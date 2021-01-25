Согласно закону США о нацбезопасности, Кокоричу запретили доступ к технологиям Momentus, хотя он автор большинства разработок компании.

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Основатель и генеральный директор Momentus Space Михаил Кокорич подал в отставку. Новым гендиректором компании станет Дон Хармс, президент и директор по доходам Momentus с 2019 года.

Совет директоров компании заявил, что отставка Кокорича произошла в «попытке ускорить решение проблем национальной безопасности правительства США и иностранного владения, связанных с компанией, существование которых компания недавно подтвердила».

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В октябре 2020 года Momentus заявила о планах выйти на биржу с оценкой в $1,2 млрд. В ноябре, согласно закону США о нацбезопасности, власти запретили Михаилу Кокоричу доступ к технологиям Momentus, хотя он автор большинства разработок компании.

Quartz писало, что Кокорич — гражданин России, а «геополитические соперники» не могут использовать передовые космические технологии по соображениям нацбезопасности.

Чтобы вернуть доступ к технологиям, Кокорич должен был получить американское гражданство — для этого он подал заявление на получение убежища.