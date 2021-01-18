Будущее
Евгения Евсеева

Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету LauncherOne с самолёта Boeing 747 Статьи редакции

Это должно подтолкнуть компанию использовать свою систему на регулярной основе в коммерческих целях.

13 13 комментариев
1394 просмотров

Компания Virgin Orbit осуществила первый удачный запуск ракеты LauncherOne и вывела десять спутников NASA на орбиту.

Ракета стартовала с модифицированного самолёта Boeing 747 под названием Cosmic Girl, а затем достигла космоса. На борту LauncherOne находилось десять сторонних спутников NASA, запускаемых по программе Launch Services Program, пишет N+1.

Virgin Orbit

Компания показала, что её система запуска работает по назначению. По мнению TechCrunch, это должно подтолкнуть Virgin Orbit в ближайшее время начать коммерческую эксплуатацию своей системы на регулярной основе.

Подобный метод запуска спутников уникален, так как позволяет использовать для запуска обычную взлётную полосу, пишет издание. Ракета-носитель запускается не со стационарного наземного космодрома, а с самолёта, который находится на высоте более 10 км.

Virgin Orbit @Virgin_Orbit
Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. https://t.co/ZKpoi7hkGN

Это второй запуск LauncherOne — первый в мае 2020 года закончился неудачей. Ракета отделилась от самолёта, но через девять секунд после запуска двигатель отключился из-за поломки в системе подачи топлива.

#новость #virginorbit

13 13 комментариев
7
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V S

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А у нас перенесли на черт знает когда лунную программу. Может все таки РФ сможет что то сделать? Там денег надо меньше чем на северный поток 2... 

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Денис Демидов

V
2

Северный поток будет кэш генерить в бюджет хоть какой-то, а лунная программа рогозиных обогащать, что же выбрать??

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Михаил Стерлин

V
1

Может, но как бы зачем? Воздушный старт на данном этапе штука тупиковая.

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Юрий Глотов

V
1

А что, Северный поток - это благотворительность нынче?)

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Артём Палённый

V
–1

Да что ты так переживаешь, никуда космос от России не убежит.

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Killer

1

Шмогли. Ну че можно поздравить с достижением 60ых годов.

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Карл

1

Я работал в Воздушном старте лет 10-12 назад))

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Олег-Юрьевич Чегин

0

#небатут рагозина

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Killer

Олег-Юрьевич
0

#мойшенникилон

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Nikita Nikitin

0

Ура ! $SPCE stoooonks !! Завтра ракета ))

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Борис Агафонцев

Nikita
1

Ракета будет, только virgin orbit и virgin galactic это вроде разные компании. Но на бирже всем будет пох))

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Михаил Б

0

Если у Бренсона всё получится, то это, действительно, может стать единственным безальтернативным способом доставки малых грузов на орбиту. Вряд ли кто-то сможет конкурировать по себестоимость.
Останется только вот такие запуски и масковские/бэзовские супертяжелые ракеты для межпланетных полетов и тяжелых грузов.
А Рогозин будет осваивать колонию в Заполярье.

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irmr

Михаил
0

Песни сочинять же

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