В декабре 2020 года прототип Starship SN8 также взорвался при приземлении.

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Прототип корабля Starship SN9 взорвался при посадке после экспериментального запуска с космодрома в штате Техас, передаёт Reuters. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Starship SN9 должен был подняться на высоту 10 километров, отмечает CNBC. Прототип корабля успешно стартовал, но во время попытки приземлиться взорвался при ударе о землю.

Тестовый пуск Starship SN9

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило, что начнёт расследование, чтобы выяснить причину неудачной посадки. В январе основатель SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что из-за правил FAA «человечество никогда не доберется до Марса».

Представитель SpaceX во время трансляции пояснил, что полёт прошёл хорошо, а компании нужно ещё поработать над посадкой.

SpaceX представила Starship в 2017 году — проект тогда назывался Big Falcon Rocket. Компания планировала использовать корабль для полётов на Марс и для перевозок вокруг Земли. В августе 2020 года SpaceX впервые запустила прототип Starship SN5: тогда он совершил 150-метровый прыжок.