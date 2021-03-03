«Оттуда на Марс, а оттуда на звёзды».

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Речь идёт о возможном переименовании Бока-Чика, где находится испытательный полигон SpaceX, пишет Bloomberg.

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По словам представителя суда округа Кэмерон, недавно SpaceX связалась с властями по поводу заинтересованности Маска в том, чтобы включить поселение в Starbase. Маск уточнил, что площадь города будет намного больше, чем Бока-Чика.

Судья Эдди Тревино, который должен одобрить переименование, заявил, что «одним твитом это не делается». Bloomberg пишет, что создание города на базе Бока-Чики может существенно улучшить его инфраструктуру.

Elon Musk @elonmusk Creating the city of Starbase, Texas

Маск также рассказал, что управлять новым городом будет «The Doge». По данным Forbes, это отсылка к криптовалюте Dogecoin, которую предприниматель последнее время часто упоминает в Twitter.