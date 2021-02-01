Компания, которая называет себя «космическим Uber», планирует сделать грузоперевозки доступными для малого бизнеса и исследователей.

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О запуске прототипа под названием Stardust стартапа bluShift Aerospace пишет BBC. Ракеты на биотопливе не требуют высокотехнологичной инфраструктуры, и поэтому могут сделать запуски более доступными, пишет издание.

Ракетами компании могут воспользоваться маленькие компании, исследователи и даже студенты — для экспериментов и тестирования продуктов в космосе.

Прототип под названием Stardust 1.0 может нести всего 18 фунтов груза (около 8,1 кг), и предназначен для достижения суборбитального пространства. Этого достаточно, чтобы отправить на ракете небольшое исследовательское оборудование, отмечает TechCrunch.

Во время первого полета Stardust поднялась всего на милю (1,6 км) и приземлилась на парашюте, пишет BBC. Планируется, что второй полет будет суборбитальным, после чего разработают новую версию ракеты под названием Red Dwarf («Красный карлик»). Последняя достигнет низкой околоземной орбиты.

Стартап работает над твердым ракетным биотопливом с момента своего основания в 2014 году, пишет издание. Компания потратила более шести лет на совершенствование формулы и разработку модульного гибридного двигателя. bluShift Aerospace получила гранты от Технологического института штата Мэн и программы NASA по исследованиям инноваций в малом бизнесе.