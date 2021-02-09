Будущее
Евгения Евсеева

Илон Маск рассказал, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке Статьи редакции

Для этого SpaceX нужно сделать Starlink финансово жизнеспособным.

  • Маск рассказал, что SpaceX нужно «пройти через глубокую пропасть отрицательного денежного потока» в течение года, чтобы сделать оператора финансово жизнеспособным. По его словам, компании по запуску спутников становятся банкротами, но Маск надеется, что Starlink станет первым, с кем этого не случится.
  • В феврале 2020 года операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл рассказал, что SpaceX планирует выделить свой проект Starlink в отдельную компанию, а затем вывести его на биржу.
  • В октябре 2020 года Starlink запустила тестирование спутникового интернета. Комплект оборудования стоит $499, месячная подписка — $99.
  • SpaceX отчиталась о 10 тысячах пользователей Starlink за три месяца. Компания отметила в письме, что запустила уже более тысячи спутников на орбиту. Для минимального покрытия необходимо 360 спутников.

#новость #starlink

959 просмотров
19 19 комментариев
3
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19 комментариев
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Ужасный лолипоп

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Илон, что ж ты, у нас на VC столько экспертов — скинул бы проект сюда, тут бы тебе быстро объяснили, что он не взлетит!

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Airat Kafman

Ужасный
0

Так он уже взлетел и летает. Я сам видел.

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Ужасный лолипоп

Airat
0

Но ведь в Приёмной жалоб до сих пор нет 🤔

Ответить

Anton Reut

Ужасный
0

Как только этот интернет будет более менее доступен у меня в садоводстве под Питером тогда может и можно будет сказать "взлетело".

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Эдуард Гладышев

Anton
0

Раньше 2036 не ждите

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Anton Reut

Эдуард
0

чёто долго летят твои спутники

Ответить

Николай Шелопугин

Ужасный
0

классический портфель эксперта vc

Ответить

Вася Пражкин

Ужасный
0

Взлетит аки биток после новости от Маска.
Кстати, на месте Маска я бы новую ракету назвал Bitcoin. Чтоб потом читать такие новости: SpaceX успешно запустил Bitcoin на Луну. Следующий полет Bitcoin будет на Марс.

Ответить

Anton Reut

Вася
0

Как-как вы сказали? BitchCoin?

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Александр Кучеряев

2

Судьба экспедиции на марс зависит от спутникового порно

Ответить

Anton Reut

Александр
0

От конструкторов двигателей, которые пока что не хотят слаженно работать на Старшипе (прям как у Н-1 когда то).

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Роман Александров

0

У наших дедов был "Голос Америки", у нас будет "Starlink"

Ответить

Ужасный лолипоп

Роман
1

Осталось найти Окуджаву 2.0, Довлатова 2.0, а потом придёт Цой 2.0 и опять споёт нам о переменах.

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Anton Reut

Ужасный
0

Довлатов унылый алкаш, вообще непонятно за что его ценят.

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Andy Bezbozhny

Роман
0

У наших дедов были Спидолы

Ответить

Anton Reut

Роман
0

Ты что то путаешь, это на западе запрещают каналы RT и прочие неугодные (недавняя новость про закрытие каналов на украине вообще феерична: https://www.bbc.com/russian/features-55925259)

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евгений аношин

Anton
0

и что в ней фееричного? отзыв лицензии или санкции в виде запрета на договор для государственной  компании, распространяющий телесигнал? Сидят они теперь на  альтернативных источниках распространения (интернет, ютуб). это не российские инструменты - административные штрафы нескончаемым потоком и изъятие техники при обысках в рамках уголовных дел у которых нет начало и конца...

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Anton Reut

евгений
0

Фееричного в ней то что президент Зеля по желанию своей левой пятки устраивает прямую цензуру, в якобы "свободной" стране. Или это другое? ))
А вот еще в довесочек, в этой новости тоже все прекрасно:

В Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных…
Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник запретил ретрансляцию в стране еще…
ria.ru
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Anton Reut

0

*закинули на орбиту дохуя микро спутников
*а как мы теперь это окупать то будем?
GENIUS

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