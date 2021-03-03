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Илон Маск анонсировал создание «dog friendly» города в Техасе с названием Звёздная база Статьи редакции

«Оттуда на Марс, а оттуда на звёзды».

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815 просмотров

Речь идёт о возможном переименовании Бока-Чика, где находится испытательный полигон SpaceX, пишет Bloomberg.

По словам представителя суда округа Кэмерон, недавно SpaceX связалась с властями по поводу заинтересованности Маска в том, чтобы включить поселение в Starbase. Маск уточнил, что площадь города будет намного больше, чем Бока-Чика.

Судья Эдди Тревино, который должен одобрить переименование, заявил, что «одним твитом это не делается». Bloomberg пишет, что создание города на базе Бока-Чики может существенно улучшить его инфраструктуру.

Elon Musk @elonmusk
Creating the city of Starbase, Texas

Маск также рассказал, что управлять новым городом будет «The Doge». По данным Forbes, это отсылка к криптовалюте Dogecoin, которую предприниматель последнее время часто упоминает в Twitter.

Илон Маск переехал в Техас в конце 2020 года. В Бока-Чике SpaceX разрабатывает многоразовый корабль Starship для полётов на Луну и Марс. Tesla также строит в Техасе завод для производства электромобилей.

#новость #илонмаск

12 12 комментариев
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12 комментариев
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Константин Полухтин

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А валютой там будет... dogecoin?
🙃🙂🙃🙂

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Nikita Shmidt

Константин
2

Об этом в статье и речь..

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Константин Полухтин

Константин
0

Шутки шутками, а знающие люди могут мне сказать, может ли в теории Илон Маск построить свой город и сделать оборот средств в нём на 90-100% ТОЛЬКО через криптовалюту?

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Nikita Shmidt

Константин
3

Может, но скорее пряником, а не кнутом (т.е законодательно не заставить, а вот плюшки, за то, что магазин принимает dogecoin - вполне себе)

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Чит Чат

3

Бока-Чика - звучит очень круто. Может какой-нибудь город в России так назовем, раз Америке больше не нужен?

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Станислав Назаров

Чит
0

Ага можно, какую нибудь дыру. И фанаты Маска начнут там покупать квартиры, как они любят — "по ошибке". Подними экономику региона. 

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Артём Палённый

Чит
0

Звучи то круто, а переводится как "рот (губы) девушки" )))

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Egor Krasnov

Чит
0

А мэром будет Dan Balan.

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Виктор Булов

2

Опять пампит свои активы

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Саня Видосов

1

"Так Илон заявил, что в этом городе будет хорошее отношение к собакам"

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ывпппвывпаыв апваппап

1

Все пилит и пилит бюджеты совместно с наса). Молодец!
Вообще конечно там молодцы, если наш роскосмос просто тупо деньги ворует и не парится. то там разыгрывают аж целые спектакли со спейс Х, полетами на Марс и т.д. И зиц-председателя выбрали идеального, этакий гений, и Теслу создал и ракеты и т.д.
Все таки в США хорошие пиарщики в голливуде работают, ничего не скажешь.

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Alexey QuQu

0

Совсем кукухой поехал, или просто хайпится 

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