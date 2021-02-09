Илон Маск рассказал, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке Статьи редакции
Для этого SpaceX нужно сделать Starlink финансово жизнеспособным.
- Маск рассказал, что SpaceX нужно «пройти через глубокую пропасть отрицательного денежного потока» в течение года, чтобы сделать оператора финансово жизнеспособным. По его словам, компании по запуску спутников становятся банкротами, но Маск надеется, что Starlink станет первым, с кем этого не случится.
- В феврале 2020 года операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл рассказал, что SpaceX планирует выделить свой проект Starlink в отдельную компанию, а затем вывести его на биржу.
- В октябре 2020 года Starlink запустила тестирование спутникового интернета. Комплект оборудования стоит $499, месячная подписка — $99.
- SpaceX отчиталась о 10 тысячах пользователей Starlink за три месяца. Компания отметила в письме, что запустила уже более тысячи спутников на орбиту. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников.
Так он уже взлетел и летает. Я сам видел.
Как только этот интернет будет более менее доступен у меня в садоводстве под Питером тогда может и можно будет сказать "взлетело".
Раньше 2036 не ждите
Взлетит аки биток после новости от Маска.
Кстати, на месте Маска я бы новую ракету назвал Bitcoin. Чтоб потом читать такие новости: SpaceX успешно запустил Bitcoin на Луну. Следующий полет Bitcoin будет на Марс.
Судьба экспедиции на марс зависит от спутникового порно
От конструкторов двигателей, которые пока что не хотят слаженно работать на Старшипе (прям как у Н-1 когда то).
У наших дедов был "Голос Америки", у нас будет "Starlink"
Ужасный лолипоп
Осталось найти Окуджаву 2.0, Довлатова 2.0, а потом придёт Цой 2.0 и опять споёт нам о переменах.
Ты что то путаешь, это на западе запрещают каналы RT и прочие неугодные (недавняя новость про закрытие каналов на украине вообще феерична: https://www.bbc.com/russian/features-55925259)
и что в ней фееричного? отзыв лицензии или санкции в виде запрета на договор для государственной компании, распространяющий телесигнал? Сидят они теперь на альтернативных источниках распространения (интернет, ютуб). это не российские инструменты - административные штрафы нескончаемым потоком и изъятие техники при обысках в рамках уголовных дел у которых нет начало и конца...
Фееричного в ней то что президент Зеля по желанию своей левой пятки устраивает прямую цензуру, в якобы "свободной" стране. Или это другое? ))
А вот еще в довесочек, в этой новости тоже все прекрасно:
*закинули на орбиту дохуя микро спутников
*а как мы теперь это окупать то будем?
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