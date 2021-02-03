Прототип Starship SN9 от SpaceХ взорвался при посадке после успешного запуска Статьи редакции
В декабре 2020 года прототип Starship SN8 также взорвался при приземлении.
Прототип корабля Starship SN9 взорвался при посадке после экспериментального запуска с космодрома в штате Техас, передаёт Reuters. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Starship SN9 должен был подняться на высоту 10 километров, отмечает CNBC. Прототип корабля успешно стартовал, но во время попытки приземлиться взорвался при ударе о землю.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило, что начнёт расследование, чтобы выяснить причину неудачной посадки. В январе основатель SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что из-за правил FAA «человечество никогда не доберется до Марса».
Представитель SpaceX во время трансляции пояснил, что полёт прошёл хорошо, а компании нужно ещё поработать над посадкой.
SpaceX представила Starship в 2017 году — проект тогда назывался Big Falcon Rocket. Компания планировала использовать корабль для полётов на Марс и для перевозок вокруг Земли. В августе 2020 года SpaceX впервые запустила прототип Starship SN5: тогда он совершил 150-метровый прыжок.
В 2020 году SpaceX совершила тестовый пуск прототипа корабля Starship SN8 на 12 км — он тоже завершился взрывом при посадке. После этого FAA начала расследование в связи с нарушением лицензии на запуск космических кораблей.
Ничего страшного, это новая разработка, такое бывает всегда
Чувствуете, как комменты отличаются, когда в России происходит авария, налетает куча ботов и обливает рашку говном, когда у американцев авария: "ну ничего страшного, в следующий раз получится".
Есть разница между тем, когда взрывается опытная ракета у молодой компании, и когда взрывается ракета у компании которая существует на советских разработках и новое ничего не может сделать.
сомневаюсь что НАСА бы работали с ними, если были SpaceX зависили от акций, а так по сути маск свои деньги инвестирует ради нашего будущего 👍🏻👍🏻👍🏻
Почитайте в чем разница госкомпании и частной ... Возможно поймете кто существует за счет налогоплательщиков.
Акции то упали?
разве что по другим его компаниям, спейс икс закрытое акционерное общество, их акции не могу упасть, они не выходили на IPO, а по поводу акций, их нету...
Идет Вовочка по улице и гранату подбрасывает, навстречу ему сосед.
Сосед: Вовочка, граната взорваться может!
Вовочка: Ерунда, у меня еще есть
Это эксперименты, не испытания конечных продуктов, нет повода для волнений, может так и задумано - авария просто трюк для хайпа, после истории со стёклами кибертрака, которые весь мир увидел и обсудил, я почти в этом уверен.
Вид сбоку в замедленной съёмке: https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/apNvRO9_460svav1.mp4
Сейчас пройдет работа над ошибками ( Все круто у них получилось ) поддерживаю компанию SpaceX!
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