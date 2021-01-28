Видео: Virgin Hyperloop показала концепт своей сверхскоростной транспортной системы Статьи редакции
Пока только концепт.
Virgin Hyperloop опубликовала видео, в котором показала концепт своей сверхскоростной транспортной системы.
Virgin Hyperloop работает над реализацией идеи Илона Маска — высокоскоростной капсульной транспортной системой. В августе 2017 года компании удалось разогнать свой поезд до рекордных 310 километров в час. А в в ноябре 2020 года Virgin Hyperloop провела первые испытания своей сверхбыстрой транспортной системы с пассажирами.
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