Будущее
Евгения Евсеева

Космический стартап Astra запланировал выйти на биржу путём слияния при оценке в $2,1 млрд Статьи редакции

Astra планирует производить небольшие и дешёвые ракеты и отправлять спутники на низкую околоземную орбиту.

  • Космический стартап по запуску ракет со спутниками Astra станет публичным через объединение бизнеса со специальной компанией Holicity.
  • Во время сделки стартап оценили в $2,1 млрд, после её закрытия Astra получит $500 млн — из них $300 млн от Holicity и $200 млн из фондов под управлением BlackRock.
  • Компании планируют закрыть сделку во втором квартале 2021 года. Объединённая компания получит название Astra и будет торговаться на Nasdaq под тикером «ASTR».
  • Стартап Astra официально запустился 3 февраля 2020 года, а до этого три года находился в «скрытом» режиме. Astra планирует производить небольшие и дешёвые ракеты и отправлять спутники на низкую околоземную орбиту. Согласно заявлению, стартап начнёт ежемесячные запуски к концу 2021 года.
  • Astra провёл экспериментальные запуски ракеты собственной разработки в декабре 2020 года. Во время третьего запуска ракета добралась до космоса, но не вышла на орбиту.
  • По данным Crunchbase, с момента основания в 2016 году Astra привлёк более $100 млн от Acme, Advance, Airbus Ventures, Canaan Partners, Innovation Endeavors, соучредителя Salesforce Марка Бениоффа и других инвесторов.
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Громкий ГОСТ

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«Засрали планету — засрём и небо» 🤭

Не, ну так-то молодцы, конечно, чо.

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Квадратный нос

Громкий
0

Всё равно норм пацаны и бабы скоро свалят на Марс. Земля останется китайцам с индусами, на прощание подзасрать им небо не грех.

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Григорий Копиев

1

Ни разу не выходили на орбиту, но уже выходят на биржу, мда

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Вася Пражкин

Григорий
0

Хоть на бирже туземун слетают )

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