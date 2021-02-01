Американский стартап bluShift Aerospace испытал первую в мире ракету на биотопливе — оно экологичнее и дешевле обычного Статьи редакции
Компания, которая называет себя «космическим Uber», планирует сделать грузоперевозки доступными для малого бизнеса и исследователей.
О запуске прототипа под названием Stardust стартапа bluShift Aerospace пишет BBC. Ракеты на биотопливе не требуют высокотехнологичной инфраструктуры, и поэтому могут сделать запуски более доступными, пишет издание.
Ракетами компании могут воспользоваться маленькие компании, исследователи и даже студенты — для экспериментов и тестирования продуктов в космосе.
Прототип под названием Stardust 1.0 может нести всего 18 фунтов груза (около 8,1 кг), и предназначен для достижения суборбитального пространства. Этого достаточно, чтобы отправить на ракете небольшое исследовательское оборудование, отмечает TechCrunch.
Во время первого полета Stardust поднялась всего на милю (1,6 км) и приземлилась на парашюте, пишет BBC. Планируется, что второй полет будет суборбитальным, после чего разработают новую версию ракеты под названием Red Dwarf («Красный карлик»). Последняя достигнет низкой околоземной орбиты.
Стартап работает над твердым ракетным биотопливом с момента своего основания в 2014 году, пишет издание. Компания потратила более шести лет на совершенствование формулы и разработку модульного гибридного двигателя. bluShift Aerospace получила гранты от Технологического института штата Мэн и программы NASA по исследованиям инноваций в малом бизнесе.
Изобретатель биотоплива Саша Дери скрывает, из чего оно сделано, но уверяет, что компоненты можно купить на любых фермах. Он добавил, что сейчас существуют компании, которые доставляют на орбиту тонны груза, но не маленькие посылки. «Нет космического Uber. Вот мы и хотим стать таким Uber», — заявил он.
И почему в голову приходит всякая фигня
Раз компоненты топлива можно купить на любой ферме, то в состав входят либо яйца, либо г@вн#))
А вообще ребята молодцы!
По результату прочтения новости есть две просто одновременных реакции. 1. Ну вот, теперь окончательно засрут суборбитальное пространство, мусора будет ой-ой-ой. Так как такие спутники, которые они готовы доставлять, рассчитаны максимум на один месяц работы. И смогут ли они предоставлять корректные параметры орбиты для отслеживания. 2. (Саркастическое) Теперь можно запускать ракеты в космос со снегоходов, ура! Но молодцы в любом случае.
засрут суборбитальное пространство
Победят бессердечную штуку гравитацию?
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