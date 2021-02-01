Будущее
Евгения Евсеева

Илон Маск рассказал о вживлении обезьяне чипа от Neuralink, позволяющего ей играть в видеоигры «силой мысли» Статьи редакции

И назвал «счастливой обезьянкой».

43 43 комментария
2984 просмотров

Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск сообщил, что его стартап Neuralink успешно вживил в мозг обезьяны чип, позволяющий ей «силой мысли» играть в видеоигры, пишет Bloomberg.

Маск провел стрим в соцсети Clubhouse, где его спросили о последних разработках стартапа Neuralink.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры "силой мысли"», — рассказал Маск. По его словам, обезьяна «счастлива» и живёт в «лучших обезьяньих условиях в мире». «Мы хотим, чтобы обезьяны играли в интеллектуальный пинг-понг друг с другом», — добавил он.

Маск пообещал, что видео с играющими в видеоигры обезьянами выпустят в ближайшее время.

Стартап Neuralink запустили в 2016 году. По данным Crunchbase, с момента основания Маск вложил в него $158 млн. Цель разрабатываемой технологии — устранение последствий травм головного и спинного мозга и восполнение утраченных способностей с помощью имплантированного чипа.

В августе 2020 года Илон Маск показал обновлённый нейроинтерфейс Neuralink — беспроводной чип Link в форме монеты. Маск рассказал, что Neuralink можно будет использовать для управления в играх и пообещал, что чип будет поддерживать StarCraft.

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vc.ru

#новость #neuralink

43 43 комментария
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43 комментария
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Tvg Gaminz

39

Представьте вы в контру рубитесь, а вас обезьяна разносит

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Denis G

Tvg
69

Зачем представлять, это стандартная ситуация.

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Giant Schlong

Denis
2

Особенно на зиге

Ответить

Банковский якорь

Denis
0

Ну пока нет. Пока играют только раки ;)

Ответить

Густой колос

Tvg
0

Из всех способов применения чипа ты выбрал игру в контру?

Ответить

Михаил М

Густой
4

Лучше чем теннис, до которого додумался илон макс.

Ответить

KINCH

Густой
1

 Из всех способов применения чипа ты выбрал игру в контру?

Хватит разносить его 

Ответить

Tvg Gaminz

Густой
0

Определенно, для чего ж еще он нужен обезьянам

Ответить

Света Воробьева

Tvg
0

Они обычно в твоей команде) 

Ответить

Tvg Gaminz

Света
0

Обычно ей являюсь я

Ответить

alex twit

21

Началось
Ч и м п и з а ц и я

Ответить

Приличный бокал

alex
10
Ответить

alex twit

Приличный
1

Во, жиза

Ответить

Денис Демидов

alex
4

Будут еще мериться, у кого чип круче, удобнее и производительнее, чую будет два лагеря.

Ответить

Aleksey Dmitriev

Денис
4

Кстати поменять установленный чип будет уже нельзя - будет мозги током прожаривать при одной только мысли об этом.

Ответить

Денис Демидов

Aleksey
2

Но можно будет апгрейдить за небольшой прайс, а если жопашник, то замедлят мозг.

Ответить

Николай Глущенко

Aleksey
0

У подопытных свиней доставали чип, нормально они себя вели после этого.

Ответить

Денис Демидов

Николай
0

Так админ же нажал кнопочку "безопасное извлечение", чтобы в туше чип не оставлять, дорогой.

Ответить

Raimond Vladimirov

12

Через 5 лет...

Ответить

Сергей Щукин

Raimond
3

Судя по пучку палочек и объясняемой концепции - первый шаг к обезьянофашизму 🤔

Ответить

Михаил Б

5

Обезьяна уже записала свой первый TikTok?

Ответить

Сергей Щукин

Михаил
7

Не, её сила мысли оказалась избыточной для ТТ, так что она сразу в Инсту зарегилась

Ответить

Достойный бинокль

Михаил
2

Уже давно, по сути с самого начала существования ТТ.

Ответить

Эдуард Чистяков

5

Сегодня обезьяна играет в StarCraft, а завтра тобой управляет потный мужик, который сделал подписку на игру... Ещё и вышки 5G...

Ответить

Denis G

3

Вот когда ... тогда и посмотрим
— Вы находитесь здесь —

Ответить

Сергей Щукин

Denis
2

Когда посмотрим, тогда и посмотрим 👀

Ответить

Михаил М

Denis
0

Насчёт чипирования населения никто и не сомневался. Это голубая мечта любого властьимущего капиталиста, потому нет сомнения, что чипированию быть.

Ответить

Syzygy

Михаил
1

То ли дело социалисты, которые без всякого чипирования гулаги обстраивали и выбирали виды трусов, которые могут носить жители.

Ответить

Alex Suv

–2

В России людям уже давно вживляют в мозг вымышленный мир, в котором они типа чем то управляют.

Ответить

Банковский якорь

Alex
4

Толи дело в других странах, где все идеально ! 

Ответить

Михаил М

Alex
0

Приплетю рашку.жпг

Ответить

Олег Саенов

3

Хитрый план Илона в том, чтобы чипировать обезьян под какой-нибудь Fortnite, а потом заставить их стримить на твиче за донаты.

Ответить

Сергей Щукин

2

Стартап вроде про травмы позвоночника, а новости об обезьянах и играх 🤔

Ответить

Приличный бокал

1

Соловьев.LIVE? 

Ответить

Роман

1

Будущее игр с чипом «Черное зеркало», 5й сезон😄

Ответить

hakhagmon

Роман
0

еще раньше в клипе https://youtu.be/xBwtEQQ9qd0?t=281

Ответить

Giant Schlong

0

Чувствуется тлетворное влияние Джо Рогана: ганджубас, обезьяны, видеоигры...

Ответить

Andre Macareno

0

Жду прохождения соулсов без урона и без костров

Ответить

Иван Иванов

0

https://thumbs.gfycat.com/SoupyLateChinesecrocodilelizard-size_restricted.gif

Ответить

Александр Маркин

0

Сперва "счастливые обезьянки", затем "счастливые человечки". Привет, интересное будущее. 

Ответить

Giant Schlong

Александр
0

Люди — это обезьяны © Дробышевский

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alex

0

Ну все, скоро киберпанк будет стримить

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hakhagmon

0

скорее бы уже чипироваться 

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