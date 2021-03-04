Это первый прототип, который технически совершил два полета.

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SpaceX впервые удалось успешно посадить прототип ракеты Starship, разрабатываемой для полета на Марс, — до этого все образцы взрывались, пишет Reuters. Но и SN10 долго не удержался — через несколько минут после приземления он тоже взорвался.

SpaceX провели испытания прототипа корабля Starship SN10 SpaceX 4 марта 2021 года. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Starship SN10 на стартовой площадке Источник: SpaceX

Первую попытка пуска SpaceX совершила ночью 3 марта, однако менее чем за секунду до старта она была прервана автоматически — один из двигателей показывал неожиданно высокую тягу. Через три часа компания повторила попытку.

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Прототип SN10 запустили на высоту около 10 км. На нём было установлено три двигателя Raptor, каждый из которых отключался для снижения тяги. После достижения максимальной высоты прототип развернулся горизонтально для контролируемого спуска на закрылках.

Полная трансляция пуска SN10 на канале SpaceX

На высоте около 500 метров прототип должен совершить маневр разворота для вертикальной посадки. Корабль успешно выполнил маневр, используя все три двигателя, после чего выполнил мягкую посадку. Однако посадочные опоры, вероятно, не раскрылись успешно, из-за чего прототип стоял на площадке не ровно.

При посадке возникло возгорание в нижней части корабля. Спустя десять минут после посадки огонь добрался до топливных баков и спровоцировал взрыв. Прототип снова «подпрыгнул», повторив судьбу двух предыдущих кораблей SN8 и SN9.

Everyday Astronaut @Erdayastronaut https://t.co/FkDTa9ISRi #SN10 reflew a lot quicker than any of us expected 🤯 that was insane!!!! So.... congrats and also RIP 🤷‍♂😂 bye bye SN10, congrats on making history!!!! @spacex @elonmusk Момент взрыва корабля на трансляции Everyday Astronaut

В SpaceX заявили, что главной задачей испытаний был «сбор данных о контроле за кораблём» во время его снижения. «Starship SN10 приземлился в целости и сохранности», — сообщил Илон Маск.

Следующий прототип корабля SN11 уже готов и сейчас находится в вертикальном положении в сборочном цеху.