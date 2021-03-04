SpaceX впервые посадила прототип Starship — но через несколько минут он взорвался Статьи редакции
Это первый прототип, который технически совершил два полета.
SpaceX впервые удалось успешно посадить прототип ракеты Starship, разрабатываемой для полета на Марс, — до этого все образцы взрывались, пишет Reuters. Но и SN10 долго не удержался — через несколько минут после приземления он тоже взорвался.
SpaceX провели испытания прототипа корабля Starship SN10 SpaceX 4 марта 2021 года. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Первую попытка пуска SpaceX совершила ночью 3 марта, однако менее чем за секунду до старта она была прервана автоматически — один из двигателей показывал неожиданно высокую тягу. Через три часа компания повторила попытку.
Прототип SN10 запустили на высоту около 10 км. На нём было установлено три двигателя Raptor, каждый из которых отключался для снижения тяги. После достижения максимальной высоты прототип развернулся горизонтально для контролируемого спуска на закрылках.
На высоте около 500 метров прототип должен совершить маневр разворота для вертикальной посадки. Корабль успешно выполнил маневр, используя все три двигателя, после чего выполнил мягкую посадку. Однако посадочные опоры, вероятно, не раскрылись успешно, из-за чего прототип стоял на площадке не ровно.
При посадке возникло возгорание в нижней части корабля. Спустя десять минут после посадки огонь добрался до топливных баков и спровоцировал взрыв. Прототип снова «подпрыгнул», повторив судьбу двух предыдущих кораблей SN8 и SN9.
В SpaceX заявили, что главной задачей испытаний был «сбор данных о контроле за кораблём» во время его снижения. «Starship SN10 приземлился в целости и сохранности», — сообщил Илон Маск.
Следующий прототип корабля SN11 уже готов и сейчас находится в вертикальном положении в сборочном цеху.
молодцы люди работают а у наших миллиардеров мозгов хватает только на яхты и дворцы
При посадке возникло возгорание в нижней части корабля
Успешная посадка тогда, когда ничего не возгорается и не взрывается впоследствии. Очевидно, что автор фанат маска и манипулирует заголовком статьи.
Какая интересная формулировка. Как может быть применима характеристика успешно рядом со словом взорвался.
Посадили успешно, взорвался уже потом.
Вы палец от жопы отличить не можете? )
Успешно взорвался, нет?
жесть, а если бы на борту были люди ведь этот аппарат имеет если не ошибаюсь 100 посадочных мест, какая уж тут успешная посадка
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