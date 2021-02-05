SpaceX отчиталась о 10 тысячах пользователей спутникового интернета Starlink за три месяца Статьи редакции
Публичное тестирование спутникового интернета запустили в октябре 2020 года.
- SpaceX подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на регистрацию Starlink как телекоммуникационной компании и отметила, что число пользователей спутникового интернета достигло 10 тысяч в США и за рубежом.
- Starlink необходима регистрация, чтобы получить от властей США $885 млн, которые ей выделили в декабре 2020 года для обеспечения спутниковым интернетом сельской местности.
- Компания просит удовлетворить заявку до 7 июня 2021 года, чтобы она смогла уложиться в сроки, обозначенные в условиях получения финансирования.
- В октябре 2020 года бета-тестеры Starlink получили официальные приглашения для тестирования спутникового интернета. Комплект оборудования обойдется пользователям в $499. Месячная подписка — $99.
- Компания отмечает в письме, что запустила уже более тысячи спутников на орбиту. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников, а для «приемлемого» — 720, говорил Маск.
Хоть у кого-то нормальное развитие, а не выдуманное.
Вы про Спутниковый Интернет от Триколора?
Скоро всё будет, просто нужно немножко потерпеть и не бухтеть)
Уже предвижу попытки нашего правительства заблочить Starlink на территории РФ.
Никаких "попыток" не будет. Starlink будет отключать передатчики, пролетающих над территорией РФ, ибо разрешение ей никто не давал и не даст. Мб где-нибудь в Питере получится использовать, но я бы на это не рассчитывал.
Не будет никто и ничего отключать. Starlink ловит сеть с помощью терминала. ФСБ или какая то подобная залупа просто включит оборудование Starlink как несертифицированное или ещё какое то там надуманное опасное оборудование - пару людей за него посадят для страха и все. Никто не будет импортировать терминалы, никто не будет их ввозить под страхом решётки - профит. У нас за несертифицированную модель PS4 людей садить хотели, а тут целый терминал с тарелкой.
Про запреты говорят с самого основания Starlink. Безусловно "палки в колеса" вставлять будут и крайне активно, если у жителей России такой интернет будет пользоваться популярностью. Да и в виду последних событий могут легко приравнять пользователя к инагенту и раздавать статью направо и налево.
*первая ссылка на статью от 30 октября 2020г., а вторая начало января 2021г.
Блоги компаний
Показать еще