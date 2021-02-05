Будущее
Евгения Евсеева

SpaceX отчиталась о 10 тысячах пользователей спутникового интернета Starlink за три месяца Статьи редакции

Публичное тестирование спутникового интернета запустили в октябре 2020 года.

  • SpaceX подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на регистрацию Starlink как телекоммуникационной компании и отметила, что число пользователей спутникового интернета достигло 10 тысяч в США и за рубежом.
  • Starlink необходима регистрация, чтобы получить от властей США $885 млн, которые ей выделили в декабре 2020 года для обеспечения спутниковым интернетом сельской местности.
  • Компания просит удовлетворить заявку до 7 июня 2021 года, чтобы она смогла уложиться в сроки, обозначенные в условиях получения финансирования.
  • В октябре 2020 года бета-тестеры Starlink получили официальные приглашения для тестирования спутникового интернета. Комплект оборудования обойдется пользователям в $499. Месячная подписка — $99.
  • Компания отмечает в письме, что запустила уже более тысячи спутников на орбиту. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников, а для «приемлемого» — 720, говорил Маск.

#новость #starlink

1543 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Владимир Кролико

13

Хоть у кого-то нормальное развитие, а не выдуманное.

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Сергей Ермилов

Владимир
2

Вы про Спутниковый Интернет от Триколора?

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Владимир Кролико

Сергей
0

Про что угодно на территории РФ

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Эдуард Гладышев

Владимир
0

Скоро всё будет, просто нужно немножко потерпеть и не бухтеть)

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Владимир Кролико

Эдуард
1

Сказки венского леса (с)

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Егор Зотов

Владимир
0

Отрицательное падение - скоро по всем зомбоящикам

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Chester Rush

4

Уже предвижу попытки нашего правительства заблочить Starlink на территории РФ.

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❌ Товарищ Маузер ❌

Chester
0

Никаких "попыток" не будет. Starlink будет отключать передатчики, пролетающих над территорией РФ, ибо разрешение ей никто не давал и не даст. Мб где-нибудь в Питере получится использовать, но я бы на это не рассчитывал.

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Влад Борщ

5

Не будет никто и ничего отключать. Starlink ловит сеть с помощью терминала. ФСБ или какая то подобная залупа просто включит оборудование Starlink как несертифицированное или ещё какое то там надуманное опасное оборудование - пару людей за него посадят для страха и все. Никто не будет импортировать терминалы, никто не будет их ввозить под страхом решётки - профит. У нас за несертифицированную модель PS4 людей садить хотели, а тут целый терминал с тарелкой.

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Иванка Сегодина

Влад
0

Про запреты говорят с самого основания Starlink. Безусловно "палки в колеса" вставлять будут и крайне активно, если у жителей России такой интернет будет пользоваться популярностью. Да и в виду последних событий могут легко приравнять пользователя к инагенту и раздавать статью направо и налево.
*первая ссылка на статью от 30 октября 2020г., а вторая начало января 2021г.

Сверху виднее
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За использование спутникового интернета Starlink…
За использование спутникового интернета Starlink и его аналогов планируется назначить штраф в…
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Gregory Orlov

2

В Москве уже есть свой starlink.ru Маск опоздал

Ответить

Самостоятельный танк88

1

SpaceX отчиталась о 10 тысячах пользователей спутникового интернета Starlink за три месяца

Врут поди, ведь в Приёмной до сих пор ни одной жалобы 🤔

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Даниил Лепетков

0

О, скоро можно будет покупать акции starlink👍👍👍

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YouTube Streamer Junky

–1

Поглядим что из этого вырастет :)

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