте более 10 км.
Это второй запуск LauncherOne — первый в мае 2020 года закончился неудачей. Ракета отделилась от самолёта, но через девять секунд после запуска двигатель отключился из-за поломки в системе подачи топлива.
А у нас перенесли на черт знает когда лунную программу. Может все таки РФ сможет что то сделать? Там денег надо меньше чем на северный поток 2...
Северный поток будет кэш генерить в бюджет хоть какой-то, а лунная программа рогозиных обогащать, что же выбрать??
Может, но как бы зачем? Воздушный старт на данном этапе штука тупиковая.
#небатут рагозина
Ура ! $SPCE stoooonks !! Завтра ракета ))
Ракета будет, только virgin orbit и virgin galactic это вроде разные компании. Но на бирже всем будет пох))
Если у Бренсона всё получится, то это, действительно, может стать единственным безальтернативным способом доставки малых грузов на орбиту. Вряд ли кто-то сможет конкурировать по себестоимость.
Останется только вот такие запуски и масковские/бэзовские супертяжелые ракеты для межпланетных полетов и тяжелых грузов.
А Рогозин будет осваивать колонию в Заполярье.
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