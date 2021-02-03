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Евгения Евсеева

Прототип Starship SN9 от SpaceХ взорвался при посадке после успешного запуска Статьи редакции

В декабре 2020 года прототип Starship SN8 также взорвался при приземлении.

15 15 комментариев
743 просмотров

Прототип корабля Starship SN9 взорвался при посадке после экспериментального запуска с космодрома в штате Техас, передаёт Reuters. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Starship SN9 должен был подняться на высоту 10 километров, отмечает CNBC. Прототип корабля успешно стартовал, но во время попытки приземлиться взорвался при ударе о землю.

Тестовый пуск Starship SN9

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило, что начнёт расследование, чтобы выяснить причину неудачной посадки. В январе основатель SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что из-за правил FAA «человечество никогда не доберется до Марса».

Представитель SpaceX во время трансляции пояснил, что полёт прошёл хорошо, а компании нужно ещё поработать над посадкой.

SpaceX представила Starship в 2017 году — проект тогда назывался Big Falcon Rocket. Компания планировала использовать корабль для полётов на Марс и для перевозок вокруг Земли. В августе 2020 года SpaceX впервые запустила прототип Starship SN5: тогда он совершил 150-метровый прыжок.

В 2020 году SpaceX совершила тестовый пуск прототипа корабля Starship SN8 на 12 км — он тоже завершился взрывом при посадке. После этого FAA начала расследование в связи с нарушением лицензии на запуск космических кораблей.

#новость #spacex #starship

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Сергей Некрасов

10

Ничего страшного, это новая разработка, такое бывает всегда

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Evgeny Filatov

Сергей
2

Именно. Первые ступени тоже не сразу начали сажать

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Михаил М

3

Чувствуете, как комменты отличаются, когда в России происходит авария, налетает куча ботов и обливает рашку говном, когда у американцев авария: "ну ничего страшного, в следующий раз получится".

Ответить

Роман

Михаил
2

Это потому что у американцев в следующий раз получается, а в России выделяют еще миллиард государственных денег, на которые Рогозин пишет новую песню.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Михаил
2

Есть разница между тем, когда взрывается опытная ракета у молодой компании, и когда взрывается ракета у компании которая существует на советских разработках и новое ничего не может сделать.

Ответить

Дитюк Данило

1

сомневаюсь что НАСА бы работали с ними, если были SpaceX зависили от акций, а так по сути маск свои деньги инвестирует ради нашего будущего 👍🏻👍🏻👍🏻

Ответить

Михаил М

Дитюк
2

Ага, свои. Я то думал, американских налогоплательщиков.

Ответить

Дмитрий Пупкин

Михаил
0

Почитайте в чем разница госкомпании и частной ... Возможно поймете кто существует за счет налогоплательщиков.

Ответить

Deniss Karpak

1

Акции то упали?

Ответить

Дитюк Данило

Deniss
1

разве что по другим его компаниям, спейс икс закрытое акционерное общество, их акции не могу упасть, они не выходили на IPO, а по поводу акций, их нету...

Ответить

Роман Александров

1

Идет Вовочка по улице и гранату подбрасывает, навстречу ему сосед.
Сосед: Вовочка, граната взорваться может!
Вовочка: Ерунда, у меня еще есть

Ответить

Дитюк Данило

Роман
0

СОСмыслом...

Ответить

xxx xxx

1

Это эксперименты, не испытания конечных продуктов, нет повода для волнений, может так и задумано - авария просто трюк для хайпа, после истории со стёклами кибертрака, которые весь мир увидел и обсудил, я почти в этом уверен.

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Алексис Второй

0

Вид сбоку в замедленной съёмке: https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/apNvRO9_460svav1.mp4

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Teyner Labert

0

Сейчас пройдет работа над ошибками ( Все круто у них получилось ) поддерживаю компанию SpaceX!

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