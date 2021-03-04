Будущее
Stas Klymenko

SpaceX впервые посадила прототип Starship — но через несколько минут он взорвался Статьи редакции

Это первый прототип, который технически совершил два полета.

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SpaceX впервые удалось успешно посадить прототип ракеты Starship, разрабатываемой для полета на Марс, — до этого все образцы взрывались, пишет Reuters. Но и SN10 долго не удержался — через несколько минут после приземления он тоже взорвался.

SpaceX провели испытания прототипа корабля Starship SN10 SpaceX 4 марта 2021 года. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Starship SN10 на стартовой площадке Источник: SpaceX

Первую попытка пуска SpaceX совершила ночью 3 марта, однако менее чем за секунду до старта она была прервана автоматически — один из двигателей показывал неожиданно высокую тягу. Через три часа компания повторила попытку.

Прототип SN10 запустили на высоту около 10 км. На нём было установлено три двигателя Raptor, каждый из которых отключался для снижения тяги. После достижения максимальной высоты прототип развернулся горизонтально для контролируемого спуска на закрылках.

Полная трансляция пуска SN10 на канале SpaceX

На высоте около 500 метров прототип должен совершить маневр разворота для вертикальной посадки. Корабль успешно выполнил маневр, используя все три двигателя, после чего выполнил мягкую посадку. Однако посадочные опоры, вероятно, не раскрылись успешно, из-за чего прототип стоял на площадке не ровно.

Everything SpaceX @spacex360
The Starship Has Landed!
#SpaceX #Starship https://t.co/lcUfTljvFo
Посадка прототипа корабля Starship SN10

При посадке возникло возгорание в нижней части корабля. Спустя десять минут после посадки огонь добрался до топливных баков и спровоцировал взрыв. Прототип снова «подпрыгнул», повторив судьбу двух предыдущих кораблей SN8 и SN9.

Everyday Astronaut @Erdayastronaut
#SN10 reflew a lot quicker than any of us expected 🤯 that was insane!!!! So.... congrats and also RIP 🤷‍♂😂 bye bye SN10, congrats on making history!!!! @spacex @elonmusk https://t.co/FkDTa9ISRi
Момент взрыва корабля на трансляции Everyday Astronaut

В SpaceX заявили, что главной задачей испытаний был «сбор данных о контроле за кораблём» во время его снижения. «Starship SN10 приземлился в целости и сохранности», — сообщил Илон Маск.

Следующий прототип корабля SN11 уже готов и сейчас находится в вертикальном положении в сборочном цеху.

#новость #spacex #starship

Материал дополнен редакцией
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Владимир Журавлев

16

молодцы люди работают а у наших миллиардеров мозгов хватает только на яхты и дворцы

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Zypar Akhmat

Владимир
7

И на мемы в твиттере

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Zypar Akhmat

5

Какая лажа. Позорище!!! ха ха!
(с)Рогозин

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Igor Chimbur

–4

При посадке возникло возгорание в нижней части корабля

Успешная посадка тогда, когда ничего не возгорается и не взрывается впоследствии. Очевидно, что автор фанат маска и манипулирует заголовком статьи.

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Stas Klymenko

Igor
1

Нисколько не удивлен вашему появлению и, как обычно, ошибочным комментариям. 

Испытание - да, не было успешно полностью. Есть проблемы с посадочными опорами (которые в принципе еще не имеют окончательного варианта) и произошло возгорание. 
Однако непосредственно сама посадка была успешной. О чем и указано в материале. 

Основная часть испытаний - корректное выполнение маневра и работа двигателей при посадке. Причину возгорания выяснят и устранят. Суть в том, что в корабле все работает и он может садиться после выполнения маневра. Все остальные побочки будут устраняться. Для этого Starship и пускают по итерациям. 

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Яна

0

Какая интересная формулировка. Как может быть применима характеристика успешно рядом со словом взорвался.

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Константин Рогов

Яна
3

Посадили успешно, взорвался уже потом.
Вы палец от жопы отличить не можете? )

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greg chudnoff

Яна
2

Успешно взорвался, нет?

Ответить

Яна

greg
0

Значит по задумке автора, во всех статьях про аварии Роскосмоса, необходимо заменить формулировку на успешно упал.

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Stas Klymenko

Яна
0

Можно и так написать. 
Разница ведь будет такой же - прототип Starship сел, ракеты Роскосмоса - нет (в вашем конкретном примере). 

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Stas Klymenko

Яна
2

Формулировка достаточно простая и понятная, на самом деле. 
Непосредственно сама посадка прошла успешно. Этот процесс - основная задача испытаний прототипа. Возгорание, проблемы с опорами - уже побочные явления, которые будут исправлять так же, как и в случае предыдущих двух прототипов. 

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El Negro

Яна
0

Данные собраны, можно работать над ошибками, а не запускать ракеты шестидесятилетней давности устаревшие по всем характеристикам.

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Vlad Azimov

2

С каждым разом все лучше и лучше. Так держать 

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greg chudnoff

1
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An Ar

1

рогожка поди опять похихикает и дальше воровать

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Илья Константинович

0

как тебе такое Илан Муск

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Илья Константинович

–1

жесть, а если бы на борту были люди ведь этот аппарат имеет если не ошибаюсь 100 посадочных мест, какая уж тут успешная посадка

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