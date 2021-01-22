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Евгения Евсеева

Alphabet закрыла проект Loon по раздаче интернета с воздушных шаров Статьи редакции

Проект столкнулся с финансовыми проблемами.

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991 просмотров

Alphabet закрыла проект Loon — сеть аэростатов для обеспечения доступа в интернет в труднодоступных регионах, пишет CNBC.

«Несмотря на то, что мы нашли много партнёров, мы не обнаружили способа снизить затраты, чтобы построить долгосрочный и устойчивый бизнес», — заявил гендиректор Loon Аластер Уэстгарт. Он добавил, что разработка новых технологий — это всегда рискованно, но от этого «не становится легче сообщать», что проект сворачивают.

Проект столкнулся с финансовыми проблемами, писало The Information. По информации издания, у Loon закончились инвестиции, которые проект привлёк в 2019 году, а целью на 2021 год стало найти новых инвесторов.

Астро Теллер, гендиректор X (ранее Google X, подразделение Alphabet) и председатель Loon, заявил, что проект выделит $10 млн на «поддержку некоммерческих организаций и предприятий, ориентированных на подключение интернета, предпринимательство и образование в Кении». Запуск проекта в Кении Loon согласовала в марте 2020 года.

Проект Loon запустили летом 2013 года для обеспечения доступа в интернет в удалённых районах. Он представляет собой сеть аэростатов, которые дрейфуют в стратосфере на высоте 20 км. Каждый аэростат — это мобильная вышка связи, принимающая сигнал от телеком-оператора на земле. Аэростаты оборудованы антеннами, солнечными панелями, лётной капсулой с оборудованием и парашютом.

В начале 2020 года Alphabet вышла из ещё одного проекта — Makani, который занимался созданием вырабатывающих электричество воздушных змеев.

#новость #loon #google

10 10 комментариев
7
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10 комментариев
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Aleks Ander

10

Все шарики сдулись )

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Андрей Воронцов

7

Стар линк задавил.

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Николай Глущенко

7

В 2005-м интернет с воздушных шаров звучало очень круто, сейчас в контексте Старлинка - даже смешно)

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Константин Полухтин

1

Интересно, почему?

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Мочил манту, хотя не стоило

Константин
1

Чтобы шары на голову не падали

Ответить

alex twit

1

Шары периодически оккупировал Федор Конюхов и скрывался в неизвестном направлении

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Алекс Таций

0

Корпорация добра решила, что количество бабла важнее добра.

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Дмитрий Теплов

0

А нам и не нужон, этот лун ваш)

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Для Сохранения

0

По информации издания, у Loon закончились инвестиции, которые проект привлёк в 2019 году, а целью на 2021 год стало найти новых инвесторов.

Это и есть цель проекта.
Сплошное "надувательство" iykwim

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Скромный украинец

0
Killed by Google
Killed by Google is the open source list of dead Google products, services, and devices. It serves…
killedbygoogle.com
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