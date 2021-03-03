Илон Маск анонсировал создание «dog friendly» города в Техасе с названием Звёздная база Статьи редакции
«Оттуда на Марс, а оттуда на звёзды».
Речь идёт о возможном переименовании Бока-Чика, где находится испытательный полигон SpaceX, пишет Bloomberg.
По словам представителя суда округа Кэмерон, недавно SpaceX связалась с властями по поводу заинтересованности Маска в том, чтобы включить поселение в Starbase. Маск уточнил, что площадь города будет намного больше, чем Бока-Чика.
Судья Эдди Тревино, который должен одобрить переименование, заявил, что «одним твитом это не делается». Bloomberg пишет, что создание города на базе Бока-Чики может существенно улучшить его инфраструктуру.
Маск также рассказал, что управлять новым городом будет «The Doge». По данным Forbes, это отсылка к криптовалюте Dogecoin, которую предприниматель последнее время часто упоминает в Twitter.
Илон Маск переехал в Техас в конце 2020 года. В Бока-Чике SpaceX разрабатывает многоразовый корабль Starship для полётов на Луну и Марс. Tesla также строит в Техасе завод для производства электромобилей.
А валютой там будет... dogecoin?
🙃🙂🙃🙂
Шутки шутками, а знающие люди могут мне сказать, может ли в теории Илон Маск построить свой город и сделать оборот средств в нём на 90-100% ТОЛЬКО через криптовалюту?
Может, но скорее пряником, а не кнутом (т.е законодательно не заставить, а вот плюшки, за то, что магазин принимает dogecoin - вполне себе)
Бока-Чика - звучит очень круто. Может какой-нибудь город в России так назовем, раз Америке больше не нужен?
Ага можно, какую нибудь дыру. И фанаты Маска начнут там покупать квартиры, как они любят — "по ошибке". Подними экономику региона.
Все пилит и пилит бюджеты совместно с наса). Молодец!
Вообще конечно там молодцы, если наш роскосмос просто тупо деньги ворует и не парится. то там разыгрывают аж целые спектакли со спейс Х, полетами на Марс и т.д. И зиц-председателя выбрали идеального, этакий гений, и Теслу создал и ракеты и т.д.
Все таки в США хорошие пиарщики в голливуде работают, ничего не скажешь.
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