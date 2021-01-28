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Евгения Евсеева

Видео: Virgin Hyperloop показала концепт своей сверхскоростной транспортной системы Статьи редакции

Пока только концепт.

Virgin Hyperloop опубликовала видео, в котором показала концепт своей сверхскоростной транспортной системы.

Virgin Hyperloop работает над реализацией идеи Илона Маска — высокоскоростной капсульной транспортной системой. В августе 2017 года компании удалось разогнать свой поезд до рекордных 310 километров в час. А в в ноябре 2020 года Virgin Hyperloop провела первые испытания своей сверхбыстрой транспортной системы с пассажирами.

#hyperloop

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evilnw
за день
Не понимаю чем всякие фонды лучше\хуже ребят с реддит. Первые тоже постоянно взвинчивают или роняют акции. Robinhood нанёс сильный удар по репутации. Вся эта армия мамкиных инвесторов может уйти в другое приложение.
Robinhood отключил покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit
Voin Mraka
за неделю
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
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