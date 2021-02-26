Журнал MIT Technology Review опубликовал ежегодный список технологических достижений, которые, по мнению редакцию, меняют жизнь и влияют на решение важных задач в ИТ, медицине и других сферах.

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Технология мРНК известна уже около 20 лет, но до пандемии использовалась только в ветеринарии. Пандемия Covid-19 сподвигла учёных к созданию мРНК-вакцин и первым клиническим испытаниям на людях. Вакцины против коронавируса на основе матричной РНК разрабатывают американские Moderna и Pfizer.

Вакцина содержит синтетический фрагмент генома коронавируса, упакованный в молекулы, называемые липидами. Попадая в организм, мРНК провоцирует выработку вирусного белка, который в теории безвреден для пациента, но заставляет иммунную систему вырабатывать антитела для защиты при последующем контакте с вирусом. Преимуществом мРНК-вакцин издание называет лёгкую модификацию в случае, если вирус мутирует.

MIT Technology Review рассчитывает, что мРНК может изменить медицину и помочь в лечении других сложных заболеваний — например, ВИЧ или даже рака.

Предприятие биофармацевтической компании Lonza, которая помогает Moderna производить вакцину

Алгоритм, созданный лабораторией OpenAI, стал самой грамотной и впечатляющей компьютерной моделью на сегодняшний день. Обученный на текстах тысяч книг большого объёма публикаций в интернете, GPT-3 может генерировать текст, близкий к речи человека.

Возможности GPT-3 привлекли внимание тысяч пользователей в соцсетях, они делились примерами работ, созданных алгоритмом. Однако модель далека от Artificial General Intelligence — искусственного интеллекта общего уровня, способного мыслить, как человек, и взаимодействовать с ним.

MIT Technology Review выделил несколько проблем GPT-3:

Работы алгоритма, которые привлекали всеобщее внимание, — это не что иное, как избирательный подход (cherry picking). При работе с текстом объёмом больше нескольких сотен слов GPT-3 часто повторяется или противоречит себе. Чтобы сгенерировать приемлемый текст, нужно несколько попыток.

Для обучения необходимо очень много вычислительной мощности, что создаёт большой углеродный след. Исследователи из Копенгагенского университета подсчитали, что если GPT-3 обучать в дата-центрах, работающих только на ископаемом топливе, то углеродный след останется такой же, как от автомобильной поездки на расстояние до Луны и обратно.

Исследование и обучение моделей ИИ стоит очень дорого — в случае GPT-3 это как минимум $10 млн. Такая стоимость делает исследования доступными только для обеспеченных лабораторий и крупных корпораций.

GPT-3 учится на том, что находит в интернете. Значит, алгоритм «впитывает» дезинформацию и предрассудки, которые затем воспроизводит.

GPT-3 — всё лучшее и худшее, что известно об искусственном интеллекте сейчас, заключает журнал.



TikTok стал одной из самых быстрорастущих социальных сетей, привлекая сотни миллионов пользователей по всему миру. В MIT Technology Review связывают популярность с лентой рекомендаций For You, благодаря которой можно легко стать знаменитым в интернете.

Другие платформы ориентируются в основном на контент, который привлечёт внимание массовой аудитории. Алгоритмы TikTok, на первый взгляд, с одинаковой вероятностью покажут и ролик никому неизвестного автора, и видео звезды. Его алгоритмы также искусно подбирают подходящий контент для нишевых сообществ пользователей, разделяющих одни интересы. Возможность новых авторов очень быстро собрать много просмотров и лёгкость, с которой пользователи могут открыть множество разного контента способствовали ошеломляющему росту приложения. Теперь другие социальные сети пытаются добавить похожие функции в своих приложениях.

MIT Technology Review

Стартап QuantumScape из Кремниевой долины разрабатывает альтернативу литий-ионным аккумуляторам для электромобилей — литий-металлические аккумуляторы.

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Пока разработка находится на стадии прототипа, но результаты первых испытаний показали, что альтернатива может увеличить дальность хода на 80%, при этом подзарядка также происходит быстрее. QuantumScape заключила с VolksWagen соглашение о выпуске к 2025 году электромобилей с литий-металлическими аккумуляторами.

Прототип QuantumScape



Нужен новый подход к защите личных данных и управлению ими. Сейчас каждый пользователь сам в ответе за свою информацию, но технологические компании собирают всё больше сведений о человеке ради монетизации, однако не всегда могут защитить их от утечек.

MIT Technology Review видит выход в создании трастов данных — организаций, которые будут собирать данные пользователей и от их имени управлять информацией, отвечая за конфиденциальность и безопасность.

Структуру и функции таких трастов ещё предстоит определить, но издание привело пару вариантов их работы:

Группа пользователей Facebook передаёт управление своими данными в траст, и тот определяет, например, какие виды таргетинга может использовать площадка для показа рекламы участникам траста. Если Facebook нарушит условия, траст может лишить компанию доступа к данным своих клиентов. Однако «трудно представить», чтобы Facebook согласилась на условия такого объединения, если только участники траста вместе не уйдут из соцсети или государственные регуляторы не дадут механизмы принуждения к сотрудничеству, отмечает MIT Technology Review.

