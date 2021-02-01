Будущее
Рая Хачатрян

Американский стартап bluShift Aerospace испытал первую в мире ракету на биотопливе — оно экологичнее и дешевле обычного Статьи редакции

Компания, которая называет себя «космическим Uber», планирует сделать грузоперевозки доступными для малого бизнеса и исследователей.

7 7 комментариев
806 просмотров

О запуске прототипа под названием Stardust стартапа bluShift Aerospace пишет BBC. Ракеты на биотопливе не требуют высокотехнологичной инфраструктуры, и поэтому могут сделать запуски более доступными, пишет издание.

Ракетами компании могут воспользоваться маленькие компании, исследователи и даже студенты — для экспериментов и тестирования продуктов в космосе.

Прототип под названием Stardust 1.0 может нести всего 18 фунтов груза (около 8,1 кг), и предназначен для достижения суборбитального пространства. Этого достаточно, чтобы отправить на ракете небольшое исследовательское оборудование, отмечает TechCrunch.

Во время первого полета Stardust поднялась всего на милю (1,6 км) и приземлилась на парашюте, пишет BBC. Планируется, что второй полет будет суборбитальным, после чего разработают новую версию ракеты под названием Red Dwarf («Красный карлик»). Последняя достигнет низкой околоземной орбиты.

Стартап работает над твердым ракетным биотопливом с момента своего основания в 2014 году, пишет издание. Компания потратила более шести лет на совершенствование формулы и разработку модульного гибридного двигателя. bluShift Aerospace получила гранты от Технологического института штата Мэн и программы NASA по исследованиям инноваций в малом бизнесе.

Изобретатель биотоплива Саша Дери скрывает, из чего оно сделано, но уверяет, что компоненты можно купить на любых фермах. Он добавил, что сейчас существуют компании, которые доставляют на орбиту тонны груза, но не маленькие посылки. «Нет космического Uber. Вот мы и хотим стать таким Uber», — заявил он.

#новость

7 7 комментариев
8
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 8, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 203344, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 01 Feb 2021 17:46:55 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрен Норов

15

А вы тоже прочитали заголовок как: "Американский стартап bullShit ..." ?

Ответить

Юрий Другач

6

И почему в голову приходит всякая фигня

Ответить

Slava Itprofi

Юрий
4

bullShit Aerospace 🐂💩🚀

Ответить

Банковский якорь

Юрий
1

Станут единорогом?)

Ответить

Maxim Medvedev

2

Раз компоненты топлива можно купить на любой ферме, то в состав входят либо яйца, либо г@вн#))
А вообще ребята молодцы!

Ответить

Dmitry Martemyanov

1

По результату прочтения новости есть две просто одновременных реакции. 1. Ну вот, теперь окончательно засрут суборбитальное пространство, мусора будет ой-ой-ой. Так как такие спутники, которые они готовы доставлять, рассчитаны максимум на один месяц работы. И смогут ли они предоставлять корректные параметры орбиты для отслеживания. 2. (Саркастическое) Теперь можно запускать ракеты в космос со снегоходов, ура! Но молодцы в любом случае.

Ответить

Andy Bezbozhny

Dmitry
0

 засрут суборбитальное пространство

Победят бессердечную штуку гравитацию?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Kauri
Подписан
Отписаться
// Goods.ru: о том, как транслировать «справедливость»
Одной из самых обсуждаемых новостей прошедшей недели была покупка маркетплейса «goods.ru» Сбером. Причины этого очень п…
0
Multiways
Подписан
Отписаться
4 причины, почему раскадровка для видеоролика сэкономит ваши деньги и время
Раскадровка — технический этап, который помогает подготовиться к съёмкам или созданию анимации. Это набор картинок к ка…
3
IVI
Подписан
Отписаться
На IVI стартует реалити-шоу «Кто ты?!»
29 января 2021 года на платформе онлайн-кинотеатра IVI стартует показ второго сезона музыкального реалити-шоу «Кто ты?!…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Denis G
за день
Зачем представлять, это стандартная ситуация.
Илон Маск рассказал о вживлении обезьяне чипа от Neuralink, позволяющего ей играть в видеоигры «силой мысли»
Юрий Другач
за неделю
Может пользователи Реддит по приколу поднимут курс рубля?
Пользователи Reddit «по приколу» подняли акции «вымирающих» розничных магазинов игр GameStop более чем на 360%

Комментарии

Роман Александров

Как найти энергию на личные…

KINCH

«Газпром-медиа» расторг договор…

Alex Petrov

Люди больше не хотят отвечать…

Andy Bezbozhny

Американский стартап bluShift…

AdAurum 79

В 4 раза повысили доход…

Андрей Деревянко

Apple выпустила расширение…

Сергей Милосердов

Apple выпустила расширение…

Steve Evets

Люди больше не хотят отвечать…

Quokka Media

Как развивать продукт на…

Name

«Я потерял веру в UX…

Dmitry Martemyanov

Deadline: MGM приобрела права…

Name

«Я потерял веру в UX…

Nıkıta Rvachev

Новая социальная сеть Clubhouse…

Name

«Я потерял веру в UX…

Nıkıta Rvachev

Новая социальная сеть Clubhouse…

Dmitry Martemyanov

Mail.ru Group запустила…

Sergey Klochko

Apple выпустила расширение…

Denis Smirnov

Илон Маск рассказал о вживлении…

Алексей Медведев

Если вы не видели этот…

Ol Ka

Глава Robinhood объяснил…
null