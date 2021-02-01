Илон Маск рассказал о вживлении обезьяне чипа от Neuralink, позволяющего ей играть в видеоигры «силой мысли» Статьи редакции
И назвал «счастливой обезьянкой».
Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск сообщил, что его стартап Neuralink успешно вживил в мозг обезьяны чип, позволяющий ей «силой мысли» играть в видеоигры, пишет Bloomberg.
Маск провел стрим в соцсети Clubhouse, где его спросили о последних разработках стартапа Neuralink.
«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры "силой мысли"», — рассказал Маск. По его словам, обезьяна «счастлива» и живёт в «лучших обезьяньих условиях в мире». «Мы хотим, чтобы обезьяны играли в интеллектуальный пинг-понг друг с другом», — добавил он.
Маск пообещал, что видео с играющими в видеоигры обезьянами выпустят в ближайшее время.
Стартап Neuralink запустили в 2016 году. По данным Crunchbase, с момента основания Маск вложил в него $158 млн. Цель разрабатываемой технологии — устранение последствий травм головного и спинного мозга и восполнение утраченных способностей с помощью имплантированного чипа.
В августе 2020 года Илон Маск показал обновлённый нейроинтерфейс Neuralink — беспроводной чип Link в форме монеты. Маск рассказал, что Neuralink можно будет использовать для управления в играх и пообещал, что чип будет поддерживать StarCraft.
Представьте вы в контру рубитесь, а вас обезьяна разносит
Густой колос
Из всех способов применения чипа ты выбрал игру в контру?
Они обычно в твоей команде)
Началось
Ч и м п и з а ц и я
Будут еще мериться, у кого чип круче, удобнее и производительнее, чую будет два лагеря.
Кстати поменять установленный чип будет уже нельзя - будет мозги током прожаривать при одной только мысли об этом.
Но можно будет апгрейдить за небольшой прайс, а если жопашник, то замедлят мозг.
У подопытных свиней доставали чип, нормально они себя вели после этого.
Так админ же нажал кнопочку "безопасное извлечение", чтобы в туше чип не оставлять, дорогой.
Через 5 лет...
Судя по пучку палочек и объясняемой концепции - первый шаг к обезьянофашизму 🤔
Обезьяна уже записала свой первый TikTok?
Не, её сила мысли оказалась избыточной для ТТ, так что она сразу в Инсту зарегилась
Сегодня обезьяна играет в StarCraft, а завтра тобой управляет потный мужик, который сделал подписку на игру... Ещё и вышки 5G...
Вот когда ... тогда и посмотрим
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В России людям уже давно вживляют в мозг вымышленный мир, в котором они типа чем то управляют.
Хитрый план Илона в том, чтобы чипировать обезьян под какой-нибудь Fortnite, а потом заставить их стримить на твиче за донаты.
Будущее игр с чипом «Черное зеркало», 5й сезон😄
Чувствуется тлетворное влияние Джо Рогана: ганджубас, обезьяны, видеоигры...
Сперва "счастливые обезьянки", затем "счастливые человечки". Привет, интересное будущее.
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