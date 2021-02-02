Космический стартап Astra запланировал выйти на биржу путём слияния при оценке в $2,1 млрд Статьи редакции
Astra планирует производить небольшие и дешёвые ракеты и отправлять спутники на низкую околоземную орбиту.
- Космический стартап по запуску ракет со спутниками Astra станет публичным через объединение бизнеса со специальной компанией Holicity.
- Во время сделки стартап оценили в $2,1 млрд, после её закрытия Astra получит $500 млн — из них $300 млн от Holicity и $200 млн из фондов под управлением BlackRock.
- Компании планируют закрыть сделку во втором квартале 2021 года. Объединённая компания получит название Astra и будет торговаться на Nasdaq под тикером «ASTR».
- Стартап Astra официально запустился 3 февраля 2020 года, а до этого три года находился в «скрытом» режиме. Astra планирует производить небольшие и дешёвые ракеты и отправлять спутники на низкую околоземную орбиту. Согласно заявлению, стартап начнёт ежемесячные запуски к концу 2021 года.
- Astra провёл экспериментальные запуски ракеты собственной разработки в декабре 2020 года. Во время третьего запуска ракета добралась до космоса, но не вышла на орбиту.
- По данным Crunchbase, с момента основания в 2016 году Astra привлёк более $100 млн от Acme, Advance, Airbus Ventures, Canaan Partners, Innovation Endeavors, соучредителя Salesforce Марка Бениоффа и других инвесторов.
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4 комментария
Квадратный нос
0
Всё равно норм пацаны и бабы скоро свалят на Марс. Земля останется китайцам с индусами, на прощание подзасрать им небо не грех.
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1
Ни разу не выходили на орбиту, но уже выходят на биржу, мда
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