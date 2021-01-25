Будущее
Евгения Евсеева

Основатель космического стартапа Momentus Михаил Кокорич подал в отставку на фоне проблем компании Статьи редакции

Согласно закону США о нацбезопасности, Кокоричу запретили доступ к технологиям Momentus, хотя он автор большинства разработок компании.

9 9 комментариев
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Основатель и генеральный директор Momentus Space Михаил Кокорич подал в отставку. Новым гендиректором компании станет Дон Хармс, президент и директор по доходам Momentus с 2019 года.

Совет директоров компании заявил, что отставка Кокорича произошла в «попытке ускорить решение проблем национальной безопасности правительства США и иностранного владения, связанных с компанией, существование которых компания недавно подтвердила».

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В октябре 2020 года Momentus заявила о планах выйти на биржу с оценкой в $1,2 млрд. В ноябре, согласно закону США о нацбезопасности, власти запретили Михаилу Кокоричу доступ к технологиям Momentus, хотя он автор большинства разработок компании.

Quartz писало, что Кокорич — гражданин России, а «геополитические соперники» не могут использовать передовые космические технологии по соображениям нацбезопасности.

Чтобы вернуть доступ к технологиям, Кокорич должен был получить американское гражданство — для этого он подал заявление на получение убежища.

Отставка Кокорича с поста гендиректора может облегчить работу компании и помочь получить лицензию на её космический аппарат, которой компания добивается с 2018 года, пишет Quartz.

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vc.ru

#новость #momentus

9 9 комментариев
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Bobo Momo

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А что поделаешь?

Русский это клеймо.

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Маджид Гаджиев

Bobo
–1

Вы про Хармса? 

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KINCH

Bobo
–1

При чем тут Русский? Да хоть АвстроАфриканскийРумын, появилась возможность отжать — отжали. 

Ответить

Сергей Королевский

KINCH
0

По России судите

Ответить

Алексей Ларин

0

3D модель спутника на базе платформы «Паллада»

Кроме того, серьёзный подход позволил «Спутниксу» получить в 2019 году ещё один грант. На сей раз Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы выделяет компании суммарно 476 миллионов рублей софинансирования на создание «масштабируемой платформы для низкоорбитальных малых космических аппаратов» массой от 80 до 200 кг. Согласно одобренному плану, добавив ещё пару сотен миллионов из своих внутренних средств, «Спутникс» отправит в космос первый тестовый аппарат ДЗЗ на новой платформе «Паллада» в 2024 году
https://thealphacentauri.net/68432-russkiy-chastnyy-kosmos-sputniks/?fbclid=IwAR1sf0fqH29TyIqRZEI8k8PT2wi19-MxxabmmkSDvCpURfRFnQFKY8mXuTs

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Алексей Ларин

0

Центр космических разработок С7
https://www.youtube.com/watch?v=kPVKXvTAXaI&feature=emb_title
0:00 Вступительное слово
0:50 Баллистика
10:38 Проектирование
18:20 Прочность и моделирование
27:18 Аддитивное выращивание
34:58 Сварка трением с перемешиванием

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iFlow Games

–1

Теплая китайская куртка

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Denis G

iFlow
–1

Подкладка пуховая и оранжевый цвет

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Маджид Гаджиев

–1

"Один ген.директор от чрезмерного любопытства федералов вывалился из окна, упал и разбился.
Из окна высунулся второй гендиректор, на него посмотрели федералы, а он сам стал смотреть вниз на разбившегося, но от чрезмерного любопытства федералов тоже вывалился из окна, упал и разбился.
Потом из окна вывалился третий гендиректор, потом четвертый, потом пятый.
Когда вывалился шестой гендиректор, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Макдональдский рынок, где, как пишут на VC, один слепой открыл интересный стартап"

Дон Хармс 

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