Более реалистичный вариант — это группа людей, которая согласилась поделиться своими данными для медицинских или других исследований, полезных для общества. Траст мог бы следить за тем, чтобы компании использовали полученные данные строго по назначению.



Водород — более эффективная замена ископаемому топливу. С килограмма водорода можно получить в три раза больше энергии, чем даст сопоставимое количество дизеля или бензина — такие расчёты приводит MIT Technology Review. Кроме того, при горении водород не выделяет углекислый газ.

Однако до сих пор большую часть водорода производят из природного газа, а это энергоёмкий и грязный процесс, при котором выбросов углекислого газа не избежать.

«Зелёный» водород — тот, который получен из воды путём электролиза с помощью возобновляемых источников энергии (ветрогенераторов и солнечных батарей). Пока его производство обходится примерно в три раза дороже, чем при получении из природного газа. Но стоимость ветровой и солнечной энергии падает, а значит, «зелёный» водород вскоре станет достаточно дешёвым, чтобы быть практичным.

Установка по производству экологически чистого водорода австрийской компании Voestalpine

Технология получила широкое распространение с пандемией Covid-19. Расчёт правительств разных стран был на то, что приложения помогут отслеживать пересечения людей, используя GPS или Bluetooth. Если один из них позже получит положительный тест на коронавирус, он сможет внести результат в приложение, и система предупредит других о том, что они контактировали с заболевшим.

Apple и Google оперативно запустили систему отслеживания контактов с больными коронавирусом, а чиновники от здравоохранения пытались убедить жителей пользоваться такими приложениями. Однако отслеживание контактов не помогло замедлить распространение коронавируса.

Для этого есть множество причин: медлительность ответственных со стороны правительства, пренебрежение рекомендациями и нарушение ограничений жителями. Кроме этого, часть людей была не готова делиться данными из-за недоверия к своему правительству или ИТ-компаниям. А система уведомлений могла показать эффективный результат только при большом количестве пользователей.

Тем не менее у системы отслеживания контактов всё ещё есть будущее, пишет MIT Technology Review: если поработать над реализацией, включая вопросы доверия, можно не только подготовиться к следующей пандемии, но и перенести технологию на другие области здравоохранения.

Технология GPS изменила способ передвижения многих людей и способствовала созданию новых видов услуг, таких как совместные поездки (райдшеринг). Но GPS работает с точностью 5-10 метров, а сейчас развиваются уже более точные технологии навигации, которые определяют местоположение в пределах нескольких сантиметров или даже миллиметров.

Летом 2020 года Китай запустил последний спутник третьего поколения своей навигационной системы BeiDou, тем самым завершив её формирование. BeiDou может воспользоваться любой человек в мире, точность позиционирования составляет от полутора до двух метров. Так как система ориентирована на Китай и Азию, местные могут получить информацию о местоположении с точностью до метра.

Сверхточное позиционирование открывает новые возможности — от предупреждений об оползнях до роботов-доставщиков и беспилотных автомобилей, которые могут безопасно перемещаться по улицам.

Пандемия положила начало эксперименту по переходу мира на удалённый режим работы и жизни. Виртуализация коснулась почти все сферы жизни, но сильнее всего затронула образование и медицину. Примером, на котором хорошо видны первые резульаты, издание называет Азию и Африку.

У репетиторского сервиса Snapask более 3,5 млн пользователей в девяти азитаских странах — вдвое больше, чем до пандемии. Крупный индийский стартап Byju’s, который развивает платформу для онлайн-обучения, заметил рост числа пользователей на треть, почти до 70 млн. Вместе с тем многие обычные школы оказались не готовы быстро перейти на виртуальное обучение, а ученикам и студентам иногда тяжело разобраться без посторонней помощи.

Эксперимент будет менять нашу жизнь ещё в течение многих следующих лет, даже когда пандемия закончится, уверены в MIT Technology Review.

Несмотря на ощутимый прогресс в области ИИ в последние годы, искусственный интеллект и роботы по-прежнему во многом тупы, особенно когда дело доходит до решения новых проблем или навигации в незнакомой среде. «Им не хватает человеческих способностей, которые есть даже у маленьких детей, чтобы познавать устройство мира и применять новые знания», — пишет издание.

Однако положение дел можно изменить. Один из многообещающих подходов к совершенствованию навыков ИИ — «расширить его чувства». Сейчас ИИ с компьютерным зрением или распознаванием звуков может «ощущать» окружающую обстановку и взаимодействовать с ней. Этого достаточно для создания роботов, которые могут, например, обрабатывать заказы на складе.

Однако ИИ не хватает гибкости, которая позволила бы понимать команды и выполнять более сложные операции: например, открыть дверь, когда кто-то стучит. Для этого надо добавить возможность понимать и использовать естесственную речь, а также сенсоры для обработки звуковых и тактильных данных. После этого ИИ сможет эффективнее справляться с задачами и работать в паре с человеком.