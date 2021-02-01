И назвал «счастливой обезьянкой».

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Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск сообщил, что его стартап Neuralink успешно вживил в мозг обезьяны чип, позволяющий ей «силой мысли» играть в видеоигры, пишет Bloomberg.

Маск провел стрим в соцсети Clubhouse, где его спросили о последних разработках стартапа Neuralink.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры "силой мысли"», — рассказал Маск. По его словам, обезьяна «счастлива» и живёт в «лучших обезьяньих условиях в мире». «Мы хотим, чтобы обезьяны играли в интеллектуальный пинг-понг друг с другом», — добавил он.

Маск пообещал, что видео с играющими в видеоигры обезьянами выпустят в ближайшее время.

Стартап Neuralink запустили в 2016 году. По данным Crunchbase, с момента основания Маск вложил в него $158 млн. Цель разрабатываемой технологии — устранение последствий травм головного и спинного мозга и восполнение утраченных способностей с помощью имплантированного чипа.