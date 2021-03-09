Moderna и Pfizer возглавили список самых инновационных компаний в мире по версии Fast Company Статьи редакции
Издание опубликовало топ-50 компаний на 2021 год.
Fast Company представил рейтинг самых инновационных компаний на 2021 год. В список не попала Apple, а первое место разделили две компании, которые занимались производством вакцины от Covid-19.
По версии Fast Company в десятку самых инновационных компаний вошли:
- Moderna — американская биотехнологическая компания, разрабатывающая лекарства и вакцины.
- Pfizer — американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире.
- Shopify — платформа для создания собственных интернет-магазинов.
- SpaceX — космическая компания Илона Маска.
- SpringHill Company — продюсерская компания по производству фильмов и сериалов.
- Epic Games — разработчик компьютерных игр.
- Netflix — потоковый видеосервис.
- Tock — платформа бронирования, управления столиками, самовывоза и доставки для бизнеса.
- Microsoft — производитель техники и программного обеспечения.
- Graphika — аналитическая компания, которая специализируется на соцсетях.
Fast Company ежегодно публикует рейтинг 50 самых инновационных компаний мира, а также составляет списки из десяти наиболее инновационных компаний по секторам.
В категории видео в список вошла кинокомпания «Базелевс» Тимура Бекмамбетова — она заняла седьмое место.
Весьма странный рейтинг, и очень странно что яблочники не попали в топ именно тогда, когда наконец то заслужили это(M1)
Подумаешь, ведь до них каждая компания, выпускающая устройства могла сделать собственный процессор для десктопа(нет, только 2) и повернуть развитие этой области вот прям совсем в другую сторону (энергоэффективный и высокопроизводительный процессор в компе(а потом и в серверах и прочем прочем), да ну, подумаешь, фигня)
здесь рейтинг имеет некий смысл. Эпики же есть потому что бросили вызов Эплу. Это не инновационно, но это новое.
топ больше похож на шутку 🤔
01, 01, 04 - ок. Очень даже инновационные.
Остальные как-то так. Похоже скорее для объема.
А где Sputnik V?
Что Netflix инновационного производит?!
Документалки про трансов
Там же рядом написано, за что он заслужил право быть в их "списке инновативных компаний"
Я и не говорил, что это "о чем", лишь ответил на вопрос. Видимо ребята считают, что быть видеосервисом в 2021 году - достаточно инновативно
одна из крупнейших в мире американская фармацевтическая компания.
Звучит странновато, не?
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