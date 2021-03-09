Будущее
Евгения Евсеева

Moderna и Pfizer возглавили список самых инновационных компаний в мире по версии Fast Company Статьи редакции

Издание опубликовало топ-50 компаний на 2021 год.

20 20 комментариев
1268 просмотров

Fast Company представил рейтинг самых инновационных компаний на 2021 год. В список не попала Apple, а первое место разделили две компании, которые занимались производством вакцины от Covid-19.

Топ-10 самых инновационных компаний мира по версии Fast Company

По версии Fast Company в десятку самых инновационных компаний вошли:

  1. Moderna — американская биотехнологическая компания, разрабатывающая лекарства и вакцины.
  2. Pfizer — американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире.
  3. Shopify — платформа для создания собственных интернет-магазинов.
  4. SpaceX — космическая компания Илона Маска.
  5. SpringHill Company — продюсерская компания по производству фильмов и сериалов.
  6. Epic Games — разработчик компьютерных игр.
  7. Netflix — потоковый видеосервис.
  8. Tock — платформа бронирования, управления столиками, самовывоза и доставки для бизнеса.
  9. Microsoft — производитель техники и программного обеспечения.
  10. Graphika — аналитическая компания, которая специализируется на соцсетях.

Fast Company ежегодно публикует рейтинг 50 самых инновационных компаний мира, а также составляет списки из десяти наиболее инновационных компаний по секторам.

В категории видео в список вошла кинокомпания «Базелевс» Тимура Бекмамбетова — она заняла седьмое место.

#новость #рейтинг

20 20 комментариев
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 20, "likes": 3, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 218385, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 09 Mar 2021 22:02:17 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andre Fed

15

Весьма странный рейтинг, и очень странно что яблочники не попали в топ именно тогда, когда наконец то заслужили это(M1)

Ответить

Taz Hate

Andre
–4

Пф, всего лишь проц. Тоже мне инновация.

Ответить

Kek Man

Taz
6

Подумаешь, ведь до них каждая компания, выпускающая устройства могла сделать собственный процессор для десктопа(нет, только 2) и повернуть развитие этой области вот прям совсем в другую сторону (энергоэффективный и высокопроизводительный процессор в компе(а потом и в серверах и прочем прочем), да ну, подумаешь, фигня)

Ответить

Alexey Tykhonov

Andre
0

здесь рейтинг имеет некий смысл. Эпики же есть потому что бросили вызов Эплу. Это не инновационно, но это новое.

Ответить

Andre Fed

Alexey
0

Не совсем, они выкатили несколько технологий рендера звука и частиц в своем двигле в первой половине года, они действительно выводят процесс создания игровых сцен и мультипликации на новый уровень. В технических характеристиках компетенций не хватит копаться.

Ответить

Mike K

9

топ больше похож на шутку 🤔

Ответить

Ann Lukashenko

Mike
0

01, 01, 04 - ок. Очень даже инновационные.
Остальные как-то так. Похоже скорее для объема.

Ответить

Sam Muradovich

2

А где Sputnik V?

Ответить

Сергей Мазур

Sam
0

и роскосмос)

Ответить

Serj Koss

Sam
0

он недостаточно демократичный и пока убил слишком мало унтерменьшей

Ответить

fan1 vs

0

Что Netflix инновационного производит?!

Ответить

Денис Пихаров

fan1
4

Документалки про трансов

Ответить

Sam Muradovich

Денис
0

Про геев, лесбух и афроамериканцев...

Ответить

Nikita Shmidt

fan1
0

Там же рядом написано, за что он заслужил право быть в их "списке инновативных компаний"

Ответить

fan1 vs

Nikita
0

Это ни о чем вообще

Ответить

Nikita Shmidt

fan1
0

Я и не говорил, что это "о чем", лишь ответил на вопрос. Видимо ребята считают, что быть видеосервисом в 2021 году - достаточно инновативно

Ответить

Igor Filippov

fan1
0

Там же написано: черные в центре внимания при создании контента.

Ответить

Андрей Рядькин

0

у Pfizer опять акции упадут 

Ответить

Anton Smets

0

одна из крупнейших в мире американская фармацевтическая компания.

Звучит странновато, не?

Ответить

Max B

0

А вот и список для "Я удалил XXX" подъехал )))

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Акцент на контент: IPQuorum 2021 собирает лидеров креативной экономики в Сколково
Ключевое событие года в области развития креативных индустрий и интеллектуальной собственности — IPQuorum 2021 — состои…
0
Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
26 полезных плагинов и скриптов в After Effects
Моушн-дизайнер и преподаватель в Bang Bang Education Константин Новиков составил большую подборку полезных скриптов и п…
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Конструктор сайтов Тинькофф: как быстро перевести бизнес в онлайн и начать принимать платежи

Показать еще

Лучшие комментарии
Павел Евграфович
за день
У нас страной руководит человек, живущий в выдуманном им капиталистическом мире конца 70-х годов. Человек, который не пользуется компьютером и мобильным телефоном, который не воспринимает критики и возражений, который…
Госдума одобрила во втором чтении штрафы за продажу техники без предустановки российских приложений
/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

Комментарии

Darya

«Флорист.ру» доставляет…

Serj Koss

Moderna и Pfizer возглавили…

Алексей Медведев

Маркетолог должен быть глупым!

Igor Kowalski

Путин подписал закон о…

Denis Denis

Суд оштрафовал «ВКонтакте» на…

Chipa Lipa

Путин подписал закон о…

Evgeny Terentev

Путин подписал закон о…

Darya

«Флорист.ру» доставляет…

Chipa Lipa

Путин подписал закон о…

Evgeny Kantor

Как разместить товары на Ozon

Я не скажу свое…

Путин подписал закон о…

Денис Демидов

Apple во Франции обвинили в…

Путачок

Госдума одобрила во втором…

Николай Лещёв

Путин подписал закон о…

AlekseiPetroff

Как получить миллионы…

Илья М

Когда прекратится рост…

Evgeny Kantor

Как разместить товары на Ozon

Херня Всё

РЖД разработает единый стандарт…

Chipa Lipa

Путин подписал закон о…

Михаил Зенов

Путин подписал закон о…
null