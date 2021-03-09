Издание опубликовало топ-50 компаний на 2021 год.

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Fast Company представил рейтинг самых инновационных компаний на 2021 год. В список не попала Apple, а первое место разделили две компании, которые занимались производством вакцины от Covid-19.

Топ-10 самых инновационных компаний мира по версии Fast Company

По версии Fast Company в десятку самых инновационных компаний вошли:

Moderna — американская биотехнологическая компания, разрабатывающая лекарства и вакцины. Pfizer — американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире.

Shopify — платформа для создания собственных интернет-магазинов.

SpaceX — космическая компания Илона Маска.

SpringHill Company — продюсерская компания по производству фильмов и сериалов.

Epic Games — разработчик компьютерных игр.

Netflix — потоковый видеосервис.

Tock — платформа бронирования, управления столиками, самовывоза и доставки для бизнеса.

Microsoft — производитель техники и программного обеспечения. Graphika — аналитическая компания, которая специализируется на соцсетях.



Fast Company ежегодно публикует рейтинг 50 самых инновационных компаний мира, а также составляет списки из десяти наиболее инновационных компаний по секторам.